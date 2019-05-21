А в «ПСЖ» не выиграть было невозможно. Титулы аргентинца, трансфер «Краснодара», замена для Компани — в футбольном дайджесте понедельника.

У Паредеса будет два золота в этом сезоне. «Зенит» его не забыл

«Барселона» уступает «Ювентусу», «ПСЖ» и «Баварии» в борьбе за де Лигта

Представители «Барселоны» потеряли уверенность в приобретении защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает ESPN.



По информации издания, сине-гранатовые в настоящий момент уступают конкурентам в борьбе за нидерландского футболиста. Ухудшение положения каталонцев связано с активными действиями других клубов, а также с запросами со стороны самого де Лигта и его агента Мино Райолы. Сейчас фаворитами в гонке за игроком являются «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария».

Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой «Барселона» была близка к согласованию трансфера де Лигта.

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«Манчестер Сити» нашёл замену для Компани

«Манчестер Сити» определился с кандидатом на замену защитнику и капитану команды Венсану Компани, который покинет клуб летом и вернётся в «Андерлехт».



Как утверждает Daily Mail, главной целью «горожан» на усиление обороны является Гарри Магуайр из «Лестер Сити». На приобретении 26-летнего англичанина настаивает лично главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.



Препятствием на пути к переходу футболиста в стан чемпионов Англии является тот факт, что «лисы» не горят желанием расставаться со своим игроком и потребуют за него огромную сумму, которая превысит рекорд в € 84,5 млн, заплаченных «Ливерпулем» за Вирджила ван Дейка зимой 2018 года.

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«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу в Париж

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, в настоящий момент выступающий за «Пари Сен-Жермен», получит золотую медаль за победу в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, сообщает петербургский клуб в «Твиттере».



«Посылка в Париж — семь дней. Титул чемпиона России — навсегда», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Паредес выступал за «Зенит» с лета 2017 года и помог команде в первой половине нынешнего сезона, после чего в зимнее трансферное окно перебрался в «ПСЖ», с которым стал чемпионом Франции. За свою карьеру 24-летний футболист также успел поиграть за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Кьево», «Рома» и «Эмполи». С 2017 года хавбек вызывается в сборную Аргентины.

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Игнашевич может возглавить «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург».



Данный вариант развития событий возможен, если нынешний наставник оренбургского клуба Владимир Федотов будет назначен на пост главного тренера казанского «Рубина». Напомним, наставник «Рубина» Курбан Бердыев объявит о своём будущем после матча 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Федотов в свою очередь до сих пор не продлил контракт с «Оренбургом», который истекает в этом сезоне, хотя ведёт диалог с клубом на этот счёт.

Игнашевич: мне пора в свободное плавание Придя в гости к «Чемпионату», легендарный футболист сделал важное заявление. И объяснил свои мотивы.

У одного из футболистов ФНЛ обнаружен допинг

Российский футбольный союз получил от РАА РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба Футбольной национальной лиги.



Согласно данным РАА РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с Футбольной национальной лигой проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.



«Российский футбольный союз подчёркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жёсткие меры», — говорится на официальном сайте организации.

«Мы изучили, как обмануть допинг-тест». Лучший способ – поддельные гениталии Знаменитый американский баскетболист Ламар Одом признался, что завоевал медаль Олимпиады обманом. Неужели ему ничего за это не будет?

Комличенко может перейти в ПАОК

Как стало известно «Чемпионату», ПАОК проявляет интерес к российскому нападающему «Млады Болеслав» Николаю Комличенко.

ПАОК, который стал чемпионом Греции в нынешнем сезоне, рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно.



23-летний Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором 27 забитых мячей (8 — с пенальти). Форвард стал рекордсменом чешского первенства по числу голов за сезон.



23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс. Контракт футболиста с чешским клубом действителен до лета 2022 года.

Комличенко побил рекорд чешской лиги. Больше него не забивал никто Наш парень.

КДК отказался отменить красную карточку Бикфалви. Хавбек пропустит финал Кубка

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что организация отклонила запрос «Урала» об отмене красной карточки румынского нападающего Эрика Бикфалви, которую он получил в ответном полуфинальном матче Кубка России с «Арсеналом» (2:2).

«Мы рассматривали вопрос по Бикфалви. Вы сообщали, что поступило письмо от „Урала“ после матча об отмене красной карточки. Мы обратились в ЭСК при президенте РФС, при отмене мы обязаны это делать, так как должно быть и заключение. ЭСК дала своё заключение. В КДК была направлена запись VAR. На 34-й минуте судья имел все основания показать красную карточку Бикфалви за серьёзное нарушение правил.



Действия нарушителя не носили агрессивного характера. Красная карточка была показана справедливо, когда игрок превысил допустимый уровень жёсткости в единоборстве.



Учитывая пояснение, которое дал Левников, мы пришли к выводу, что не будем применять дополнительные санкции к Бикфалви и он пропустит один матч. Финал Кубка России он пропустит», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Президент Иванов будет снова ругать судью. «Локомотив» спасся на Урале За три дня до финала Кубка «Урал» дал бой «Локомотиву».

«Краснодар» объявил о переходе бразильского хавбека Кайо

«Краснодар» договорился о переходе бразильского опорного полузащитника португальского клуба «Санта-Клара» Кайо. Об этом сообщает официальный «твиттер» российского клуба.



Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с клубом контракт сроком на пять лет.

23-летний Кайо перешёл в «Санта-Клару» летом 2018 года из «Ферровиарии» на правах свободного агента. Всего за португальский клуб он провёл 42 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 300 тыс.