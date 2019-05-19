«Виктор Михайлович – молодец. Он творит чудеса»

Сезон для ЦСКА выдался неоднозначным: осенью «армейцы» показали всем критикам, что могут обыгрывать «Реал» и претендовать на чемпионство, а весной посыпались и впервые за шесть лет рискуют остаться без Лиги чемпионов. «Чемпионат» поинтересовался у болельщиков, что они думают по этому поводу, есть ли в этом вина тренера и совпали ли их ожидания с реальностью.

Как оцениваете сезон?

Несколько болельщиков считают, что этот сезон стал для ЦСКА переходным:



«Команда сейчас перестраивается. Не всегда клуб стреляет так, чтобы по итогу сезона стать чемпионом — все всё прекрасно понимают. Больше 80% — новые игроки. Гончаренко сделал очень-очень красиво. Половина комментаторов утихли, когда мы заняли второе место в промежутке. Сейчас маленький спад идёт. Я думаю, зацепимся за еврокубки. Выше «Спартака» мы будем, я думаю. Осталось два последних тура. Всё будет решаться. Я думаю, что все будет великолепно».



«Нормальный сезон. Всю команду, считай, разбазарили. Но нормально».



«Команда у нас молодая, построилась только прошлым летом, много новых игроков. От них и не стоило ждать победы в чемпионате или второго места. Будем рады, если выйдут в Лигу Европы. Будем ждать европейские команды. Нужно, чтобы молодые игроки опыта набирались. Я думаю, что в следующем сезоне команда будет лучше.



Другая часть опрошенных нами болельщиков склоняется к тому, что команда могла показать более высокие результаты, но в целом результат был ожидаем:



«Я ждал от команды большего, особенно после осени. Как сказал один эксперт – тогда не знали, что ЦСКА преподнесёт. А весной команды изучили нас как соперника и знали, чего ждать».



«Играть надо лучше. Хотя бы постарались. В принципе, всё неплохо, но старались мало».



«Результат ожидаемый. Что заслуживаем, то и получаем. Надежд на чемпионство у меня не было».

С чем связан весенний спад?

На этот вопрос все как один отвечали, что всему виной неопытность игроков: мол, футболисты собрались молодые, поэтому эмоционально не потянули борьбу вверху таблицы после зимнего перерыва.

Виноват ли Гончаренко в неудачах команды?

В периоды неудач зачастую первый, на кого обрушивается гнев болельщиков, — это главный тренер. Но в случае с ЦСКА всё иначе: ни разу за время нашего опроса в адрес Гончаренко не прозвучало плохого слова. Кто-то даже удивлялся: «Какие к нему могут быть вопросы?! Ребят, сами подумайте. Команда наполовину перестроилась, на данный момент она самая молодая в нашем чемпионате. Некоторые только 20-летие отметили. Вы что, хотите, сразу чемпионство? Виктор Михайлович — молодец, что он там свои условия продвигает, творит чудеса».



И восхищался: «К Гончаренко у меня вообще нет вопросов. Он замечательный тренер. Повезло, что он достался именно нам, что у нас произошла такая смена: от Слуцкого к Гончаренко. В следующем году всё будет хорошо».

Оправдались ли ваши ожидания от сезона?

«Я многого не ждал. В десятку попали – и ладно. В следующем сезоне будет лучше, если всю команду не продадут. Хотя мне кажется, что многие уйдут».

«Как я уже сказал, ждал большего. Верю, что в следующем сезоне будет лучше. Надо только вложить деньги – купить футболистов. Не хватает опорника. Последние матчи мы пропускаем через центр. Такого, как Вернблум».



«Да, играли неплохо. Плохого настроя нет. А вот если Влашич не останется, то будет грустно».



«Иллюзий не было. Надежд больших тоже не было. Состав слабый. Денег мало. Чтобы ситуация в следующем сезоне изменилась, нужно купить пару хороших футболистов».



«У меня не было никаких ожиданий. Я очень рад, что у нас появились новые звёзды. Защиту буквально с нуля выстроили. Тот же Дивеев выходит, бьётся, голову разбивая свою. Выходит на следующий матч в шлеме, как Петер Чех. У нас есть крепкие молодые ребята. Молодцы. Я думаю, что успех будет».