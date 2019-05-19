Президент Иванов будет снова ругать судью. «Локомотив» спасся на Урале

С совершенно разной турнирной мотивацией вышли на воскресный матч в Екатеринбурге соперники. «Урал», обезопасив себя от продления сезона на пару «стыков», мог сыграть в своё удовольствие – на радость многочисленным землякам. «Локомотив», напротив, права на ошибку был лишён: близость «Краснодара» в таблице стимулировала «железнодорожников» похлеще пламенных речей Юрия Сёмина. Объяснять разницу между второй и третьей позицией в итоговой классификации профессионалу излишне. Если у гостей максимальный настрой подразумевался по умолчанию, то насчёт хозяйских стимулов изначально были сомнения. Как показывает практика, кому очки на финише сезона нужнее, тот их зачастую и берёт. К чести уральцев, они отринули соблазн поберечь ноги и силы в преддверии кубкового финала (опять-таки с «Локо») и создали серьёзные проблемы фавориту.

После победы над «Ростовом» Сёмин совершил две перестановки в обороне: места Игнатьева и Хёведеса заняли Лысов с Идову. На первый взгляд, размен не совсем равнозначный, а с точки зрения совокупного опыта – заведомо невыгодный, но поначалу красно-зелёная оборона уверенно справлялась с поставленными задачами. Первый удар в створ гостевых ворот – авторства Кулакова – случился только на 36-й минуте. Мало того, именно Лысов первым вынудил местного кипера взлететь над линией ворот, вытаскивая мяч из-под перекладины.



При столь очевидном несоответствии турнирных стимулов гол «Локомотива» едва ли кого-то сильно удивил и уж точно не ошарашил. Гости действовали с заметным преимуществом и уже в середине первого тайма конвертировали это преимущество в точный удар Антона Миранчука. Ассистировал лучшему бомбардиру клуба Жемалетдинов, а недоработал по нему Страндберг. Защитник допустил позиционную ошибку, не помешав Миранчуку №11 метко пробить в касание.



Вторая неприятность подстерегла оранжево-чёрных на 34-й минуте: травма Полякова вынудила Дмитрия Парфёнова срочно поднимать с лавки Емельянова. Номинальный хавбек закрыл брешь в центре обороны.



Лёгкость, с которой москвичи повели в счёте, видимо, сыграла с ними злую шутку. Цепь ошибок «локомотивцев» в обороне привела к ответному голу. Расторопность Панюкова, балансировавшего на линии офсайда, не отменяет заторможенности приезжих защитников за компанию с опорниками. Отдельно отметим замечательный пас Бикфалви.



На второй тайм «Локомотив» вышел со жгучим желанием забить и… сразу же пропустил ещё. И вновь при самом активном участии неугомонного Бикфалви. С ударом румына головой Гилерме кое-как справился, а с добавкой от Эль-Кабира с острого угла – не смог. Как тут не вспомнить, что именно Отман сделал счёт 2:1 в пользу «Урала» в Черкизово, и он оказался окончательным…

В Екатеринбурге приятные для «Урала» цифры продержались недолго. В середине второго тайма на первый план вышел судья Москалёв. Сначала рефери назначил пенальти после столкновения Жемалетдинова и Араторе, а затем выгнал с поля Страндберга.



Первую жёлтую Москалёв выписал норвежцу за споры, вторую – за удар по затылку Смолову. Формально – имел право. Другой вопрос, насколько соответствовали решения рефери пресловутому духу игры, а тяжесть нарушений – степени наказания.



Поразительно, но даже в меньшинстве «Урал» не выбросил из головы мыслей о победе. Ещё более удивительно, что он был близок к ней! После эффектного удара в падении свежего Ильина мяч чиркнул о стойку и вылетел за поле.



У «Локомотива» столь явных моментов не было. Впрочем, и ничья гостей не должна была сильно опечалить: при гипотетическом равенстве очков с «Краснодаром» «Локо» по «личкам» будет выше.