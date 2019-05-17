ЦСКА в кризисе. Причины весеннего провала

Команда Гончаренко находится в игровом кризисе. За весну ЦСКА набрал всего 15 очков за 11 матчей (1,36 очков за игру); с 13 апреля «армейцы» одержали всего одну победу (над «Анжи»), два раза сыграли вничью и трижды проиграли, суммарно пропустив 11 мячей. Если ещё в марте красно-синие потенциально могли выиграть чемпионат, то сейчас было бы неплохо остаться в зоне еврокубков, не уступив место в Лиге Европы тульскому «Арсеналу». Для сравнения: до перерыва ЦСКА набирал 1,76 очков за матч (30 за 17 игр) и меньше всех пропускал – всего 8 голов.

Причина такого резкого спада не лежит на поверхности. Кто-то считает, что это психологический спад, кто-то видит проблему в физической форме игроков. Мы не находимся внутри команды и не можем утверждать, что причины – именно в этих факторах, но можно предположить, в чём же дело, с точки зрения тактики.

Спад в обороне

За весну ЦСКА уже успел пропустить целых 15 голов – пятый результат с конца в лиге. Если заглянуть в ожидаемую статистику, то можно увидеть, что xA ЦСКА весной равен 11,48 – это всё равно плохой результат (восьмой в РПЛ), но несколько мячей в ворота «армейцев» могло и не залететь. Что интересно, до перерыва команда Гончаренко пропустила 8 мячей, хотя допустила на 13,25 xA. Разница всё равно есть (0,78 xA за игру осенью, 0,96 весной), но небольшое осеннее везение усугубляет восприятие весеннего провала.



Падение оборонительной надёжности связано сразу с некоторыми факторами. Первый – в составе полузащиты: если до перерыва Гончаренко чаще всего ставил в состав Бийола или Бистровича либо как чистых опорников в тройке полузащитников, либо хотя бы в паре с Ахметовым/Обляковым, то после перерыва Виктор Михайлович преимущественно использовал Ахметова и Облякова одновременно в 3-5-2 и 3-4-3, в том числе и на позиции единственного опорника; третий полузащитник – всегда Влашич (когда он доступен). Ильзат и Иван в обороне действуют активно и агрессивно, но периодически проваливаются, создают крупные разрывы между линиями, одновременно выбрасываясь в прессинг и контрпрессинг – эта проблема уже обсуждалась не раз.

В первом эпизоде Обляков и Ахметов одновременно выбросились выше в прессинг, во втором – трио полузащитников слишком сильно вжалось во фланг, Обляков выдернулся выше и запустил передачу в огромную зону.



Бийол и Бистрович (в меньшей степени) всё-таки более качественно контролировали опорную зону. В последних играх Яку Гончаренко вообще использовал в атаке, а Кристиан отыграл две последние игры опорником, но сделал это не очень качественно. Видимо, Бистрович всё ещё на спаде после осенней травмы и операции (впрочем, соперник в лице Дриусси – не самая простая задача для любого опорника в РПЛ).

Во-вторых, очевидный регресс произошел у Бекао. Уже все успели заметить, что бразилец осенью и бразилец весной – два разных человека. Упал даже процент выигранных единоборств – с 68% до 63%. Родриго намного хуже выдвигается на соперников, хуже страхует партнеров и слабее играет на опережение. Ниже – пара эпизодов из весеннего и зимнего Бекао для сравнения.

В первом эпизоде Фернандеса и Чернова отыграли; Джорджевич сместился во фланг и получил там мяч. Бекао сначала сделал шаг в сторону нападающего, а затем резко рванул к бровке и первым касанием выбил мяч из-под ног соперника. Во втором эпизоде Бекао увидел, что Магнуссон и Щенников не контролируют передачу во фланг, быстро принял решение подстраховать партнеров и сделал рывок к флангу – в итоге Родриго обогнал соперника и был первым на мяче.

В первом эпизоде Панченко открылся между линиями, получил мяч и даже развернулся – Бекао выдвинулся поздно и долго покрывал пространство. Кирилл слишком далеко отпустил мяч при развороте и сделал неудачное второе касание, но Родриго всё равно поздно его накрыл и с трудом выбил мяч. Во втором эпизоде Бекао не накрыл Дзюбу на приеме, действовал против Артема пассивно, не успел вовремя развернуться, чтобы помешать Дриусси, и не накрыл удар, хотя аргентинец довольно долго его готовил.



В чем заключается причина такой просадки – непонятно; возможно, дело как раз в физической форме Бекао.



Есть ещё одна проблема – частое отсутствие Магнуссона. С ноября ЦСКА проиграл всего один матч, в котором Хёрдур играл с первых минут, – «Арсеналу» (тогда армейцы играли в два центральных защитника). Исландец не просто сильный крайний центральный защитник в плане обороны, он ещё и здорово начинает атаки через пас; осенью перегрузы левого фланга/полуфланга и комбинации в них, а также диагонали от самого Хёрдура на Фернандеса стали ключевыми в атакующей игре ЦСКА.

Атакующий пятиугольник, который ЦСКА формировал вокруг Магнуссона

Магнуссон – первый в лиге по продвигающим мяч передачам на 90 минут (16,2), 9 в лиге по Packing/90 (60,32; это количество отрезанных передачей соперников на 90 минут) за осенний отрезок с очень высоким (и лучшим в РПЛ) для центрального защитника показателем Impect/90 (отрезанные защитники соперника на 90 минут) – 4,79. Осенью один Магнуссон делал 18% общекомандного Packing армейцев. Очевидно, Хёрдур крайне важен для ЦСКА – но он отыграл всего 6 матчей из 11. Шесть минут с «Оренбургом» – не в счет.

Гончаренко вводит в состав Дивеева, но Игорь пока что кажется слабым звеном обороны «армейцев». Более скоростные соперники легко отыгрывают Дивеева, когда он выдвигается из линии, чтобы накрыть их (например, против «Спартака» от Игоря на развороте с мячом пару раз уходили Адриано с Зе Луишем), а с мячом защитник действует неуверенно, стараясь расстаться с ним как можно быстрее.

Травма Дзагоева повлияла на планы с предсезонки

На предсезонных сборах Гончаренко уделил много времени структуре позиционных атак через центр. Структура выглядела примерно так: два опорных полузащитника, два (иногда – три) игрока из инсайдов/атакующих полузащитников выше (один в полуфланге, один в центре) и два (иногда – один) форварда. Основная идея – у игрока с мячом всегда должно быть два варианта вертикальных передач, плюс мяч должен двигаться вперед довольно быстро.

Дзагоев обладает нужным Гончаренко набором качеств: он чувствует свободные зоны, знает, куда надо открываться, а еще умеет делать рывки в штрафную. Благодаря этому Дзагоев, как во втором эпизоде выше, может протащить мяч из фланга-полуфланга по свободному пространству, отдать передачу и либо сделать рывок в штрафную (что он и собирался сделать, пока не накрыли Влашича), либо открыться между линий. Когда Влашич сместился в полуфланг, Дзагоев занял центр.



Последние четыре игры на сборах ЦСКА использовал схемы с двумя центральными защитниками. В первом весеннем матче, против «Арсенала», Гончаренко попытался использовать наработки из предсезонки, но уже во втором тайме вернулся к старым идеям с тремя защитниками – и больше от них не отходил. Да, периодически проглядывались идеи из предсезонки (можно вспомнить ассиметричный билд-ап против «Краснодара»), но полноценно перейти на данную структуру атаки Виктор Михайлович пока не решается – вероятно, ему не хватает игрока с качествами Дзагоева.

Дзагоев: ЦСКА – мой дом, я хотел бы остаться здесь Алан твёрдо намерен вернуться.

Атакующие проблемы. ЦСКА стал слишком предсказуемым

ЦСКА не стал хуже атаковать с точки зрения ожидаемых голов. До перерыва «армейцы» набирали по 1,39 xG за матч, после перерыва – 1,388; разница – на уровне погрешности. Интересно, что xG ЦСКА практически совпадает с количеством реальных голов – ни на одном из двух отрезков нет разницы в один ожидаемый мяч или больше. На фоне оставшегося прежним (по xG) в атаке ЦСКА очень сильно выделяются другие претенденты на топ-4: xG за матч у «Краснодара» вырос с 1,39 до 2,16, у «Зенита» – с 1,44 до 2, у «Локо» – с 1,28 до 1,6. Получается, что ЦСКА не стал атаковать значительно хуже – просто остальные стали лучше.



Правда, если копнуть чуть глубже, то становится ясно, что львиную долю xG весной ЦСКА набирал в матчах с «Рубином», «Анжи» и «Уфой». Ещё со «Спартаком», но 2,34 xG в том матче не совсем отображают реальность. Более того, «армейцы» не создали ни одного явного момента против «Урала», «Локомотива», «Краснодара», «Динамо» и «Зенита», а единственный явный момент против «Оренбурга» – добивание с метра после удара Облякова, который попал мячом в перекладину со штрафного. Весной карта ударов ЦСКА практически в каждом матче представляет из себя большой набор малоопасных ударов из штрафной (многие из них блокируются).



Причина – в том, что у ЦСКА, по факту, лишь один план в атаке (опять же, из-за травмы Дзагоева и нежелания Гончаренко продолжать использовать этот план на постоянной основе). «Армейцы», как и осенью, преимущественно перегружают левый полуфланг/фланг и либо пытаются взломать его, либо быстро переводят мяч на Фернандеса. Осенью соперникам было тяжело, к весне удалось подготовиться. Так, тот же «Краснодар» легко справлялся со стандартными атаками ЦСКА (хотя в том матче, как уже было сказано, «армейцы» попытались частично применить новую структуру). Когда ЦСКА перегружал левый полуфланг и фланг, «Краснодар» насыщал зону и создавал в ней преимущество, а также располагался очень компактно и узко – обратите внимание на Классона и Стоцкого в эпизоде ниже.

При переводах на Фернандеса «Краснодар» успевал сместиться налево, а дыру между Стоцким и центральным защитником обычно закрывал кто-то из полузащитников – в эпизоде Перейра контролирует рывок Влашича. Классон также помогал партнерам, располагаясь в низкой и узкой позиции.

«Краснодар» отказался от стиля – и победил. Как «быки» обыграли ЦСКА без мяча Против топов «Краснодар» лучше чувствует себя в обороне.

Гончаренко не просто так пытается что-то придумать с Бийолом в нападении. Виктор Михайлович вряд ли фанатеет от опорников-форвардов; как и в случае с Вернблумом, Бийол в нападении – мера вынужденная, так как ЦСКА требуется разнообразить игру в атаке, а также иметь вертикальный вариант продвижения атаки. Внезапно, Бийол не очень здорово борется в воздухе сам, зато хорошо собирает подборы благодаря своему выбору позиции. ЦСКА теперь может атаковать и передачами на Бийола низом – тогда Яка расставляет корпус, а под его пас забегают 1-2 игрока (Чалов и один из полузащитников/инсайдов). Но Бийолу не хватает техники; зачастую он слишком жестко принимает мяч, отдает не самые качественные передачи – неточные, в недодачу, не в темп и так далее. На примере ниже Бийол получил передачу от Магнуссона и попытался пяткой отдать мяч Чалову – не вышло. А еще был вариант с Ахметовым, но Яка не увидел Ильзата.

Бийол неплохо для своего амплуа находит пространство в штрафной и делает в него рывки, но этого хватило лишь против «Анжи» – по крайней мере, пока что.

Гончаренко ищет нового Вернблума. В атаку Есть кандидат.

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Вряд ли ЦСКА успеет выйти из кризиса. За два тура тактические проблемы не исчезнут, физическая форма, если с ней есть проблема, не исправится кардинально, ментальные проблемы тоже не уйдут. Зато фанатов «армейцев» может радовать свой календарь: два последних матча – домашние, с «Ахматом» и «Крыльями»; у «Арсенала» же остались игра с «Краснодаром» дома и выезд на новый стадион московского «Динамо».