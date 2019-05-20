Багаж Аленичева — мемы, а не тренерская работа. Без него РПЛ будет лучше

Почти всякий раз, когда новый именитый российский экс-футболист идёт в тренеры и получает команду, после пяти-шести матчей у меня возникает одно и то же ощущение. Футбол, который эта команда показывает, настолько стерилен в том, что касается идеи и умения её реализовать, что вопрос возникает сам собой: кто после увольнения отсюда захочет дать этому тренеру ещё один шанс? Невозможно же представить себе, что кто-то добровольно согласится видеть такое и будет этим доволен.

Похожее ощущение было после увольнения Дмитрия Аленичева из «Спартака». Это вообще особое место: профессиональные качества и игровые принципы тренера ставятся болельщиками ниже некой спартаковской ДНК, обладателем которой, как выясняется, могут быть даже итальянцы. Аленичев в плане результатов не провалился в Москве совсем жестоко, как Эмери или Якин (его средний набор очков сравним с периодами Карпина и полностью идентичен тому, что имеет сейчас Кононов), но игра была крайне некачественной. Одних деклараций о спартаковском стиле было мало — именно поэтому возникало ощущение, что Аленичеву сложно будет стать тренером где-то в другом месте, связанном с Премьер-Лигой.

За Аленичева страшно. Сёмин его разгромил «Енисей» опять проиграл. Не повлечёт ли это за собой смену главного тренера?

Красноярск отважился и проиграл. Имея не самый слабый в чемпионате состав, «Енисей» пропустил больше всех, а забил при этом ничтожно мало — только «Анжи» голы давались сложнее. Тренер старался выглядеть хорошо и говорил о стремлении играть в комбинационный футбол, но не мог обеспечить баланс в игре. Аномальная для продвинутой статистики разница в 12 очков между ожидаемым результатом и реальным не в пользу реального — как раз тот случай, когда тренер не сумел подстроиться под имеющихся футболистов.



С одной стороны, футболисты создавали достаточно, чтобы забить больше, а с другой — позволяли у своих ворот забивать с открытых позиций достаточно далеко от ворот. «Енисей» пропускал дальними ударами, после передач из зоны между линий — всё это результат разбалансированной игры. И есть ещё один ключевой индикатор: если отсутствие баланса можно замаскировать свежестью и индивидуальными рывками в начале матча, то ближе к концу всё равно всё станет видно. Красноярск пропустил 18 мячей после 75-й минуты; если собрать из этих отрезков целые матчи, то выйдет в среднем более трёх пропущенных мячей за игру. Это приговор.

Из легенды – в безвольного тренера. Хватит позориться, Дмитрий Аленичев Равнодушие присутствует не у команды, а у вас.

Очевидно, Аленичев не знал, как решить эту проблему — и не похоже, что пытался решить. Его послематчевые пресс-конференции заставляли только грустно улыбаться. «Сопернику нужнее очки», «Ребята захотели обыграть действующего чемпиона. Это не надо было делать» — и так далее. Чаще всего Дмитрий Анатольевич начинал говорить, что дисциплина была соблюдена, а результат оказался отрицательным. И ещё о том, что в первые 60 (45, 30…) минут всё на поле было хорошо. О том, почему в оставшееся время «Енисей» постоянно уступал, не говорилось ничего. Параллельно у тренера портились отношения с теми, кого происходящее не устраивало — но он пережил на посту и несколько внутренних скандалов, и даже собственное отстранение.

Главное, что оставляет после своей работы в Красноярске Аленичев, — это крылатые выражения на пресс-конференциях, и здесь так совпало, что работал он в клубе с самой ироничной пресс-службой в России. Ни неожиданных решений, ни устранения очевидных проблем, ни умения быть гибким — всё, что обычно составляет портрет отличного тренера, не про Аленичева. Одни только мемы, и, что самое интересное, в «Спартаке» было то же самое. Никто не помнит, как играл «Спартак» Аленичева, потому что в основном спали под тот футбол, но все помнят легендарный багаж.



К сожалению, настоящий багаж тренера Аленичева — это как раз мемы, которые он оставляет после своей работы. И новое ощущение, что найти работу ему будет сложно. Блестящий в прошлом игрок — это не главная характеристика для тренерского резюме.