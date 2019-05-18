Валидол вместо спокойствия. Как «Спартак» обыграл «Крылья»

Общипанные «Крылья»

Для «Крыльев» матч со «Спартаком» был последним шансом избежать попадания в стыки, но перед игрой на них могли поставить разве что самые смелые и безбашенные. Против самарской команды говорили её же кошмарные результаты (одна победа и семь поражений в девяти последних турах) и гигантские кадровые потери. Корниленко, Канунников, Чичерин, Ананидзе, Тимофеев, Самедов – каждый из них по своему уровню мог усилить основной состав, однако в этот раз все они дружно выпали из заявки по разным причинам. А жаль: если бы недавние спартаковцы с их пылающим желанием вышли на поле, матч определённо обрёл бы дополнительную интригу. В этом плане «Спартаку» определённо повезло. «Бывшие» всегда его обижают.



Потеря Тимофеева из-за условий арендного соглашения стала для «Крыльев» самой свежей проблемой. Божович не стал рушить систему и уходить от 4-2-3-1, а просто передвинул в опорную зону универсального Шишкина. Кстати, Шишкина и Яковлева можно как раз считать «бывшими». Но это всё-таки «не то». Слишком давно они носили красно-белые футболки.

«Спартак» без Глушакова

Ещё накануне стало известно, что в Самару не полетел Глушаков. Официальная версия ссылалась на ушиб коленного сустава, а верить ей или нет – личное дело каждого. В любом случае «Спартаку» отсутствие капитана сейчас способно пойти лишь на пользу: меньше давления с трибун, меньше нервов и больше качества. В своём сегодняшнем состоянии Денис команде совсем не помощник, даже если попробовать забыть про сопутствующие обстоятельства.



Другая позитивная новость для «Спартака» — возвращение в обойму Гулиева, пропустившего прошлый тур из-за дисквалификации. Кононов отложил в стол вариант с Умяровым, бросил в центральную зону Аяза и Зобнина, а Фернандо вновь расположил над ними. Также тренерский штаб скорректировал линию нападения, выставив с первых минут и Зе Луиша, и Луиса Адриано. Однако это были не 4-4-2, по которым команда играла в первых весенних турах, а по-прежнему 4-2-3-1. Бразилец расположился на левом фланге, а не на острие.

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Кошмар на фланге Денисова

Ещё в начале матча стало ясно: «Крылья» нынче совсем слабы. Они показывали слабое движение, давали спартаковцам уйму времени для продвижения мяча и отвратительно действовали на своей половине поля. Уже на 5-й минуте «Спартак» обязан был забивать первый гол, когда Зотов нелепым пасом назад вывел на ворота Зе Луиша, а тот, слегка замешкавшись при обыгрыше Рыжикова, покатил передачу назад на Адриано. Мяч после удара бразильца попал в штангу.



На 10-й минуте супершанс возник уже Мельгарехо. Он его упустил, но стало окончательно понятно, что по такой игре гол «Спартака» не за горами. Слишком уж плохо играли «Крылья», хотя «Спартак», казалось бы, не демонстрировал сверхслаженности и реактивных скоростей. Чтобы полностью контролировать матч и стабильно создавать моменты, красно-белым хватило доминирования в одной конкретной зоне – на фланге Виталия Денисова. Экс-защитник «Локомотива» проигрывал все единоборства Мельгарехо и постоянно допускал позиционные просчёты. Именно через эту бровку гости чаще всего доводили мяч до штрафной.

Десятка Зе Луиша

Именно по правому флангу «Спартак» провёл атаку, завершившуюся назначением пенальти. Зе Луиш классно запустил в прорыв Ещенко, Денисов снова не успел и застыл где-то в высокой позиции, а исправлять ошибку защитника бросился опорник Рабиу. Ганец совершил блистательный подкат, чисто отнял мяч у Ещенко, но затем завозился, не увидел набегающего вторым темпом со спины Мельгарехо – и сделал ему подарок, позволив обокрасть себя и стукнув вдогонку по ногам.



Зе Луиш реализовал пенальти и забил свой 10-й гол в чемпионате. Нынешний сезон – самый результативный для него.

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Валидол на ровном месте

«Крылья» даже при своей крайне слабой игре могли претендовать на более благополучный сценарий. «Спартак» периодически дарил шансы, пропускал атаки по центральной зоне, но Шейдаеву и его партнёрам банально не хватало класса, чтобы воспользоваться пространством и скоростью. К примеру, в конце первого тайма чудовищный ляп в средней линии допустил Зобнин – «Крылья» умчались в атаку «три в три», но опять всё сделали медленно и незамысловато. Настолько медленно, что не самый быстрый Фернандо успел назад и спас ситуацию.



Сразу после перерыва «Спартак» забил второй – Айртон продрался со второй попытки по левому флангу и классно подал в штрафную, а Мельгарехо не менее классно сыграл на опережение и отправил мяч в сетку головой. Всё, победа? Нет! «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы просто довёл матч до победы. У него сейчас банально нет класса и уверенности в своих силах, чтобы спокойно переигрывать даже таких невзрачных оппонентов.

В последние 30 минут команда Кононова зачем-то отдала мяч и попросту стала халтурить, доигрывая встречу и не помышляя о контригре. Судьба за это красно-белых наказала крайне нервной концовкой: на 83-й Бурлак отквитал один гол после стандарта и суматохи, а после этого «Спартак» и его болельщики пережили семь минут валидола, уйму штрафных и угловых, а также ещё два убийственных момента «Крыльев».



Но «Спартак» всё-таки выдержал. Одержал третью победу подряд и сделал ещё один шаг в сторону Лиги Европы. Это сейчас для красно-белых самое главное. А о качестве футбола и зрелищности придётся говорить уже в следующем сезоне.