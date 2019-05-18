Ванда выбивает Икарди новый контракт. Иногда жена-агент — это хорошо

Недавно жена и агент Мауро Икарди в одном лице Ванда Нара сообщила, что в следующем сезоне Икарди останется в «Интере». А значит, Мауро близок к новому контракту с миланским клубом. Но не только по этой причине одна из самых ярких пар «кальчо» этой весной на слуху. Молодые люди дали лишний повод посплетничать о себе, приняв участие в откровенной фотосессии. За неё многие раскритиковали супружескую чету. Ванде на критиков плевать. «Фотосессия не отменяет его 130 голов, и он не забыл, как играть. Только он может сказать, счастлив ли он, а я делаю то, что делает его счастливым. Помните, что это его выбор. Уверяю вас, что таких настоящих мужчин, как он, немного», — написала Нара в «Инстаграме».

Можно заметить, что ситуация в «Интере» несильно влияет на моральное состояние и брак супругов. Весь сезон Икарди вёл переговоры с «Интером» о продлении соглашения, а буквально вчера появилась информация, что аргентинец согласовал контракт с «Ювентусом». Но Икарди и его супруга в один голос уверяют, что нападающий останется в нынешнем клубе.