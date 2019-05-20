«Настораживает, что сборники из «Зенита» могут надолго остаться без практики»

14 мая тренерский штаб национальной сборной России обнародовал расширенный список игроков для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра. Напомним, что эти игры пройдут соответственно 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде. Корреспондент «Чемпионата» задал главному тренеру сборной Станиславу Черчесову несколько вопросов по текущим событиям за последний уик-энд.

— На прошлой неделе был обнародован расширенный состав сборной России. А когда в итоге будет объявлен окончательный список?

— Мы решили, что сделаем это в четверг, 23 мая. Днем раньше в Самаре пройдет финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом», в этих командах есть кандидаты в сборную. Поэтому пусть спокойно готовятся к игре. К тому же время нам позволяет сделать это 23-го, ведь сам сбор начнется 30 мая.

Объявлен состав сборной России. Там есть новые люди из ЦСКА и «Арсенала» Правда, список пока расширенный. Но тем он интереснее.

— Сегодня завершается 29 тур РПЛ, проходят матчи с участием игроков, выступающих за рубежом. Какие новости относительно кандидатов в сборную?

— Все идет в плановом режиме. Отмечу отличную игру за «Монако» Головина, который забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Амьеном». Это важный футболист для сборной, и его хороший игровой тонус нас только радует. Второй матч подряд в стартовом составе за «Истанбул» играет Кудряшов. Надеюсь, что сегодня в составе «Фенербахче» выйдет на поле Нойштедтер. Вновь играли за свои команды Джанаев, Комличенко, Караваев. О травме Черышева я уже говорил после объявления расширенного списка. Еще раз пожелаю ему скорейшего восстановления. Большинство кандидатов, выступающих в российских клубах, тоже получили игровую практику.

— Особняком в этом ряду стоит «Зенит», уступивший вчера «Ростову». Показалось, что после решения чемпионской задачи тренеры решили дать возможность сыграть тем, кто нечасто до этого выходил на поле. И многие игроки основного состава и кандидаты в национальную команду оказались вне заявки. А как же сборная?

— Тоже обратил на это внимание. Я уже поздравил Сергея Семака и всю команду с этим успехом, уверен, что победа «Зенита» в нынешнем чемпионате является абсолютно заслуженной. Мне понятно желание коллеги провести ротацию состава после столь яркой и эмоциональной игры с ЦСКА. Что касается кандидатов в сборную, то Оздоев провел на поле последние пятнадцать минут, а Лунев и Дзюба и вовсе оказались вне заявки. Если они не сыграют 26 мая с «Енисеем», то получится, что останутся без игровой практики практически на месяц. Ведь с ЦСКА «Зенит» встречался 12 мая, а сборная проведет игру с Сан-Марино 8 июня. Довольно продолжительный срок для футболиста. Но это внутренне дело клуба, наша же задача – анализировать происходящее и делать выводы в интересах сборной. Хотя, безусловно, не настораживать это не может.

Черчесов: могу купить Дзюбе англо-русский словарь Главный тренер сборной комментирует расширенный список команды.

— Попавший в расширенный список полузащитник Сутормин из «Оренбурга» подтвердил информацию, что у него запланирована свадьба на период сбора. Как воспринимает такую информацию тренерский штаб? Ведь это жизненно важное событие для любого человека.

— В сборную игрок должен приехать сконцентрированным на подготовке к матчам. Думать в сборной о свадьбе и несостоявшемся свадебном путешествии, наверное, не совсем правильно. Кстати, по нашей информации аналогичная ситуация у защитника «Витесса» Караваева. Очевидно, что ни одному, ни другому мы не можем гарантировать игровой практики 8 и 11 июня. Поэтому хорошенько подумаем. Возможно, переговорю с ребятами, чтобы понять их внутренние ощущения в связи с такой необычной ситуацией. Время еще есть.

— В расширенном списке значилось шесть вратарей. Но один из них, Беленов, сыграет за «Уфу» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Повлияет ли это на ваш выбор?

— Мы держали в уме этот факт и именно поэтому включили в расширенный список шестерых вратарей, из которых на сбор приедут четверо. Например, Шунин с «Динамо» избежал стыковых матчей, а, значит, после заключительного тура может сконцентрироваться на сборной. У Беленова же иная ситуация. В случае вызова он сможет приехать в Новогорск только 3 июня. А так как мы в этот день сыграем с «Чертаново», то фактически начнет работать с командой 4-го. К тому время пройдет уже полсбора. Опять же на данный момент это, как говорится, мысли вслух. Окончательный список будет объявлен 23 мая.

— Кстати, о матче с «Чертаново». В каком формате вы его планируете провести?

— Если вы говорите о зрителях, то их там не будет. При всем уважении на базе в Новогорске разместить всех желающих болельщиков невозможно. К тому же это будет своего рода тренировка в формате игры, мы даже майки с номерами не планируем использовать. Что касается присутствия журналистов, то решим это вопрос позднее.