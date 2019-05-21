Символическая сборная 29-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В 29-м туре «Краснодар» разгромил лучшую команду весны – «Арсенал» – и гарантировал себе Лигу чемпионов; того же результата достиг «Локомотив», сыгравший вничью с «Уралом». «Динамо» снова умудрилось отдать очки «Енисею», но всё равно обезопасило себя от стыков: «Спартак» обыграл «Крылья Советов». ЦСКА, как и его красно-белые конкуренты, победил и закрепил за собой право играть в Лиге Европы.

На фоне слабо мотивированных игроков «скамейки» «Зенита» Кержаков, который впервые в этом розыгрыше РПЛ вышел на поле, казался лучшим игроком команды Семака. Михаил не сделал огромного количества сейвов, но два его спасения – после удара в упор из штрафной и после выхода один на один – позволили «Зениту» проиграть с минимальным счётом. Кержаков пропустил гол с пенальти, но мощнейший удар Попова под перекладину не вытащил бы ни один вратарь мира – Михаил хотя бы угадал сторону.

Сергей Петров, «Краснодар»

Крайний защитник стал автором первого – важнейшего – гола в матче с «Арсеналом», здорово отклеивался от опекунов и открывался в полуфлангах. Против Петрова играл Мирзов, периодически в его зону приходил Кангва, но Сергей здорово справился и с оборонительными задачами: 7 перехватов, 2 отбора, 10 овладеваний мячом, 7 подборов.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Дивеев ответил критикам, выдав лучшее выступление весны. Процент выигранных единоборств в защите (77) не гениальный показатель, но вот 5 отборов и 14 перехватов – признак очень уверенной игры. Более того, Игорь наконец-то почувствовал уверенность с мячом в ногах – он здорово начинал атаки «армейцев» и даже записал на свой счёт одну обводку.

«Зенит» не имел совсем никакой мотивации после чемпионского матча с ЦСКА, и Семак начал экспериментировать не только с тактикой, но и с составом. Тем не менее оборона «Ростова» впервые за несколько матчей смотрелась действительно неплохо, и заслуга Логашова в этом велика: 6 перехватов (2 на чужой половине) и 5 отборов. Вклад Арсения в атаку тоже оказался чуть ли не ключевым: чуть меньше половины точных передач защитник отдал вперёд, многие из них позволяли проходить оборонительный блок «Зенита» и даже разбивали линии через полуфланг.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

Исландец провёл первый тайм на не самой привычной для него позиции – левого крайнего защитника при тройке центрдефов. Тем не менее в первой половине игры он успел сделать 3 передачи в штрафную, одна из них стала передачей под удар. Во втором тайме Гончаренко перевёл Магнуссона на позицию крайнего центрального защитника; оттуда Хёрдуру было проще начинать атаки «армейцев» – исландец сделал несколько неплохих длинных передач и диагоналей. Оборонительные цифры Магнуссона – тоже вполне убедительные: 3 отбора, 6 перехватов, 6 овладеваний, 7 подборов.

Лоренцо Мельгарехо, «Спартак»

Парагваец не только забил гол головой после отличного навеса Айртона и классного рывка в штрафную, но ещё и заработал пенальти для Зе Луиша. Мельгарехо терроризировал правый полуфланг «Крыльев» всю игру, благодаря чему стал самым бьющим игроком в матче (3 удара), сделал 2 передачи в штрафную под удар, совершил 4 обводки. В обороне Лоренцо тоже работал – 5 перехватов (2 на чужой половине поля) и 1 отбор.

Денис Попович, «Оренбург»

Против «Уфы» мы могли ещё раз удостовериться в гениальности решения Федотова, который весной перевёл Поповича на позицию разыгрывающего опорника. На этот раз Денис отметился голевой передачей, но и без неё недооценивать роль Поповича в игре «Оренбурга» нельзя: помимо лидерства по количеству передач (65 всего, точность – 94%), Денис сделал 2 передачи в штрафную, а также 2 раза отобрал и 10 раз перехватил мяч.

Опорник «Урала» провёл очень удачный матч в плане обороны (хотя и в атаке успел отдать хорошую передачу в штрафную). Да, хозяева пропустили два мяча, но «Локомотив» является серьёзным соперником, который, к слову, очень здорово нагружает именно опорную зону. Бумаль же сделал 3 отбора и монструозные 18 перехватов.

Отличный предпоследний матч в РПЛ для десятки «Краснодара». На его счету прекрасный гол со штрафного и голевая передача в матче против «Арсенала», который набрал отличную форму. Помимо результативных действий Перейра сделал 3 передачи под удар и 3 передачи в штрафную, собрал 8 подборов.

Десятка «Урала» записала на свой счёт голевую передачу – Бикфалви ложным замахом убрал троих игроков «Локомотива» и разрезал оборону соперника эффектным пасом на Панюкова. Во втором голе Эрик тоже поучаствовал: после навеса с фланга он бил по воротам головой, но Гилерме потащил этот удар – через несколько секунд, правда, бразилец переправил удар Эль-Кабира в свои ворота. Помимо этого, на счету Бикфалви 3 удачные обводки и целых семь перехватов.

Казалось бы, Зе просто реализовал пенальти, который стал единственным его ударом за игру, но на деле работа форварда «Спартака» была довольно трудной и незаметной. Именно постоянные смещения Зе Луиша в глубину создавали много пространства для Мельгарехо; нападающий вообще здорово действовал в стиле весеннего Дзюбы – на его счету передача под удар Адриано, который попал в штангу при ударе в практически пустые ворота, а также пас на Ещенко, который потерял мяч в штрафной – тогда его подобрал Мельгарехо, который и заработал тот самый пенальти.

Главный тренер – Мурад Мусаев, «Краснодар»

«Арсенал» – традиционно удобный соперник для «Краснодара», но в такой форме туляки ещё не находились. Мусаев придумал интересную роль для Петрова, придумал несколько вариантов для выхода из обороны в атаку – и переиграл Черевченко. Пусть разгром со счётом 3:0 не совсем по игре (по ударам – 21 против 14, из штрафной – 15 против 11, все в пользу «быков»), но «Арсенал» начал бить по воротам только во втором тайме: до 66 минуты туляки лишь четыре раза пытались тревожить Сафонова.