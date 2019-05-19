Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Реал Мадрид» — «Бетис» — 0:2, Примера, 19 мая 2019, голы

«Реал Мадрид» — «Бетис» — 0:2, 19 мая 2019 года
«Чемпионат»
«Реал» закончил сезон поражением. У клуба худший результат за 20 лет
Последний раз 12 поражений за сезон «Реал» терпел ещё в прошлом веке.
Футбол / Испания 0

Понятно, что Зинедин Зидан вернулся в «Реал» с прицелом на большую летнюю перестройку и на следующий сезон. Но всё-таки он сменил Сантьяго Солари прямо по ходу сезона, а это значит, что клубу нужна была встряска и улучшение результатов уже сейчас. Ничего не вышло: концовку сезона «Реал» провалил.

Зидан провёл 11 матчей. Выиграл пять, два свёл вничью и четыре проиграл. Ужасный результат, если учесть, что среди соперников «Реала» на этом отрезке не было ни «Барселоны», ни «Атлетико». Мадридцы отдали очки «Леганесу» и «Хетафе» и проиграли «Валенсии», «Райо Вальекано», «Сосьедаду» и «Бетису». Последнее поражение – особенное, потому что этот матч завершал сезон, и «Реал» проводил его дома, перед собственными болельщиками.

Испания - Примера. 38-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
0 : 2
Бетис
Севилья
0:1 – Морон – 61, 0:2 – Хесе – 75

«Бетис» — команда из нижней половины турнирной таблицы, которая забивает чуть больше гола за игру. Состав «Реала» трудно назвать основным или резервным: грядёт перестройка, и Зидан даёт понемногу поиграть всем. Ну, кроме Гарета Бэйла.

Первый тайм закончился нулевой ничьей, хотя моменты были у обеих команд. Попал в штангу Карим Бензема, спас Кейлор Навас, который летом, видимо, покинет команду. В начале второго тайма Бензема и Винисиус Жуниор могли открывать счёт, но оба раза нападающие медлили с ударом и упускали моменты. А потом «Бетис» наказал.

Лорен замкнул прострел Андреса Гуардадо и вывел гостей вперёд. После этого «Реал» бросил играть и закономерно получил второй гол от Хесе – футболиста, когда-то носившего «сливочную» футболку.

Это поражение стало для «Реала» 12-м – худший результат с сезона-1998/99. Так бесславно закончился для «Реала» сезон». Ну а «Бетис» установил уникальное для скромного клуба достижение: по ходу сезона победил в гостях и «Барселону», и «Реал».

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент