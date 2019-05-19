Головин сделал важнейшую победу «Монако»! У россиянина гол и результативный пас

Борющийся за выживание «Монако» играл с соседом по таблице. Перед предпоследним туром чемпионата Франции монегаски имели 33 очка. Столько же было у находящегося в зоне стыковых матчей «Кана», а вылезавший из зоны вылета «Дижон» отставал на два балла. «Амьен», напротив, опережал команду Леонардо Жардима на два очка. Положение гостей стадиона «Луи II» выглядело чуть лучше, но и они находились у края обрыва. «Монако» не выигрывал на протяжении семи туров, а безвыигрышная серия «единорогов» составляла восемь матчей (семь ничьих и поражение).

По информации французских СМИ, накануне генеральный директор «Монако» Олег Петров очень жёстко поговорил с игроками, пригрозив, что не отпустит никого из команды в случае вылета в Лигу 2. Кроме того, пообещал существенно сократить бонусы из зарплаты. Возможно, этот ход помог встряхнуть команду.

«Полагаю, каждая команда находится на своём месте в таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле. «Монако» предстоит встреча с соперником, у которого такая же цель, что и у нас», – сказал Жардим накануне ключевого матча.

Сам Жардим поиграл с расположением футболистов и тактической схемой. Поначалу её было не так-то просто определить: монегаски встали 4-4-2, но иногда как будто перестраивались на 5-3-2. Всё дело в гибкой роли правого крайнего Джибриля Сидибе. Он то садился назад пятым защитником, то располагался в средней линии. Игравший на левом фланге Желсон Мартинш, конечно же, больше ориентирован на атаку. Зато позиция Александра Головина не вызывала сомнений – полузащитник сборной России действовал в центре поля в связке с Адриеном Силвой.

До 18-й минуты автором единственного удара по воротам был как раз Головин. Россиянин бил из пределов штрафной, но защитник «Амьена» заблокировал мяч. Александр вообще выделялся своей активностью. На исходе трети первого тайма монегаски после подачи экс-«армейца» со штрафного едва не затолкали мяч в сетку ворот гостей. Потом Головин разогнал контратаку со своей половины поля, однако сделал чуть-чуть сильный пас вбегавшему в штрафную Радамелю Фалькао.

«Монако» стремился как можно скорее доставлять мяч вперёд на Фалькао, Желсона Мартинша и Винисиуса Мораиса. Эта спешка не всегда шла на пользу игре команды. Тем не менее на 26-й минуте хозяева открыли счёт. Эпизод начался с классного перевода в исполнении Головина. Монегаски заработали угловой с левого фланга, который взялся исполнять россиянин. Александр подал – Фалькао забил головой. Возможно, колумбиец нарушил правила на защитнике, однако судья засчитал гол. В любом случае грубейшую ошибку допустил вратарь Регис Гартнер.

Игра вроде бы давалась, но перед перерывом занервничавшие хозяева пережили несколько неприятных минут. «Единороги» забегали быстрее, стали атаковать агрессивнее. Экс-форвард «Краснодара» Мусса Конате совершил, наверное, промах дня, добивая мяч в почти что пустые ворота.

Начало второго тайма тоже прошло с заметными преимуществом «Амьена». Монегаски выдержали это давление, постепенно отодвинули игру от своих ворот. Сами стали создавать опасные моменты. Накинулись на судью, требуя пенальти за попадание мяча в руку защитнику гостей. Повтор доказал: на сей раз Клеман Турпен принял верное решение.

Головин сконцентрировался на обороне, выполняя огромный объём работы в середине поля. За 20 минут до конца Жардим добавил в помощь россиянину и Адриену Силве оправившегося от травмы Сеска Фабрегаса. «Монако» отдал мяч сопернику, ждал своего шанса. И дождался! Все вопросы об исходе матча снял на 82-й минуте наш полузащитник. Александр убежал с центра поля к воротам Гартнера, посмотрел на вратаря и пробил в дальний угол. Теперь у Головина четыре гола и четыре голевые передачи в 34 матчах за монегасков.

Сайт Whoscored оценил игру Головина на 8,76 балла. Россиянин – лучший игрок матча. У него два удара, четыре ключевых паса, три обводки, один отбор и два перехвата мяча.

«Монако» одержал важнейшую победу, а тем временем из Парижа и Лиона пришли хорошие новости. «Дижон» проиграл «ПСЖ» – 0:4, а «Кан» с тем же счётом уступил «Лиону». Это значит, что монегаски избежали прямого вылета, да и в «стыки», скорее всего, не попадут.