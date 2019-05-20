В Бундеслигу вышла сумасшедшая команда. Два года назад она вылетела в 4-ю лигу!

Стала известна вторая команда, которая в этом году вышла в Бундеслигу. Вслед за «Кельном», повышения в классе добился «Падерборн 07». Он поднялся несмотря на поражение (1:3) в последнем туре от «Динамо» Дрезден. Дело в том, что третья команда «Унион» сыграла вничью (2:2) с «Бохумом», который уже ни за что не боролся в таблице. Символично, что «Падерборн» вышел в Бундеслигу именно так – с помощью соперника. Это уже стало отличительное чертой клуба.

За всю историю «Падерборн» провел лишь один год в Бундеслиге – сезон-2014/15. Тогда команда шла на первом месте после 4-го тура, однако закончила чемпионат на последней 18-й строчке и вылетела из чемпионата Германии. Следующий сезон – снова 18-я позиция и вылет. Более того, в третьей Бундеслиге «Падерборн» третий год подряд закончил на 18-м месте. Таким образом, два года назад клуб вылетел в четвертый дивизион и спасло его только банкротство «Мюнхен 1860» – команда лишилась профессионального статуса и отправилась в 4-ю лигу вместо «Падерборна».



За последние годы «Падерборн» стал поставщиком скандальных историй. И речь уже не про резкие взлеты и падения, которым вы едва ли найдете аналоги. Речь в том числе про Сулеймана Коча, который прямо перед выступлением за «Падерборн» отсидел 11 месяцев в тюрьме за ограбления.



А еще речь про нападающего Ника Прошвица, которого в 2016-м отстранили от команды за эксгибиционизм. Во время зимнего сбора в турецком Белеке форвард ночью в баре отеля спустил брюки в присутствии женщин, которые пожаловались на футболиста.



«Мне нет дела до того, насколько низко он опустил штаны. Такое поведение недопустимо в принципе», – заявил президент «Падерборна» Вильфрид Финке. Спустя пять дней нападающий перешел в бельгийский «Сент-Труйден».

Знакомство с Факерами. Кто показывал «жест Эффенберга»: от Штефана до Молло Французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло показал средний палец оскорбившим его фанатам. Вспоминаем и другие подобные случаи.

Вскоре после этого был уволен главный тренер «Падерборна» Штефан Эффенберг. Тот самый экс-полузащитник «Баварии», который прославился факом на ЧМ-1994. Самое забавное, что Эффенберга уволили не из-за того, что команда шла на предпоследнем месте. По словам президента «Падерборна», его достал негативный имидж Эффенберга (его лишили водительских прав за езду в нетрезвом состоянии).

Сейчас в команде уже нет скандальных Коча, Прошвица и Эффенберга, но немецкие болельщики все равно ждут новую порцию трэша от «Падерборна». А пока футболисты сходят с ума на улицах и в мэрии, празднуя выход в Бундеслигу.