Очередная эпопея с Глушаковым, конфликт Ильина и Мирзова, странный матч в ПФЛ — в лучших комментариях читателей.

«Глушаков: если так пойдёт дальше, я снова устану»

Кононов: никакой паники не было, игроки «Спартака» действовали самоотверженно

ohmygod:

— Мы продолжаем бороться за чемпионство, добавил Олег Георгиевич.

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным

bjanker:

— Делаю то, что считаю нужным для своей семьи.

«Спартак» отправился на матч с «Крыльями Советов» без Глушакова

par5106:

— Остался, чтоб записать новые аудиохиты.

Семья Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед»



mariner0:

— Ну вот они и «взорвали» Чемпионшип. Всё логично.

Глушаков — о переходе в «Спартак»: я устал, надо было сменить обстановку

4ad:

— Глушаков.

О Каррере: «Я устал, решил сменить обстановку, поговорил с Измайловым».

О жене: «Я устал, решил сменить обстановку, пошел в баню».

О Кононове: «Если так пойдет и дальше и я буду сидеть на скамейке, я снова устану».

Балашов: Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка», прощать такое не намерены

torba777:

— Яя Туре теперь дважды подумает перед тем, как сюда соваться.

Владелец «Чайки»: «Урожай» включил админресурс, видимо, серьёзная банда работает



okazaki:

— «Урожай» включил админресурс и теперь пожинает плоды.

Карпин: руководство области ставило задачу попасть в еврокубки? Поздравляю их



pandagrey:

— Заболотный: руководство «Зенита» ждет голов? Поздравляю их.

«Арсенал»: не потерпим оскорблений по национальному признаку



svezhiy:

— В связи с последними событиями в ЛЕ сразу и не поймёшь, что за «Арсенал» имеется в виду.)

Де Лигт поймал банку пива, которая чуть не попала в мэра Амстердама



forces1792:

— Теперь Райола ещё больше поднимет цену на де Лигта.

Роберто Карлос готов помочь «Анжи»



kri4mar:

— И выкинул сим карту.

Цорн — игрокам «Спартака»: летом мы вместе начнём путь к новым вершинам



modzhahed:

— ЦОРН — это аббревиатура, означающая Центральное Объединение Рейнгольда и Назарова.

Де Росси может перейти в «Зенит»



denis-zenit:

— Будут с Маркизио выжигать центр скамейки?))

Промес — об аренде в «Спартак»: почему нет



kpmed:

— Гинер: повторюшка дядя хрюшка.

Сборная России 3 июня сыграет товарищеский матч с «Чертаново»



diman19801980:

— 29.05 «Арсенал» — «Челси».

01.06. «Ливерпуль» — «Тоттенхем».

03.06. Россия – «Чертаново».

Нас ожидает сумасшедшая футбольная неделя!!!