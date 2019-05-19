Кто такой Томаш Соучек — потенциальный новичок «Спартака»

Опорный полузащитник «Славии» Томаш Соучек может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает Isport.cz.

По информации источника, красно-белые заинтересованы в приобретении 24-летнего хавбека и уже сделали предложение по футболисту. При этом отмечается, что предложенная москвичами сумма вполне может устроить пражский клуб.

Источники «Чемпионата» подтвердили информацию, действительно чешский игрок может стать новичком «Спартака».

Кто это

24-летний Соучек — один из лидеров «Славии», которая в этом сезоне славно пошумела в Лиге Европы. Чешский клуб дошёл до четвертьфинала и уступил «Челси». В еврокубке полузащитник провёл 11 матчей (все в старте), забил 2 гола (один с пенальти) и отметился 3 результативными передачами.

Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне Соучек принял участие в 45 матчах, на его счету 15 результативных ударов и 8 голевых передач. Контракт игрока со «Славией» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Соучек является игроком сборной Чехии, и в составе национальной команды полузащитник в 18 матчах забил два мяча. Осенью прошлого года Томаш играл против сборной России и забил в её ворота гол.

Как он играет

Соучек — опорный полузащитник. С пасом и ударом. У него очень хороший процент попадания в створ и высокая результативность для игрока его амплуа. Томаш хорошо играет головой и является важной фигурой в «Славии» при розыгрыше стандартов, который являются грозным оружием в исполнении «Славии».

Полузащитника нередко критикуют за то, что он не всегда справляется со своими прямыми обязанностями и слишком увлекается атакой, из-за чего в ворота «Славии» проходит много дальних ударов. Но это скорее особенность игры пражского клуба, который предпочитает действовать агрессивно и часто бьёт по воротам.