Самый странный тайм года: пенальти-фантом, страшная травма и атака на судью

Весьма рядовой даже по шведским меркам матч чемпионата между «Юргорденом» и «Эльфсборгом» в первом тайме превратился в настоящую войну. Уже на четвертой минуте хозяева повели благодаря голу одного из лучших центральных полузащитников Аллсвенскан Фредрика Ульвестада, а затем на поле стали происходить странные, а иногда и страшные события.

14-я минута. Ветеран «Юргордена» Харис Радетинац завёлся после падения у чужой штрафной, мяч ушёл на половину поля хозяев, и Радетинац, возвращаясь назад, встретил на своём пути левого защитника «Эльфсборга Симона Странда. Странда почувствовал, что Радетинац бежит со спины, подставился под толчок и рухнул. Затем два футболиста повздорили уже на газоне и без контакта, а мяч при этом находился в игре — атаковал „Эльфсборг“. После завершения атаки главный арбитр послушал лайнсмена и удалил Радетинаца. 33-летний полузащитник немного не понял решения и всячески пытался поговорить сначала с лайнсменом, а затем и с самим Страндом.

Уже в перерыве во флеш-интервью Странд признал, что не понял, что сделал Радетинац. «Это уже решение судьи», — сказал защитник «Эльфсборга». Радетинац так и не успокоился: уже уходя в подтрибунные помещения, он исполнил что-то из репертуара Златана, проверив стену стадиона лоу-киком.



Это было только начало. На 30-й минуте очередная атака «Юргордена» привела к подаче в штрафную, и нападающий Мохамед Буя Турай попытался пробить через себя. Проблема была в том, что Турай промахнулся мимо мяча, и со всей силы ударил по лицу защитнику «Эльфсборга» Йоакима Нильссона. Нильссон упал, очевидно потеряв сознание, и игра остановилась более чем на десять минут. Травма оказалась настолько страшной, что шведские телевизионщики решили не показывать больше одного повтора. У Нильссона подозревают сотрясение мозга, переломы носа и скулы. Турай за этот фол получил лишь жёлтую карточку.

Более того, Турай остался главным действующим лицом на поле. Сразу после того, как игра возобновилась, нападающий заработал пенальти-фантом: пробегая мимо заменившего Нильссона Юнссона, Турай упал. Судья моментально указал на точку. Проблемы две: даже малейшего контакта между нападающим и защитником не было, а даже если бы и был, то случился он до штрафной. Если возмущались судейством в матче «Урал» — «Локомотив», просто взгляните на это.

Но и это было ещё не всё. Пенальти был реализован, счёт стал 2:0, к первому тайму было добавлено 13 минут, но команды переиграли ещё больше. Уже в компенсированное время Странд (снова он!) пошёл в стык с защитником «Юргордена» Аслаком Фонн Витри, и тот оказался на газоне. В итоге игра остановилась ещё на несколько минут, и Витри унесли с поля на носилках — ещё одна вынужденная замена. У Витри подозревают повреждение связок. Странд за этот эпизод получил жёлтую карточку — судья ясно дал понять, что это предупреждение лишь за систематическое нарушение правил.



В итоге команды сыграли 16 добавленных минут. Очень странный тайм.