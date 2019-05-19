«Краснодар» сказал нет «Спартаку» и ЦСКА. «Быки» попробуют силы в Лиге чемпионов

«Арсенал» после 538 сухих минут получил сразу три мяча. Для попадания в Лигу Европы команде Черевченко нужно болеть за «Локомотив».

Несмотря на то что золотые награды досрочно забрал «Зенит», интерес к чемпионату РПЛ у болельщиков не угас. Интриг перед последними двумя турами множество. Коллега Максим Ерёмин даёт детальный расклад, из которого следует, что «Арсенал» перед этой встречей не потерял надежды на попадание в Лигу Европы, а «Краснодар», при худшем раскладе, может и во второй по значимости европейский турнир не попасть.

Кто идёт в Лигу Европы? Есть пять претендентов Шансы есть даже у «Ахмата».

«Быков» нынешней весной изрядно лихорадило. Во многом это происходило от того, что в обойме у Мурада Мусаева ограниченное число футболистов. Подкосили команду травмы и дисквалификации, были матчи, в которых тренерский штаб соперников мог с точностью до минуты предсказать, кто кого заменит во втором тайме. Но к ключевому матчу в строй вернулись все футболисты. Состав на матч с «пушкарями» собрался оптимальный. И это важно, в том числе и потому, что Мусаев имел широкий вариант для корректировки игры за счёт замен.

А вот у Игоря Черевченко, команда которого превосходно проводит весенний отрезок чемпионата, нарисовались весьма серьёзные проблемы. Команда потеряла двух ключевых игроков линии атаки – Луку Джорджиевича и Зелимхана Бакаева. Место на острие атаки занял Кангва, а позицию Бакаева поручили закрыть Даниилу Лесовому, который не появлялся на поле аж с ноября 2018 года. Плюс место в воротах занял Михаил Левашов, пропустивший из-за травмы более двух месяцев.

«Арсенал» постарался с первых минут прихватить инициативу и завладеть мячом. Мусаев обещал перед матчем, что его команда будет играть в высокий и интенсивный прессинг. И именно за счёт прессинга уже к седьмой минуте мяч после ударов Перейры и Классона дважды попадал в штангу. Минут 20 туляки потратили на то, чтобы наладить связи в средней линии. Здорово мешало им то, что краснодарцы не гнушались сбивать темп мелкими фолами в центре поля.

К 25-й минуте хозяевам удалось провести пару осмысленных атак, но не хватало последнего паса. Гости же под гул трибун занимались делом, которое у них получается лучше всего – контролировали мяч. Но говорить о преимуществе одной из команд по первому тайму было нельзя. Лесовой искал себя на футбольном поле, Кангва пытался подстроиться под Мирзова, который любит принимать нестандартные решения и как раз химии между ними в паре эпизодов не хватило.

И если оставить за скобками две штанги, по итогам первого тайма было совершенно очевидно, за счёт чего подопечные Черевченко не пропускают в родных стенах на протяжении последних пяти матчей. А ведь среди прочих, в соперниках были «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, на секундочку. Несмотря на весьма нескучный матч, первый удар в створ случился лишь на 37-й минуте. Газинский очередной грамотной передачей отправил в прорыв по правому флангу Вандерсона, который вошёл в штрафную и мощно пробил под перекладину – Левашов эффектно перевёл мяч на угловой.

Кипер хозяев продемонстрировал, что находится в отличном тонусе, а вот Сафонов едва не довёл до инфаркта болельщиков «быков», когда на 43-й минуте выкатил мяч на ногу находящемуся в штрафной площади гостей Мирзову. Резиуан заряжал по воротам из убойной позиции, но под снаряд по-хоккейному лёг Мартынович. Думается, Матвей задолжал Александру ужин в хорошем краснодарском ресторане.

По итогам первого тайма слегка озадачивала статистика нарушений – 18-5, где 18 фолов числились за «Краснодаром». Немудрено, что скорости были далеко не самые быстрые. В перерыве хозяева приняли решение не поливать поляну, и скорости заметно возросли. Сначала Мирзов выставил четверых «быков» тренировочными фишками и пробил с восьми метров, но мяч пролетел выше перекладины. В ответной атаке опасно бил уже Классон, но с везением у Виктора этой весной большие проблемы. А вот у Сергея Петрова с везением и мастерством полнейший порядок. «Краснодар» провёл массированную атаку, завершил которую неотразимым ударом с 10 метров защитник гостей.

Думается, самым обидным в эпизоде, когда команда Черевченко пропустила впервые за последние пять домашних матчей чемпионата (закончились 538 сухих минут), для Игоря было то, что его подопечные допустили сразу ряд позиционных ошибок. Наставник хозяев незамедлительно отреагировал на это событие заменой, усиливающей атакующий потенциал команды. Вместо защитника Кадири в игру вступил хавбек Горбатенко. Но прежде чем Игорь нанёс первый удар по воротам гостей, его команда пропустила во второй раз.

Маурисио Перейра, который по итогам нынешнего сезона с большой долей вероятности покинет стан «быков», совершил сольный проход по центру и был сбит за метр до штрафной площади. Как принято в таких случаях говорить, сам пострадавший и наказал оппонентов. После великолепного удара Маурисио мяч скользнул по голове Григалавы и влетел в девятку ворот Левашова. Михаил среагировал, вытянулся в струнку, но дотянуться до мяча не сумел.

Первая замена Мусаева была ожидаема – на правом фланге Вандерсона заменил Сулейманов. Мощный и быстрый Шапи оказывал давление на Мирзова и здорово помог команде при обороне ворот. А вот вторая замена была крайне интересна. Вместо Газинского на поле появился Фьолусон. Йон Гудни – штатный третий центральный защитник «быков», который большую часть времени проводит на скамейке.

Но перестановки, которые ожидают команду в межсезонье, огромный шанс для него. Сейчас тренерский штаб пробует исландца на позиции опорного полузащитника, где он имеет большие шансы закрепиться и перейти в статус основного игрока «Краснодара».

Ну и показательным стал момент, когда «Арсенал» пропустил третий гол. Хозяева получили право на угловой. Сафонов на выходе спокойно забрал мяч в руки и в становящимся для него фирменным стиле запустил его в центральную зону на Перейру. Маурисио спокойно разобрался с двумя соперниками и выдал мяч на Ари, который убежал к воротам, сближаться с вратарём не стал, а пробил в дальний угол — 3:0.

«Краснодар» на классе обыграл опаснейшего соперника, да ещё и отправил в его ворота 3 мяча. Команду ждут серьёзные изменения, но уже сейчас понятно, что тренерский штаб в состоянии грамотно воспользоваться возможностью примерить на себя статус участника Лиги чемпионов.

«Арсеналу» же сейчас необходимо переживать за «Локомотив» в Кубке России. Это их шанс уже летом поучаствовать в Лиге Европы.