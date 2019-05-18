«В таких матчах «Спартак» обычно побеждает». Прогнозы на 29-й тур РПЛ

28-й тур нашего конкурса получился средним с точки зрения результатов участников. Впрочем, никто не провалился — и то хорошо.

Руководитель новостной служба «Чемпионата» Юрий Зотов угадал счёт матча «Анжи» — «Арсенал», разницу в играх «Оренбург» — «Урал» и «Ахмат» — «Крылья Советов», а также исходы встреч «Локомотив» — «Рубин», «Енисей» — «Краснодар» и «Спартак» — «Уфа». Итого — 14 очков.

Сергей Веденеев угадал счёт матча «Динамо» – «Ростов», а также исходы встреч «Анжи» – «Арсенал», «Енисей» – «Краснодар» и «Спартак» – «Уфа». Сумма — 8 баллов.

Ариф Асадов из Москвы угадал разницу в игре «Ахмат» — «Крылья Советов», а также исходы встреч «Анжи» — «Арсенал», «Локомотив» — «Рубин» и «Енисей» — «Краснодар». Это 6 баллов.

К слову сказать, по итогам последнего тура команда журналистов приблизилась к специалистам, и теперь за два тура до финиша отрыв составляет всего 9 очков. Это вполне отыгрываемо. В РПЛ чемпион известен, а у нас намечается интрига.

Будет интересно!

Таблица после 28-го тура

Специалисты – 274 очка

Журналисты – 265

Читатели – 230.

ЦСКА в кризисе. Причины весеннего провала «Армейцы» рискуют «пролететь» мимо Европы.

Прогноз специалистов

Сергей Кирьяков, известный в прошлом футболист:

«Уфа» — «Оренбург» — 1:0

У «Уфы» остаётся еще небольшой шанс спастись от стыковых матчей. Поэтому на своём поле команда Вадима Евсеева постарается за этот шанс зацепиться. «Оренбург» будет меньше мотивирован. Вопрос: «кому нужно больше победить?» — в этом матче будет основным. Я думаю, что «Уфа» выиграет.

ЦСКА — «Ахмат» — 3:0

Здесь приблизительно такая же ситуация. «Армейцы» борются за попадание в зону Лиги чемпионов. В прошлом туре они потерпели поражение в Санкт-Петербурге, поэтому теперь им терять нечего. Нужно бросать все силы для того, чтобы эту цель достигнуть. «Ахмат» — без задач. В этом матче всё на стороне ЦСКА: антураж, мотивация, своё поле, зрители. Убедительная победа армейцев.

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:1

Обоим клубам нужны очки. У «Крыльев» есть шанс избежать стыковые матчи, хотя он небольшой, но в любом случае. Тем более раздражитель хороший. Здесь финальная игра для самарцев. «Спартак» имеет шансы попасть в Лигу чемпионов. На мой взгляд, будет бескомпромиссная игра. В этом матче решит: с одной стороны — мотивация, с другой – уровень класса игроков. Кто кого перевесит тяжело сказать, но поставлю на красно-белых. Как правило, в таких эффектных матчах «Спартак» добивается результата.

«Урал» — «Локомотив» — 0:2

«Урал» провёл тяжёлый матч в кубке России. Команда билась вдесятером, играла в меньшинстве, большую часть времени отыграла в обороне, бегала без мяча. Очень много сил оставили подопечные Дмитрия Парфенова. Я думаю, что их не хватит на более классную команду, как «Локомотив».

«Енисей» — «Динамо» — 1:1

Тяжело предсказать. По идее «Динамо» должно добиться победы. Им нужны три очка, чтобы не попасть в зону стыковых матчей. «Енисей» уже вылетел, ничего на них не давит. Как правило, именно в такой ситуации команда показывает хорошую игру. Думаю, будет результативная ничья.

«Арсенал» — «Краснодар» — 1:0

Решающая игра для «Арсенала», потому что команда впервые в истории может попасть в Лигу Европы. У «Краснодара» более классный подбор игроков, но «Арсенал» — «гроза авторитетов» в этом сезоне – обыгрывает всех, кто находится в вверху турнирной таблицы. Я думаю, что после вылета из кубка туляки бросят все силы, чтобы достичь свою цель.

«Ростов» — «Зенит» — 2:1

«Ростов» выбыл из кубка. Команда без конкретных задач, как и «Зенит», который решил свои поставленные цели. Оба клуба будут стараться показывать красивый футбол. Многое зависит от состава гостей. Если верить словам Семака, то выйдет половина молодых игроков. «Ростов» же в любом случае, перед своей публикой постарается победить. Исходя из этого, ставлю на победу хозяев.

«Рубин» — «Анжи» — 2:0

Обеим командам не надо решать каких-то определённых задач. «Анжи» вылетел, также стоит вопрос о существовании клуба. «Рубин» играет дома. Есть информация, что Бердыев покинет клуб по окончании сезона. Наверняка, казанцы постараются провести последние матчи с максимальной отдачей. Победит «Рубин».

Все инсайды и подробности о трансферах РПЛ, которые могут произойти летом В «Спартаке» ждут украинца из «Генка», «Зенит» общается с ЦСКА по Фернандесу, Ерёменко в «Локомотиве». Всё, что нужно знать.

Прогноз читателя

Михаил Маслов (Москва):

«Уфа» – «Оренбург» — 2:1

Гости, у которых не осталось турнирных задач, ставят перед собой цель оказаться как можно выше в турнирной таблице. Однако у «Оренбурга» есть некоторые проблемы в играх с командами из нижней части турнирной таблицы. «Уфе» же практически нереально выйти из зоны стыковых матчей, но подопечные Вадима Евсеева постараются сделать все возможно для сохранения прописки в РПЛ на будущий сезон. Победа «Уфы» со счётом 2:1 сохранит интригу в нижней части турнирной таблицы перед последним туром.

ЦСКА – «Ахмат» — 2:1

Московские «армейцы» не могут победить уже три тура. «Ахмат» же не теряет очки вот уже пять игру подряд. Однако родные стены и желание попасть в еврокубки на следующий сезон – должны мотивировать москвичей.

«Крылья Советов» – «Спартак» — 0:1

Москвичи переживают очередной игровой кризис. Хотя «Спартак» в последних двух матчах и одержал победы, игра их всё равно выглядит скомкано. «Крылья» же, находясь в зоне стыковых матчей, постараются навязать борьбу за очки, но в их успех верится с трудом. В последних десяти матчах у них всего две победы и одна ничья. Минимальная победа гостей — закономерный результат для проблемного «Спартака» в матче с полуживыми «Крыльями».

«Урал» — «Локомотив» — 0:1

Перед финалом Кубка России команды встретятся в чемпионате. Победа над клубом из Екатеринбурга будет гарантировать «железнодорожникам» место в зоне Лиги чемпионов. «Урал» же практически обеспечил себе место в следующем сезоне РПЛ. «Локомотиву» эта победа нужнее, поэтому я полагаю, что матч закончится минимальной победой команды Сёмина.

«Енисей – Динамо» — 0:2

Самый восточный клуб РПЛ уже вылетел из лиги, поэтому команда Дмитрия Аленичева может спокойно насладиться оставшимися играми. «Динамо» кровь из носу необходимо набирать очки, для этого они приложат все усилия. Результат 2:0 в пользу гостей будет неплохим подспорьем для спокойного завершения не самого удачного сезона московского клуба.

«Арсенал» — «Краснодар» — 2:2

Тульский «Арсенал», который ещё не проигрывал в РПЛ после зимнего перерыва, имеет хорошие шансы попасть в зону еврокубков, но «Краснодару» тоже нужно одерживать победу для участия в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Туляки дома играют удачно, но я предположу, что матч закончится результативной ничьёй – 2:2.

Кто идёт в Лигу Европы? Есть пять претендентов Шансы есть даже у «Ахмата».

«Ростов» — «Зенит» — 1:1

Обе команды решили свои турнирные задачи. «Зенит» в роли чемпиона доигрывает сезон, а «Ростов» может забраться только на седьмое место. Предположу, что Семак проведёт ротацию состава. Матч закончится ничьей 1:1.

«Рубин» — «Анжи» — 1:0

И «Рубин», и «Анжи» доигрывают этот сезон с большими финансовыми проблемами. «Рубин» смотрится предпочтительнее дома, но ожидать разгромной победы не стоит. Казанцы проведут последний домашний матч под руководством Курбана Бердыева, так что мой прогноз – минимальная победа хозяев.

7 невидимых героев «Зенита». Кто помог Семаку вернуть золото в Петербург С одним из них связаны все шесть чемпионских титулов в истории сине-бело-голубых.

Прогноз журналистов

Даниил Сальников, редактор раздела «Теннис»:

«Уфа» – «Оренбург» – 1:0

Уфимцы отчаянно пытаются подняться выше зоны стыков. «Оренбург» турнирные задачи уже решил, но способен отобрать очки в гостях. И всё же отдам минимальный перевес команде Вадима Евсеева, набравшей неплохой ход на финише.

ЦСКА – «Ахмат» – 2:0

Армейцы явно рассчитывают подняться в турнирной таблице выше, чем 5-е место, на котором они сейчас находятся. Где набирать очки, если не в матчах с командой, с которой они исторически успешно играют?

Игнашевич: мне пора в свободное плавание Придя в гости к «Чемпионату», легендарный футболист сделал важное заявление. И объяснил свои мотивы.

«Крылья Советов» – «Спартак» – 0:1

Красно-белые отчаянно цепляются за тройку призёров первенства. С самарцами у них отличная история взаимоотношений, и хотя «Крыльям» нужны очки, чтобы уйти с 13-го места, в матче со «Спартаком» им вряд ли это сделать удастся.

«Урал» – «Локомотив» – 1:2

Москвичи продолжают гонку за «серебро», сражаясь с краснодарцами. Выездной матч в Екатеринбург будет своеобразной репетицией финала Кубка России, который пройдёт на следующей неделе в Самаре. Но эту первую серию должна выиграть дружина Юрия Сёмина.

«Енисей» – «Динамо» – 1:2

Динамовцы ни разу не побеждали «Енисей» — ни в этом сезоне в первом круге, ни два года назад в ФНЛ. Вполне возможно, что эта серия прервётся в данном матче.

«Арсенал» – «Краснодар» – 0:1

Краснодарцы отчаянно гонятся за «Локомотивом» в борьбе за прямую путёвку в Лигу чемпионов. И хотя у «Арсенала» в активе серия из 11 матчей без поражений, проигрыш в полуфинале Кубка России может отрицательно сказаться на туляках.

«Ростов» – «Зенит» – 0:0

Питерцы все турнирные задачи в чемпионате уже решили и даже успели отпраздновать золото у себя дома. «Ростов» — боевитая команда и не любит проигрывать. Так что в этом матче вполне вероятна ничья.

«Рубин» – «Анжи» – 1:0

«Анжи» стремительно пикирует в первый дивизион, а казанцам три домашних очка придутся кстати. Победа с минимальным счётом им вполне подойдёт.