Когда-то Роббен и Рибери дрались в раздевалке. Сейчас они стали одним целым

Франк Рибери и Арьен Роббен давно перестали существовать отдельно друг от друга. Они оба – символ «Баварии», единый и непобедимый монстр Роббери. В высшей степени справедливо, что оба закончили карьеру в «Баварии» одновременно. Естественно, они всё сделали одинаково: оба вышли в последнем матче за клуб на замену. Оба забили. И оба подняли чемпионскую салатницу после игры. Роббери до конца.



На двоих они провели в клубе 732 матча, в которых забили 264 гола и отдали 293 голевых передачи. Цифры тем более удивительные, что и Роббен, и Рибери оказались в «Баварии» в уже не юном возрасте. Вспомним, каким был путь каждого из них.

12 лет, 23 трофея, 424 матча, 124 гола, 169 голевых передач



Франк громко заявил о себе на ЧМ-2006, на котором Франция несмотря на внутренние скандалы добралась до финала и проиграла лишь по пенальти. Летом за ним охотились многие клубы, но он остался в «Марселе» ещё на сезон. По ходу сезона получил сразу две тяжёлые травмы, но всё равно был признан лучшим игроком года во Франции, а «Марсель» стал в чемпионате вторым. После этого пришла пора уходить.



«Бавария» заплатила за 24-летнего вингера 30 млн евро. Он пришёл одновременно с Миро Клозе и Лукой Тони: один стал большим разочарованием, другой – большим успехом. В том же сезоне 2007/2008 из дубля был переведён в первую команду Тони Кроос, и даже сыграл десяток матчей. Статистика Рибери в чемпионате в первом сезоне не была космической: 11+9 г+п в Бундеслиге, зато в остальных турнирах он совершил ещё 20 результативных действий, а главное – «Бавария» вернула чемпионский титул. На том же высоком уровне Франк провёл следующий сезон, когда «Бавария» под руководством Юргена Клинсманна завершила только второй. Летом команду возглавил Луи ван Гал, а команду пополнил Арьен Роббен.

10 лет, 19 трофеев, 308 матчей, 144 гола, 101 голевая передача



В первый сезон ван Гала Рибери постоянно страдал от травмы колена (только 10 матчей в Бундеслиге с первых минут), а финал Лиги чемпионов пропустил из-за дисквалификации. Но это не помешало клубу оформить золотой дубль. Тащил Роббен.



Летом 25-летний игрок оказался не нужен «Реалу», и его продали несмотря на нежелание уходить. Оказавшись в «Баварии», Арьен первым делом сказал, что здесь он чувствует, что в нём нуждаются. Его дебют пришёлся на матч с прошлогодним чемпионом, «Вольфсбургом»: Роббен вышел на замену и забил два гола.



Следующие два года «Бавария» оставалась без чемпионского титула. Зато в сезоне 2011/12 Рибери вышел в старте в 27 играх чемпионата – его лучший результат за клуб. После полуфинального матча с «Реалом» Рибери и Роббен подрались в раздевалке. Об этом стало известно издание Bild, а клуб не стал опровергать информацию, но сообщил, что Рибери извинился перед командой за инцидент. В итоге «Бавария» закончила сезон второй в Бундеслиге, проиграла в финале Кубка Германии и в финале Лиги чемпионов.

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Отличный результат, если учесть, что тот сезон Роббен из-за нескольких травм пропустил почти целиком: сыграл всего в 13 матчах Бундеслиги. Очень жаль: когда он играл, просто разрывал соперников. В 13 матчах забил 12 голов и отдал восемь голевых передач. Но его удар в послематчевой серии пенальти с «Челси» парировал Петр Чех, и пресса просто уничтожила игрока. Тем не менее в клубе именно после этого предложили Роббену новый контракт.

Требл

Сезон 2012/13 – триумф «Баварии» и Рибери. Роббен опять больше лечился, чем играл (11 матчей в старте в чемпионате, 23 во всех турнирах), зато Рибери был – по своим меркам – здоров. Он блистал в Бундеслиге (25 г+п в 27 матчах), выиграл Кубок и Лигу чемпионов. Рибери был уверен, что получит «Золотой мяч». В интервью он рассказывал, что его жена уже подготовила дома полку, на которую поставит трофей.



Ну случилось по-другому. В последний момент голосование продлили, и награду получил Криштиану Роналду. Рибери был в ярости и назвал затягивание голосования позором. Потом он сказал, что эта награда его больше не интересует. И до сих пор воспринимает тот момент своей карьеры очень эмоционально. «Я выиграл все трофеи, сделал всё, что можно было сделать. «Золотой мяч» украли у меня. Меня не поддерживала собственная страна. Я видел, как в СМИ писали, что награду должен получить Роналду. Вы можете себя представить, чтобы португальские журналисты болели за меня или за Месси? А французы так делали. Это шрам на всю жизнь». Эти слова Рибери сказал в середине прошлого сезона – в 2018 году, через пять лет после ситуации. Но, по крайней мере, он получил приз Лучшему игроку Европы от УЕФА.

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Но вернёмся к Роббену. Он действительно пропустил большую часть сезона, но в решающий момент именно голландец сделал результат. «Бавария» обыграла «Боруссию» 2:1, а Роббен забил и отдал голевой пас.

Поздние годы

Летом 2013 года в «Баварию» пришёл Хосеп Гвардиола. Он трижды катком прошёлся по Бундеслиге, взяв три чемпионских титула подряд и два Кубка, но в Лиге чемпионов три раза останавливался в полуфинале. Одновременно Гвардиола менял амплуа игроков (Лам), открывал будущих звёзд (Киммих) и ругался с клубом. Его методы не нравились старожилам, а руководство недостаточно доверяло тренера, чтобы безоговорочно занимать его сторону. Самый громкий конфликт случился с главой медицинской службы «Баварии». В решающий момент сезона 2014/15 Гвардиола остался без Роббена, Рибери, Хави Мартинеса, Швайнштайгера, Лама, Бенатья и Алабы. Причём в травме Рибери Хосеп обвинил именно врачей.



Три сезона при Гвардиоле получились для обоих лидеров «Баварии» смешанными. Они много выиграли, но мало играли. Основной вклад в победы «Баварии» вносили другие люди. Хотя, ветеранов было трудно упрекнуть в недостатке мотивации. Когда Рибери вернулся после очередной затяжной травмы весной 2016 года, он мгновенно набрал топовую форму.

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После ухода каталонца Рибери позволил себе сказать о своём бывшем тренере всё, что думал. «Гвардиола слишком много болтал. Он ещё молодой тренер, ему не хватает опыта. Он всё усложняет, футбол намного проще. «Баварии» нужны такие люди, как Хитцфельд, Хайнкес и Анчелотти». Это было сказано, когда Карло Анчелотти только возглавил команду.



У Роббена, наоборот, отношения с Гвардиолой сложились лучше. «Наш тренер болен футболом. Он может позвонить тебе в час ночи, чтобы поговорить о тактике. Мы стали более гибкой и непредсказуемой командой благодаря ему». Позднее, когда Хосеп уже работал в «Сити», Арьен называл его главным тренеров в своей карьере, а себя – его фанатом. Не покидает ощущение, что если бы не травмы, Роббен и Гвардиола смогли бы добиться в Лиге чемпионов чего-то большего: во второй и третий сезоны каталонца в Германии Роббен в сумме вышел в основе в Лиге чемпионов всего девять раз.

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Под руководством Анчелотти «Бавария не сумела выйти на новый уровень. А сам итальянец быстро перестал быть человеком, который, по мнению Рибери, нужен команде. Карло активно проводил ротацию, чтобы дать возрастным лидерам «Баварии» отдых. Рибери реагировал крайне негативно. После одной из замен пошёл крушить скамейку запасных, после того как остался в запасе, бросил: «Я лучше ничего не скажу». Анчелотти задабривал француза как мог. Даже целовал. Не помогло.

Издание Bild сообщало, что весь костяк «Баварии» недоволен тренерскими методами Анчелотти. А Роббену даже приписали слова: «Моего сына в Академии тренируют лучше, чем Анчелотти». Роббен опроверг, что говорил подобное, но тренеру это не помогло: после безвольного поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов его уволили.

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Вернулся старый знакомый Юпп Хайнкес, который выиграл чемпионат и в Лиге чемпионов уступил только «Реалу» при спорном судействе. Хайнкес – идеальный тренер для «Баварии», но в конце сезона он решил закончить карьеру. Пришло время Нико Ковачу испытать себя на прочность.

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Тренер новый – а слухи о конфликте с ветеранами прежние. Ковачу пришлось непросто в «Баварии». При нём всё больше игрового времени стали получать Кингсли Коман и Серж Гнабри. А Роббен и Рибери превратились в джокеров – игроков, которые выходят на замену, либо в решающих матчах. И в целом справились со своей задачей. Не без их помощи «Бавария» выиграла чемпионат Германии седьмой раз подряд. Но всё же в этом сезоне значение Роббена и Рибери для клуба уже стало в большей степени символическим, чем практичным.



Напоследок они выиграли чемпионат Германии. А в последнем матче чемпионата забили по голу. Последние 10 лет они ругались между собой, мирились, ругались с тренерами, травмировались и выигрывали, выигрывали, выигрывали. Пожалуй, приход в клуб с разницей в два года – единственное, что связка Роббери сделала не синхронно.