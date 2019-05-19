«Глушаков: если так пойдёт дальше, я снова устану»

Кононов: никакой паники не было, игроки «Спартака» действовали самоотверженно
ohmygod:
— Мы продолжаем бороться за чемпионство, добавил Олег Георгиевич.
Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным
bjanker:
— Делаю то, что считаю нужным для своей семьи.
«Спартак» отправился на матч с «Крыльями Советов» без Глушакова
par5106:
— Остался, чтоб записать новые аудиохиты.
Семья Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед»
mariner0:
— Ну вот они и «взорвали» Чемпионшип. Всё логично.
Глушаков — о переходе в «Спартак»: я устал, надо было сменить обстановку
4ad:
— Глушаков.
О Каррере: «Я устал, решил сменить обстановку, поговорил с Измайловым».
О жене: «Я устал, решил сменить обстановку, пошел в баню».
О Кононове: «Если так пойдет и дальше и я буду сидеть на скамейке, я снова устану».
Балашов: Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка», прощать такое не намерены
torba777:
— Яя Туре теперь дважды подумает перед тем, как сюда соваться.
Владелец «Чайки»: «Урожай» включил админресурс, видимо, серьёзная банда работает
okazaki:
— «Урожай» включил админресурс и теперь пожинает плоды.
Карпин: руководство области ставило задачу попасть в еврокубки? Поздравляю их
pandagrey:
— Заболотный: руководство «Зенита» ждет голов? Поздравляю их.
«Арсенал»: не потерпим оскорблений по национальному признаку
svezhiy:
— В связи с последними событиями в ЛЕ сразу и не поймёшь, что за «Арсенал» имеется в виду.)
Де Лигт поймал банку пива, которая чуть не попала в мэра Амстердама
forces1792:
— Теперь Райола ещё больше поднимет цену на де Лигта.
Роберто Карлос готов помочь «Анжи»
kri4mar:
— И выкинул сим карту.
Цорн — игрокам «Спартака»: летом мы вместе начнём путь к новым вершинам
modzhahed:
— ЦОРН — это аббревиатура, означающая Центральное Объединение Рейнгольда и Назарова.
Де Росси может перейти в «Зенит»
denis-zenit:
— Будут с Маркизио выжигать центр скамейки?))
Промес — об аренде в «Спартак»: почему нет
kpmed:
— Гинер: повторюшка дядя хрюшка.
Сборная России 3 июня сыграет товарищеский матч с «Чертаново»
diman19801980:
— 29.05 «Арсенал» — «Челси».
01.06. «Ливерпуль» — «Тоттенхем».
03.06. Россия – «Чертаново».
Нас ожидает сумасшедшая футбольная неделя!!!
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