Все инсайды и подробности о трансферах РПЛ, которые могут произойти летом

В «Спартаке» ждут украинца из «Генка», «Зенит» общается с ЦСКА по Фернандесу, Ерёменко в «Локомотиве». Всё, что нужно знать.

Трансферное окно в России откроется только 1 июля, однако работа в клубах уже кипит. Мы остановились на главных инфоповодах.

«Зенит» и Марио Фернандес

Это одна из главных «бомб», которая может «взорваться» летом. «Зенит» давно пытается подступиться к Марио Фернандесу, но сейчас наступил тот момент, когда этот трансфер наиболее вероятен. ЦСКА уже почти наверняка не попадёт в Лигу чемпионов, а это большой удар по бюджету клуба. «Армейцы», по нашим данным, готовы рассмотреть вариант продажи Марио в Питер, но будут требовать около 30 млн евро. Сам игрок не горит желанием менять команду, но готов на это пойти, если это будет нужно клубу. Ситуация с Фернандесом — главная интрига грядущего окна, которая может тянуться до конца трансферного периода.

«Зенит» и Марио Фернандес. Да, этот трансфер реален Не говорите потом, что мы не предупреждали!

Чего ждать от ЦСКА

До сих под не выкуплен контракт Родриго Бекао. ЦСКА имеет право выкупа игрока у «Байи» за фиксированную сумму. С клубом проблем нет – загвоздка в зарплате, которую хочет Бекао. Бразильские СМИ писали об интересе к Родриго итальянского «Удинезе». А вот что сказал «Чемпионату» агент футболиста – Фернандо Терчейра: «Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас пока нет соглашения по зарплате с ЦСКА. Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами. ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения. Мы намерены остаться в ЦСКА, но как всё будет — посмотрим».

Родриго Бекао Фото: РИА Новости

При этом другого защитника, находящегося в аренде — Игоря Дивеева из «Уфы», ЦСКА уже выкупил и просто ждёт нужного момента, чтобы объявить об этом. На рынке на днях также ходила информация о возможном интересе «армейцев» к защитнику «Рубина» Егору Сорокину. Но, по нашим данным, на данный момент это не соответствует действительности. Сорокина предлагали ЦСКА зимой, но тогда было решено взять как раз Дивеева.

Что касается главной звезды нынешнего ЦСКА Николы Влашича, который принадлежит «Эвертону», маловероятно, что клуб сможет сохранить хорвата. Сам Влашич очень хочет остаться в команде и бороться за чемпионство в следующем сезоне, потому что считает, что нынешний ЦСКА заслуживает большего. Он уже сообщил «Эвертону» о своём желании, но, если английский клуб получит выгодное предложение от европейского клуба, слово Николы вряд ли будет весомым аргументом. Если хорвата не удастся сохранить, то у селекции «армейского» клуба уже есть список, в котором находится 7-8 кандидатов на замену.

Остаётся вопрос и с полузащитником Аланом Дзагоевым, который продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок. У него заканчивается контракт. Сейчас ЦСКА в процессе переговоров с Аланом, который вернётся на поле только ближе к осени. «Чемпионат» уже сообщал, что Дзагоеву был предложен контракт с зарплатой в 10 тыс. евро в месяц, но включающий в себя большое количество бонусов. На рынке поговаривают об интересе «Краснодара» к полузащитнику, но наиболее вероятный вариант развития событий — Алан подпишет новый контракт с «армейцами».

Дзагоев: ЦСКА – мой дом, я хотел бы остаться здесь Алан твёрдо намерен вернуться.

Активное лето «Зенита»

«Зенит» помимо Фернандеса активно ищет на рынке левого защитника, центрального защитника и атакующего вингера. На позицию левого защитника рассматривается Милад Мохаммади из «Ахмата», у которого летом истекает контракт с грозненским клубом. Также почти завершён трансфер левого защитника «Уфы» Данила Кругового, который является воспитанником питерской команды. Круговой является заменой Эльмиру Набиуллину и рассматривается как игрок «скамейки». Сам же Набиуллин с большой долей вероятности покинет «Зенит», так как не устраивает Сергея Семака. Есть информация, что он может перейти в «Спартак» — футболист несколько лет являлся клиентом нового гендира красно-белых. Другим трансфером, который все ждут является переход Алексея Сутормина из «Оренбурга». Сутормин очень нравится Семаку и почти наверняка переедет в Питер. «Зенит» хотел подписать Алексея ещё зимой, но тогда хавбек решил дождаться окончания чемпионата и уже потом принимать решение о своём будущем.

Алексей Сутормин Фото: РИА Новости

Что касается усиления атаки, то, по нашим данным, сейчас селекционеры «Зенита» сейчас очень плотно изучают голландский чемпионат.

Чистка в «Спартаке»

Горячее лето ожидается и в «Спартаке». О том, кто, скорее всего, покинет «Спартак» летом, можно прочитать в этом тексте.

«Ресурсы исчерпаны». С кем из футболистов «Спартак» расстанется летом В списке восемь человек. Наши инсайды.

Отдельно лишь стоит упомянуть Дениса Глушакова, с которым почти наверняка будет расторгнут контракт. Проходила информация о том, что Глушаков почти договорился с «Ростовом». Но, по нашим данным, это не совсем так. У Дениса есть вариант с «Ростовом», но его готовы взять и другие клубы РПЛ. Но до конкретики ни с одним клубом пока не дошло.

Что касается трансферов на вход, то, по нашей информации, «Спартак» ведёт переговоры о переходе украинского полузащитника бельгийского «Генка» Руслана Малиновского. Сам игрок очень любит Москву и готов к переходу. Его не смущает даже не очень приятная перспектива больше не вызываться в национальную сборную. Можно ожидать развития этой трансферной истории в ближайшее время.

Кто такой Руслан Малиновский, который близок к переходу в «Спартак» Он – украинец, и это очень интересно.

Кстати, Малиновский уже играл у Кононова в «Карпатах». Вполне возможно, что тандем воссоединится. А агентом Малиновского является Вадим Шаблий – близкий для Олега Кононова человек.

Предлагают «Спартаку» приобрести Резиуана Мирзова, который принадлежит «Ростову», но «Спартак» пока не принял решения по поводу этого футболиста.

Ризиаун Мирзов атакует ворота «Спартака» Фото: РИА Новости

Желания Сёмина в «Локомотиве» близки к осуществлению

Мирзова предлагают и «Локомотиву», и в этот переход верится гораздо больше. Говорят, что футболист привлёк внимание Юрия Сёмина. При этом почти завершена сделка по покупке правого защитника «Уфы» — Дмитрия Живоглядова. Переговоры ведутся ещё с 2018 года и теперь наконец близки к завершению. Можно ожидать в «Локомотиве» и Романа Ерёменко, которого невероятно сильно хочет заполучить Сёмин. Главный тренер «железнодорожников» постоянно говорит клубу, что полузащитник ему необходим. Проявляет интерес к Ерёменко и «Краснодар», но «Локомотив» видится явным фаворитом этой гонки. Вопросом времени остаётся и выкуп Гжегожа Крыховяка у «ПСЖ». «Локомотив» имеет право выкупа, сумма на него заложена в бюджет, поэтому поляк продолжит выступать в РПЛ. Другой опорный полузащитник – Игорь Денисов — ведёт переговоры о разрыве контракта с клубом. Поговаривают, что к Денисову присматривается новичок РПЛ – «Сочи».

Игорь Денисов Фото: РИА Новости

Денисов игнорирует тренировки. Опять конфликт? Уже месяц не выходит на поле.

Тренерские перестановки

Почти наверняка покинет свой пост после этого сезона Курбан Бердыев. На место главного тренера «Рубина» рассматривается несколько кандидатов. Двумя из них являются Роберт Евдокимов, бывший тренер «Ротора», и нынешний главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов. Казанцы рассматривали и нынешнего главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева. Но Адиев, скорее всего, возглавит «Ахмат» в следующем сезоне. В грозненском клубе очень хотят видеть его на посту главного тренера. Если говорить о будущем Бердыева, то оно туманно, но можно предположить его возможное возвращение в «Ростов». Положение Валерия Карпина может пошатнуться после вылета из Кубка, а Бердыеву в «Ростове» всё знакомо. К тому же там работает хороший друг Курбана Бекиевича Виталий Кафанов.