«У него передача, как у Рональда Кумана!» Всё о новом защитнике «Спартака»

В «Спартаке» в последнее время не так много позитивного. В руководстве неоднозначные перемены, команда играет в серый футбол, через раз добивается результата и кое-как цепляется за место в Лиге Европы, хотя ещё пару месяцев назад амбиции были намного выше. Впереди – сплошная неопределённость. Но одно событие последних недель всё-таки должно радовать болельщиков. А именно – появление в основе и уверенная игра 21-летнего центрального защитника Ильи Гапонова в последних матчах.



Его подняли из «Спартака-2» и бросили в бой за главную команду вынужденно, поскольку случился форс-мажор: три опытных центральных защитника — Кутепов, Жиго и Боккетти — умудрились одновременно угодить в лазарет. Учитывая, что произошло это и без того в кризисный период для команды, за оборону красно-белых и персонально Гапонова поначалу стало очень страшно.

Но Илья справился. Он не раскис после дебютной катастрофы (когда плохо сыграли все без исключения) в Туле, отсидел одну встречу на скамейке, а потом, вернувшись в основу, выдал отличные матчи с «Уралом» и «Уфой». Ноль пропущенных мячей – это в том числе и его заслуга. Само собой, нельзя делать далеко идущие выводы и превозносить неокрепшего футболиста, но глупо отрицать, что у него уже сейчас множество сильных сторон.



Во-первых, Гапонов отлично смотрится в единоборствах. В игре с «Уфой» он, например, победил в 88% микродуэлей и полностью переиграл опытного и крепкого Игбуна (пять побед при одном поражении). Он крепко стоит на ногах, атлетично сложен, умеет чисто играть в отборе, в том числе и прямо в штрафной, неплохо выпрыгивает, а с точки зрения координации и резкости смотрится даже предпочтительнее Кутепова. Бросается в глаза и достойная стартовая скорость Гапонова – редкое качество для российских центральных защитников. Кроме того, он комфортно чувствует себя с мячом и умеет раздавать передачи. В игре с «Уралом» точность составила 91% (60 из 66), с «Уфой» — 85 (51 из 60). Пока ещё Илья не рискует и стесняется брать на себя функции глубинного диспетчера, раскидывая мячи на длинные дистанции, но и это делать отлично умеет.



Но главное уже сегодня можно утверждать: Гапонов психологически устойчив. Он до последнего хладнокровно стоит на ногах, а не летит в нервные отчаянные подкаты, не расклеивается после ошибок или неудачных матчей. Без лишней вычурности спокойно делает свою работу. А умение справляться с нервами – едва ли не главное качество для центрального защитника.



Никому не известно, как долго продлится пребывание Гапонова в основном составе. Он однозначно сильнее всех представителей «Спартака-2», в том числе и ровесника Мамина, но конкуренция в главной команде предвидится слишком серьёзной. Пока лишь констатируем, что Илья воспользовался нежданно выпавшим шансом и заставил о себе говорить.



А расскажут о нём представители «Строгино». Клуба, где Гапонов начал взрослую карьеру и откуда получил приглашение в «Спартак» перед началом сезона-2018/19.

Все считали, что у него нехватка силы и скорости

В детстве Гапонов не был большим талантом. Он пробовал вырваться из Орла в Москву, занимался в «Крыльях Советов», «Локомотиве» и «Мастер-Сатурне», но не задерживался в столичных академиях. А в других даже не проходил отбор. В 2013-м, когда Илье стукнуло 15, он был близок к очередному возвращению в родной город, которое запросто могло привести к досрочному окончанию карьеры. Но ему повезло: на его пути повстречался скаут «Строгино» Антон Жировкин.



— В 2013-м мы всего второй год играли в Клубной лиге – сильнейшем московском турнире среди детей, только вставали на ноги и не могли приглашать лучших, — рассказывает Жировкин. – Информацию об игроках я брал через свои контакты, собственной базы не было. Однажды товарищ мне сказал: «Есть неплохой парень, зовут Илья Гапонов, сейчас находится на просмотре в «Чертаново». Но туда его точно не возьмут. Пробудет до конца недели, потом поедет домой, в Орёл. А раньше был в «Мастер-Сатурне», «Динамо» и «Локомотиве».



Я спросил: «Если он неплохой, почему его нигде не оставили?». Знакомый объяснил: «Он футболист с очень хорошей техникой, но худенький и долговязый. Все считают, что ему не хватает силы и скорости». А мы, повторю, играли в Клубной лиге лишь второй год, и особенного выбора у нас не было. Видели качества, за которые можно зацепиться, поэтому решили пригласить Илью. Я позвонил в «Чертаново» (хорошо знаю эту академию, сам её выпускник) и попросил не отправлять парня домой. Сели с администратором в машину, поехали. Встретили Илью с вещами и повезли к нам.

Сразу договорились со спортивным директором и тренером, что смотреть Илью будем не меньше двух недель. Играл он центральным атакующим полузащитником. Увидев его в деле, я сразу сказал: нужно оставлять. Со скоростью у него, на мой взгляд, всё было в порядке, её хватало. А помимо хорошей техники он ещё обладал отличным игровым мышлением, очень много играл вперёд, и это покрывало имеющиеся недостатки. Но так вышло, что, когда мы его оставили, в «Строгино» он не смог стать основным игроком центра поля в своём возрасте. По мнению тренера, проигрывал конкуренцию. Понятно, что мне это не нравилось, ведь я его приводил в школу. Но тренер сам вправе определять состав, приходилось мириться.

Ключевой момент в карьере – смена позиции

Ещё раз повторим: почти всю юность Гапонов играл на позиции центрального полузащитника, где у него получалось с переменным успехом. У тренеров было два пути: либо смириться с тем, что Илья не тянет, либо искать для него новые роли. В оборону он перешёл при Денисе Евсикове, работавшем с ним в последний год школы и молодёжной команде.



— Когда я познакомился с Ильёй, он не был центральным защитником, — подтверждает Евсиков. – Его использовали в центре поля. Сначала сидел на замене, потом, когда освоился в команде, стал неплохо выходить, периодически попадать в основной состав. А перед одним матчем московского первенства – кажется, против ФШМ – вышло так, что получил травму игрок центра обороны. Пришлось перестроиться, попробовали в этой роли Илью – и он отлично справился! С этого момента знали, что у нас есть универсальный футболист, которого можно использовать в разных амплуа.



— Смена позиции – ключевой момент в карьере Ильи, — убеждён Жировкин. – Мысль, что его нужно попробовать опустить глубже, появилась у меня ещё в момент, когда он не мог выиграть конкуренцию в центре поля. Сначала его передвинули в опорную зону, а потом – в оборону, где он и начал стремительно расти и выделяться. Уже в молодёжке стал играть регулярно, а потом при тренере Владимире Щербаке начал привлекаться к главной команде.

— Когда мы пришли в 2014-м, чётко понимали, что у нас не будет отобранных футболистов высокого уровня и нужно пользоваться имеющимися ресурсами, — рассказывает Щербак, который тренировал Гапонова в главном «Строгино» три года. – Илья обратил на себя внимание. Он играл ещё в юношеской команде, когда-то ближе к атаке, иногда – ближе к обороне. Не скажу, что им всегда были довольны, в одно время даже сомневались, что нужно оставлять его в интернате. Но мы ходили, смотрели. Протестировали всех ребят – оценили физические качества, технические навыки, физиологию, привлекли к работе психолога – и сделали вывод, что Илью можно попробовать центральным защитником, данные для этого у него есть. А в центре поля он конкурировал с игроками юношеских сборных, ему было тяжеловато.

Великолепный длинный пас

— Почему мы передвинули его именно в оборону? Увидели, что у него для этой позиции есть множество хороших качеств, — продолжает Щербак. – В частности, хорошая длинная передача. Она реально классная! Помните, в «Барселоне» играл Рональд Куман? За счёт длинного паса на 80 метров приносил команде пользу долгие годы. Вот и Илья обладает такой же передачей. В нашей системе координат этот навык очень ценился, многое в атаке было завязано на нём. Плюс Илья оказался внимательным и целеустремлённым. Он всегда слушает тренера, умеет подстраиваться под разную тактику, хорошо играет на стандартах в чужой штрафной, при своём росте достаточно быстрый, способен играть с высокой линией обороны и покрывать большое пространство, опережать нападающих даже в случае передач за спину за счёт выбора позиции и скорости. Это ценное качество для центрального защитника топ-клубов.

— Он умеет отлично предугадывать ситуации, читать игру, — считает Евсиков. – А что особенно импонирует: Илья, когда осваивается в коллективе, очень спокойный! Не подвержен панике даже в крайне трудных ситуациях. Он всегда излучает хладнокровие и невозмутимость.



— За год в «Спартаке-2» Илья очень вырос, — уверен Жировкин, продолжающий следить за успехами своего товарища. – Первый пас, начало атаки, работа с мячом – всё это было заметно и у нас. А в составе красно-белых он прибавил в игре головой и выборе позиции при ведении игровых единоборств – это бросается в глаза. Плюс стал лучше в позиционной игре в обороне. И, конечно же, окреп физически.

Ездил в «Зенит», но не подошёл Радимову

В структуре российского топ-клуба Гапонов мог оказаться на два года раньше. Осенью 2016-го его позвали на просмотр в «Зенит».



— Это было после двух его сезонов в «Строгино», — вспоминает Жировкин. – Команда у нас тогда была очень сильная, с высокой конкуренцией, в 2015-м до последнего боролась за выход в ФНЛ со «Спартаком-2» и «Зенитом-2», заняла третье место. Илья, пусть и не сразу, но стал играть в основном составе и поднялся на стабильный высокий уровень. Осенью 2016-го клубу поступило первое предложение – от «Зенита». Мы повезли Гапонова в Санкт-Петербург, приехали на базу в Удельную. Илью звали в «Зенит-2», но по каким-то причинам он смог тренироваться только с молодёжной командой. И так сложилось, что в один день молодёжка играла контрольный матч с основой. Возникла пауза на матчи сборных, много игроков уехало.

Тренером «Зенита» был Мирча Луческу, а в составе вышли Кержаков, Юсупов, Хави Гарсия, Кришито и так далее. Вот Илюха сразу же попал под них! Сыграл прилично, после матча нам сказали, что точно нужно возвращаться в январе в «Зенит-2». Мы ответили, что готовы. Но когда вернулись в январе и Илья сыграл на каком-то городском кубке, Владислав Радимов, как мне передали, сказал: «Гапонов нам не нужен, у нас на эту позицию есть футболист на год младше, который сильнее». Затем Илья ездил на просмотр ещё и в «Тамбов», но там тоже решили, что как центральный защитник он не тянет. Илья вернулся в «Строгино» и отыграл ещё один полноценный сезон. А дальше вы всё знаете: получил приглашение в «Спартак» и сейчас провёл три матча, в том числе два успешных. Не самая типичная история для молодого игрока, но, как видите, он никогда не сдавался и в итоге смог пробиться наверх.

В Орле у него была нелёгкая жизнь

— Помимо того что Илья сильный футболист, он ещё и отличный парень, — говорит Щербак. – А для нас человеческие качества не на последнем месте, ведь коллектив в «Строгино» всегда был хорошим. Меня ещё в СССР учили: богатые в футбол не играют, а для бедных – это возможность вырваться в люди. У Гапонова была нелёгкая жизнь в Орле, он из самой простой, не очень обеспеченной семьи. У отца нет какого-то бизнеса, а есть трудная ежедневная работа. Илюха – молодец, пытается за счёт футбола вырваться в хорошую жизнь, чтобы помочь родным и близким. У него всегда была взрослая и адекватная оценка ситуаций. Например, что нам нравилось в нём – он учился в институте в Орле и был одним из немногих, кто ездил и самостоятельно сдавал сессию. Мы шли ему навстречу.

Избалованных ребят в «Строгино» вообще никогда не было. Самая большая зарплата – в сезоне, когда мы заняли третье место и боролись со «Спартаком-2» и «Зенитом-2» — составляла 35 тысяч рублей. Это был максимум, что мы могли позволить себе. Да и те деньги получали не все ребята, а лишь те, которые что-то показывали и были лидерами. Были, конечно, и премии, но тоже небольшие.

В «Спартак» — свободным агентом

Как его разглядел «Спартак»? Второй команде красно-белых перед новым сезоном требовалось усиление в центр обороны, поскольку прежние защитники – Лихачёв, Хомуха – по разным причинам не смогли сделать качественный рывок наверх, несмотря на предоставленные шансы. Руководство решило поискать новые варианты на стороне – и обратило внимание на Гапонова. В итоге новичок сразу же стал играть в основе, превратился в лидера и получил вызов из молодёжной сборной. Всего в ФНЛ он провёл 27 матчей и забил один гол.



— Получилось на самом деле случайно, — говорит Жировкин. – Селекционеры «Спартака» приезжали на наш матч смотреть другого футболиста, защитника постарше. Но приметили Илью. Как я понял, им сразу бросилась в глаза его длинная передача – одна из лучших, что я видел среди игроков «Строгино» за годы работы. Да и на среднее расстояние он отдаёт очень качественные пасы, мяч не дробит, отправляется точно в нужную ногу партнёру, что помогает не терять темп атаки. Для «Спартака» это важные качества. После игры в клуб пришло письмо с просьбой отпустить Илью на просмотр по окончании сезона.

— Для нас переход Гапонова в топ-клуб европейского уровня – это большое событие, — рассказывает генеральный директор «Строгино» Дмитрий Струтынский. – Мы всегда делали ставку на развитие молодёжи, 90 процентов футболистов нашей команды второго дивизиона – собственные воспитанники. Когда Илья закончил школу и начал в 17-18 лет привлекаться к основному составу, все тренеры были убеждены, что по своим данным он может пойти очень далеко. Мы заранее понимали, что Гапонов уйдёт на повышение. Контракт с ним заканчивался по окончании сезона-2017/18, продлевать его Илья не захотел, поскольку к нему проявляли интерес, звали на просмотры. Если «Зениту» и «Тамбову» он не подошёл, то «Спартак» его подписал. На правах свободного агента – соглашение уже истекло. Мы получили компенсацию за переход воспитанника, положенную по регламенту. Да, она не гигантская: если бы был длительный контракт, продать Илью можно было бы за более серьёзные деньги. Однако даже полученная сумма стала самой большой в истории нашего клуба. И она помогла закрыть часть бюджета.

По стопам Сутормина?

— Мы очень рады, что Гапонов в первый же год в «Спартаке» начал играть в основном составе, — продолжает Струтынский. – Это отличная реклама нашей школе и нашей команде, показатель качественной работы. Вы ведь знаете, что недавно в расширенный состав сборной России попал Лёша Сутормин из «Оренбурга»? Он тоже наш, провёл несколько сезонов и уехал на повышение в Астрахань. И как сейчас поднялся! Желаем Илье, чтобы в будущем тоже получил приглашение из национальной команды. Он отличный парень, до сих пор общается со всеми ребятами, приезжает на стадион на матчи и тренировки. А мы следим за его успехами и поздравляем в социальных сетях.

— История Сутормина на самом деле тоже необычная, — говорит Жировкин. – В своё время Лёша был никому не нужен. Вообще никому! Мы подобрали его после «Зенита» в момент, когда он просто не мог найти команду. Да, видели у него сильные качества, но разве можно тогда было предположить, что в будущем Сутормин станет кандидатом в национальную сборную? Нет, конечно же. Вот и в случае с Гапоновым так же – гадать, как сложится его карьера, бессмысленно. Но в одном я уверен: если Илья продолжит сейчас играть на уровне Премьер-Лиги, по своему потенциалу способен забраться очень высоко.



— Мы созванивались и переписывались с Ильёй после его матчей за основу «Спартака», — рассказывает Щербак. –Знаете, что мне очень понравилось? У него абсолютно адекватная оценка, он не витает в облаках. Понимает, что да, сбылась мечта, но сейчас это огромный аванс. А аванс этот нужно оправдывать ежедневным трудом. Говорю, кстати, его же словами. Илюха осознаёт, что ему отчасти повезло – сразу три игрока получили травмы. Но он шансом воспользовался. Помню, что Илья очень переживал после Тулы, когда «Спартак» проиграл 0:3 в его первом матче. Сами знаете, у нас много «специалистов», все сразу набросились критиковать. Но сейчас я вижу: в команде парня поддержали, сам он тоже не раскис. Не каждый способен выдержать такой удар, а Илья – выдержал. Поэтому я уверен: какие бы трудности в его карьере ни возникли, он не сломается. И добьётся своего.