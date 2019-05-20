«Кононов спросил, будет ли команда избирать нового капитана. Все промолчали»

«Динамо» остаётся в РПЛ, «Краснодар» отцепил от лигочемпионской гонки «Спартак» и ЦСКА, а Глушакова глобальные проблемы — в обзоре дня.

«Динамо» сохранило место в Российской Премьер-Лиге

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги красноярский «Енисей» принимал московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась вничью — 2:2.

За один тур до конца сезона в Российской Премьер-Лиге московское «Динамо» набрало 32 очка и опережает ближайшего преследователя, самарские «Крылья Советов», на 4 очка. Таким образом, «Динамо» гарантировало себе 12-е место по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге и избежало попадания в зону стыковых матчей. «Крылья Советов», в свою очередь, примут участие в стыковых играх.

«В таких матчах «Спартак» обычно побеждает». Прогнозы на 29-й тур РПЛ А главный матч тура состоится в Туле. Прогнозируем.

Напомним, в прошлом сезоне московское «Динамо» финишировало на 8-м месте, набрав 40 очков. Чемпионом России стал московский «Локомотив». В нынешнем сезоне петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом страны.

«Краснодар» на выезде разгромил «Арсенал»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник «Краснодара» Сергей Петров, отличившийся на 55-й минуте после передачи хавбека Виктора Классона. В середине второго тайма преимущество «быков» увеличил полузащитник Маурисио Перейра. На 82-й минуте нападающий Ари довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Перейра.

«Краснодар» сказал нет «Спартаку» и ЦСКА. «Быки» попробуют силы в Лиге чемпионов «Арсенал» после 538 сухих минут получил сразу три мяча. Для попадания в Лигу Европы команде Черевченко нужно болеть за «Локомотив».

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Победа «Краснодара» со счётом 3:0 в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» гарантировала «быкам» как минимум третье место по итогам нынешнего сезона. В следующей кампании команда Мурада Мусаева выступит в Лиге чемпионов.

«Виктор Михайлович – молодец. Он творит чудеса» Болельщики ЦСКА – о неоднозначном для себя сезоне.

«Спартак» и ЦСКА, занимающие соответственно четвёртое и пятое места в турнирной таблице, лишились шансов сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. Оба московских клуба в следующей кампании примут участие в Лиге Европы.

Кто такой Томаш Соучек — потенциальный новичок «Спартака» Это опорный полузащитник с хорошим пасом и точным ударом.

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады мне не будет

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о конфликте с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.



«Любые вопросы, которые касались премий, тренировок и так далее, я брал и шёл с ними. Конфликт с Каррерой? Всё началось с матча против «Урала», когда мы проиграли. До этого ребята сказали, чтобы я шёл к тренеру по поводу тренировочного процесса, потому что у нас много «крестов» и так далее. Мы до этого таскали штанги с большим весом, а игра через три дня. Я сказал: «Тренер, ребята просят, не надо делать такие физические нагрузки». Он сказал, что мы разберёмся, ничего страшного, всё решится. Поехали и проиграли в Екатеринбурге. Начались недопонимания, разговоры. Он меня вызвал.

Потом игра с «Тосно», незабитый пенальти. Я понимал, что у нас с ним конфликт. Лайки? Он вызвал тоже, сказал, что делаем из него дурака. А до этого мне звонила девушка из борьбы с лейкемией, а люди там были в красных шапках. И я смотрю, Назаров в этой шапке, думаю, вот красавец. И поставил лайк. Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет, что пойдём в дубль. Мы ему сказали, что он тренер и это его решение», — рассказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Семак: «Ростов» заслуживал победы больше, чем «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Что касается первого тайма, то игра прошла практически без моментов. Что касается второго, то и помимо пенальти у «Ростова» были шансы для того, чтобы забить. Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила. Мы неуверенно сыграли в обороне, плюс отсутствие эмоций и некоторая несыгранность ребят, которые вышли сегодня. Мы не можем быть удовлетворены ни игрой, ни результатом, но с пониманием относимся к этому матчу и сделаем необходимые выводы.

Кому из игроков, вышедших сегодня, удалось воспользоваться шансом? У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, будем обсуждать с руководством трансферную политику в ближайшее время.

«Ростов» проводил Калачёва. Напоследок белорус помог команде обыграть чемпиона Во время матча с «Зенитом» полузащитник даже попробовал себя в роли комментатора.

Александр Ерохин много пропустил, сегодня у нас был резон его выпустить. Это важный игрок для нас, кроме того, у нас были другие причины, чтобы выпустить его на поле», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Глушаков рассказал, почему остался капитаном «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков сказал, что команда решила не менять капитана после назначения на пост главного тренера Олега Кононова.



«Кононов пришёл и собрал собрание, на котором спросил будет ли команда избирать нового капитана. Все промолчали, поэтому меня оставили до конца сезона. На тренировку приезжаю пораньше, чтобы в тренажёрный зал зайти, пресс покачать. Сложный период в жизни бывает у всех. Живём, играем в футбол. Тёма Ребров сказал, что после третьего-пятого дня выпрыгнул бы с этажа», — сказал Глушаков в программе «Капитаны».



В нынешнем сезоне Денис принял участие в 18 матчах в Российской Премьер-Лиге. В активе 32-летнего полузащитника 3 гола.



«Спартак», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Глушаков: если так пойдёт дальше, я снова устану» Очередная эпопея с Глушаковым, конфликт Ильина и Мирзова, странный матч в ПФЛ — в лучших комментариях читателей.

«Наполи» разгромил «Интер» в чемпионате Италии

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал миланский «Интер». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, отличившийся на 16-й минуте. В середине второго тайма преимущество команды Карло Анчелотти увеличили хавбеки Дрис Мертенс и Фабиан Руис. На 78-й минуте Руис оформил дубль. Единственный гол «Интера» забил нападающий Мауро Икарди, реализовавший пенальти в конце игры.



Победная серия «Наполи» в чемпионате Италии достигла четырёх матчей. «Интер» потерпел первое поражение в последних восьми встречах. В предыдущих турах подопечные Лучано Спаллетти четыре раза сыграли вничью и одержали три победы.