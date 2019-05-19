«Реал» закончил сезон поражением. У клуба худший результат за 20 лет

Понятно, что Зинедин Зидан вернулся в «Реал» с прицелом на большую летнюю перестройку и на следующий сезон. Но всё-таки он сменил Сантьяго Солари прямо по ходу сезона, а это значит, что клубу нужна была встряска и улучшение результатов уже сейчас. Ничего не вышло: концовку сезона «Реал» провалил.

Зидан провёл 11 матчей. Выиграл пять, два свёл вничью и четыре проиграл. Ужасный результат, если учесть, что среди соперников «Реала» на этом отрезке не было ни «Барселоны», ни «Атлетико». Мадридцы отдали очки «Леганесу» и «Хетафе» и проиграли «Валенсии», «Райо Вальекано», «Сосьедаду» и «Бетису». Последнее поражение – особенное, потому что этот матч завершал сезон, и «Реал» проводил его дома, перед собственными болельщиками.

«Бетис» — команда из нижней половины турнирной таблицы, которая забивает чуть больше гола за игру. Состав «Реала» трудно назвать основным или резервным: грядёт перестройка, и Зидан даёт понемногу поиграть всем. Ну, кроме Гарета Бэйла.



Первый тайм закончился нулевой ничьей, хотя моменты были у обеих команд. Попал в штангу Карим Бензема, спас Кейлор Навас, который летом, видимо, покинет команду. В начале второго тайма Бензема и Винисиус Жуниор могли открывать счёт, но оба раза нападающие медлили с ударом и упускали моменты. А потом «Бетис» наказал.

Лорен замкнул прострел Андреса Гуардадо и вывел гостей вперёд. После этого «Реал» бросил играть и закономерно получил второй гол от Хесе – футболиста, когда-то носившего «сливочную» футболку.

Это поражение стало для «Реала» 12-м – худший результат с сезона-1998/99. Так бесславно закончился для «Реала» сезон». Ну а «Бетис» установил уникальное для скромного клуба достижение: по ходу сезона победил в гостях и «Барселону», и «Реал».