«Тоттенхэм» должен сохранить Почеттино любой ценой

Незаметная, но удивительная особенность работы Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме» в том, что он никогда не жалуется на финансовую политику клуба. Подчеркну: только на это. На VAR и несправедливость судей, на травмы и календарь он жалуется легко и непринуждённо. Но только не на бюджет. А ведь «Тоттенхэм» живёт даже экономнее, чем вы думаете.

Всем известно, что «Тоттенхэм» за год не купил ни одного игрока, и что зарплаты здесь пониже, чем в других клубах топ-6. Но степень финансового отставания лондонцев от конкурентов всё равно немного недооценивают. Разберёмся, насколько.

Как именно «Тоттенхэм» тратит деньги

По зарплатной ведомости «Тоттенхэм» шестой в Англии, но есть нюанс: клуб ближе к «Кристал Пэлас» и «Саутгемптону», которые идут во второй десятке по зарплатам, чем к «Арсеналу» и «Ливерпулю», которые делят пятое место. В зависимости от источника, цифры немного отличаются, но соотношение остаётся неизменным у всех. Вот данные Football business magazine по средней зарплате игроков в клубах АПЛ в сезоне 2018/19.

Средняя годовая зарплата в «Тоттенхэме» на 900 тыс. фунтов выше, чем в «Саутгемптоне» (11-е место), но на 1,3 млн фунтов ниже, чем в «Арсенале» (пятое место). Примерно те же цифры приводят другие источники. По данным сайтов, специализирующихся на коммерческом аспекте футбола – Statista, Spotrac и Total Sportek – суммарно игроки «Тоттенхэма» зарабатывают 86 млн фунтов в год (после вычета налогов). Если добавить налоговые выплаты (45%, их платит клуб), то цифра практически совпадает с данными BBC (130 млн фунтов в год). И снова та же динамика: это всего на пару миллионов больше, чем у «Эвертона» и «Вест Хэма». Зато игроки «Арсенала» суммарно зарабатывают несопоставимо больше: 127 млн фунтов в год (после вычета налогов).

«Сити» и «МЮ» за скобками – «шпоры» отстают от них почти в два раза. Фактически, «Тоттенхэм» не просто уступает конкурентам из топ-6 по зарплатам, а находится на другом уровне – уровне клубов, которые даже не претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов.

Но зарплаты – не самая яркая иллюстрация несоответствия политики «Тоттенхэма» остальным клубам большой шестёрки. Лучше с этим справляются трансферы. Забудем даже о последнем сезоне без покупок: в конце концов, в одном-единственном сезоне может случиться что угодно. Возьмём отрезок, скажем, в пять лет.

Почеттино как раз пять лет назад стал тренером «Тоттенхэма», и это достаточно долгий срок, который даёт представление о трансферной политике клуба. Так вот, если свести баланс от покупок и продаж, то среди 20 участников АПЛ прошедшего сезона «Тоттенхэм» по совокупным тратам на трансферы за последние пять лет занимает, внимание, предпоследнее, 19-е место. По итогам последних пяти сезонов клуб ушёл в минус на 28 млн фунтов. Ниже только почётный фарм-клуб Лиги «Саутгемптон», который из года в год живёт с трансферной прибылью. Логично, что именно там президент «шпор» Дэниел Леви и нашёл себе подходящего тренера.

Самая тихая стройка века. Топ-клуб, о котором не говорят Вчера на равных играл с «Реалом».

«Бёрнли», «Кардифф», «Вулверхэмптон», «Хаддерсфилд» — даже клубы, которые часть последних пяти лет провели в Чемпионшипе, потратили на усиление состава больше, чем Почеттино. А он за это время умудрился собрать команду, которая вышла в финал Лиги чемпионов.

Если в плане зарплат «Тоттенхэм» не является частью топ-6, то в плане расходов на трансферы он не является даже середняком Лиги. И даже аутсайдером: пять лет с Почеттино «шпоры» тратят, как клуб Чемпионшипа. Но и там они не в топ-5. Послабее «Шеффилд Уэнсдей» и «Миддлсбро», посильнее «Престона» и «Миллуола».

Пределы терпения Почеттино

Есть искушение объяснить настолько аскетичный стиль жизни строительством нового стадиона. Стадион строили долго, в процессе он подорожал, в итоге обошёлся в миллиард. Это действительно веский повод для экономии: клуб все средства вкладываем в строительство стадиона и экономит на всём остальном. А вот потом Леви начнёт тратить на игроков. Но это не совсем так. Потому что строительство стадиона не помешало «Тоттенхэму» четвёртого апреля объявить о рекордной прибыли по итогам календарного года. Клуб заработал 113 млн фунтов по итогам 2018 года после всех выплат и налогов.

Всё это подводит нас к одному неизбежному выводу.

Если говорить о спортивным показателях, в Англии существует шестёрка ведущих клубов, которые по результатам опережают все остальные. Но если говорить о финансах, топ-6 не существует.

По зарплатам есть топ-5 и ещё один клуб, который платит зарплаты, как середняк. По трансферам есть топ-5 и ещё один клуб, который тратит как, будто играет в Чемпионшипе.

Разницу при чудовищном дисбалансе между экономическими и спортивными показателями обеспечивает один человек. Почеттино. Тренер, который за четыре сезона повысил рыночную стоимость (воспользуемся понятными президенту «Тоттенхэма» категориями успеха) Деле Алли с пяти млн до 100, Гарри Кейна с 15 млн до 150, Сон Хын Мина с 16 млн до 65, Кристиана Эриксена с 27 млн до 85, а Кирана Триппьера с 3,5 млн до 35. Который за те же четыре сезона дважды занял третье место в чемпионате, один раз второе, а теперь вывел в финал Лиги чемпионов.

И вот, кажется, у этого человека лопнуло терпение.

Возможно, он давно устал от стиля клуба, но не хотел портить отношения с Леви. Или с болельщиками. Возможно, он считал себя связанным этическими соображениями. Маурисио недавно объяснил, почему отказал «Реалу», дело было не в деньгах, а в принципах. «Это мечта каждого тренера. И если тренер хочет уйти, он уходит. Но я только что подписал с «Тоттенхэмом» новый контракт. Леви отказался рассматривать все их предложения. А если бы меня попросили разорвать контракт самому, чтобы уйти, я бы не стал, я так не поступаю». Но какие бы соображения не останавливали его раньше, больше их нет.

Пока игроки «Тоттенхэма» праздновали победу над «Аяксом» и историческое достижение, тренер говорил журналистам важные вещи. Впервые за пять лет. «Выиграть Лигу чемпионов с «Тоттенхэмом» – это могло бы стать фантастическим завершением главы. Что? Я шучу об уходе из клуба? Нет, я не шучу. В любом случае, мне надо будет хорошо всё обдумать».

С тех пор он сделал ещё несколько заявлений.

Девятого мая журналист BeinSports задал прямой вопрос: «Вы ведь не уйдёте из команды?». Почеттино ответил: «Посмотрим».

Почеттино – лучший выбор вместо Зидана. Это топ-тренер уже сейчас Слово главному фанату Маурисио Почеттино в редакции «Чемпионата».

Несколько дней назад в интервью Sky Sports Почеттино прокомментировал переезд на новый стадион так: «У нас есть прекрасный дом, но его нужно обставить прекрасной мебелью. На это нужны деньги. Чем лучше мебель, тем больше нужно потратить. Нам нужна перестройка и нужно понимание, как её провести, иначе это будет болезненно. Я не хочу начинать новую главу без плана. Не хочу идти к болельщикам и не знать, что им сказать, что их ждёт, какие цели может ставить команда. Если мы собираемся и дальше играть в финалах Лиги чемпионов, нам нужен план, как этого достичь. И этот план должен отличаться от того, как мы работали последние пять лет».

Почеттино – строитель успеха «Тоттенхэма» в большей степени, чем можно представить, глядя только на результаты. Это из-за него Кейн, Эриксен и Алли до сих пор не ушли. Они все говорят, что тренер создаёт в команде атмосферу семьи. Очевидно, что семья дороже денег. Но семья – это Почеттино. А он устал тренировать клуб с раздвоением личности: топовый по результатам и обычный по зарплатам.

Поэтому для Леви, если тот хочет сохранить проект, логично удержать Почеттино любой ценой. Потратиться на новые контракты для Эриксена, Дайера и Роуза, купить по-настоящему топового игрока, который усилит команду здесь и сейчас, а не 19-летнего Райана Сессеньона. Райан – талант, но как способ показать трансферные амбиции, это так себе вариант.

«Тоттенхэм» спешит приобрести Сесеньона, чтобы развеять сомнения Почеттино

Увеличение трат окупится даже финансово: увеличением доходов и прогрессом игроков, которых можно будет выгодно продать. Но для этого надо начать тратить хоть немного. Текущий план «Не тратить ничего и никогда» больше не работает: Эриксен отказался подписывать новый контракт, его не устроили предложенные условия. Сам Почеттино говорит, что ему нужна новая стратегия развития, а одновременно поддерживает контакт с «Ювентусом».

В общем, расклад простой. Дэниелу Леви необходимо удержать своего тренера любой ценой. Но просто попробуйте представить рядом эти слова: «Дэниел Леви» и «любой ценой». Вы можете?

В тексте использованы данные сайтов Reuters, Guardian, BBC, Statista, Spotrac, Total Sportek, FC Business Magazine, Transfermarkt.

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