«Ростов» проводил Калачёва. Напоследок белорус помог команде обыграть чемпиона

Во время матча с «Зенитом» полузащитник даже попробовал себя в роли комментатора.

«Зенит» продолжает наслаждаться чемпионством, доигрывая оставшиеся матчи РПЛ. На последний в сезоне выезд в Ростов команда отправилась «облегчённым» составом. Вне заявки остались Артём Дзюба, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и другие лидеры клуба, а на поле с первых минут матча появились легендарный Антон Заболотный и воспитанник академии «Зенита» 20-летний полузащитник Леон Мусаев.

Валерий Карпин не стал экспериментировать с составом и подобрал оптимальный набор игроков. Исключением, пожалуй, стал Тимофей Калачев, вышедший в старте вместо Александра Гацкана.

Для белорусского полузащитника этот весенний вечер был особенным – он проводил свой прощальный матч на «Ростов Арене». Болельщики встречали футболиста, отдавшего 11 лет своей карьеры их любимому клубу, аплодисментами. Буквально каждое действие Тимофея на поле они сопровождали одобрительными возгласами.

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С самого начала встречи хозяева завладели преимуществом. Ростовчане больше владели мячом и активно атаковали через фланги, пользуясь подключениями Плиева и Чернова. Нередко справа в штрафную площадь гостей грузил мячи герой вечера – Тимофей Калачёв. Тем не менее серьёзной опасности атаки «Ростова» для ворот Михаила Кержакова не представляли.

Ещё хуже дела обстояли в нападении у «Зенита». За первые 40 минут игры питерцы не нанесли ни одного удара, а до Заболотного мяч практически не доходил.

Для Тимофея Калачёва вечер получился коротким. Уже на 45-й минуте Карпин заменил полузащитника на Артёма Щадина. С поля белоруса, отыгравшего 294-й матч за ростовчан, провожали бурными овациями.

Между тем первый тайм так и закончился скучными нулями. Замена Калачёва, наверное, стала самым интересным событием на «Ростов Арене» за 45 минут. Игра команд была беззубой и будто напоминала о том, что в этом сезоне у обоих клубов турнирной мотивации уже нет.

Во второй половине игры темп игры значительно вырос. Уже на старте тайма команды обменялись опасными атаками. Сначала Эрнани с левого фланга ворвался в штрафную хозяев и пробил ближний угол — Песьяков забрал мяч в руки. Затем Норманн накрутил справа защитника и покатил на пятачок, после чего мяч отскочил Попову. Полузащитник бил в упор, однако Кержаков с ударом справился.

На 66-й минуте хозяева развеяли скуку на «Ростов Арене». Зайнутдинов разогнал контратаку, отдав передачу на Попова. Затем болгарин пасом нашёл в штрафной площади Шомуродова. До того как нападающий попытался пробить, его сбил Маммана. Главный арбитр встречи Павел Кукуян поставил пенальти в ворота «Зенита». С 11-метровой точки успешно пробил Ивелин Попов. Мощнейшим ударом он попал в левый угол ворот – без шансов для Кержакова.

Под конец матча «Ростов» мог удвоить преимущество. Шомуродов перехватил передачу гостей и точным пасом вывел Попова один на один с Кержаковым. Тем не менее переиграть голкипера полузащитник не смог. Мяч после его удара попал точно во вратаря.

Пока ростовчане старательно наседали на ворота гостей, Калачёв вновь напомнил о себе. Ветеран «Ростова» отправился в пресс-ложу, где попробовал себя в роли комментатора. Белорус уверенно подключился к репортажу и, отработав несколько минут, вернулся к полю. К тому времени команды уже доигрывали матч. Хозяева не упустили преимущества и довели встречу до победы, отобрав очки у чемпиона.

После игры герой вечера прощался с болельщиками. Под свою любимую песню «Это всё» группы ДДТ Калачёв совершил круг почёта под овации зрителей, после чего ушёл со стадиона, куда он, вероятно, больше никогда не вернётся в качестве игрока «Ростова».