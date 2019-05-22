Им восхищаются даже те, кто болеет за другие команды

Матч «Ростов» – «Зенит» в турнирной таблице ничего не решал. Одни уже гарантировали себе чемпионство, другие упустили шансы даже на шестое место, которое может дать путёвку в Лигу Европы (в случае победы «Локомотива» в Кубке России). Однако именно на «Ростов Арене» случилось самое трогательное событие тура – последний матч Тимофея Калачева в Ростове.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Здорово, что у нас научились красиво прощаться с такими футболистами. Болельщики подготовили баннеры, Тимофей совершил круг почёта, его подбрасывали в воздух фанаты и партнёры под аккомпанемент душевной песни ДДТ «Это всё...». Даже фасад стадиона провожал Калачёва бегущей строкой «Спасибо за всё, легенда #2!».

Таких, как Калачёв, уже не делают. У него в ушах нет серёжек с бриллиантами, как у Бекхэма или Роналду. Он не делает откровенных фотосессий с женой, как Икарди. Калачёв — простой мужик. Скорее из прошлого.



В его карьере случалось всякое. В «Шахтёре» Луческу его убрал из команды, даже не пообщавшись, не посмотрев на него, не дав ни единого шанса. Калачёву пришлось мотаться по арендам, чтобы получить приглашение от «Ростова». И вот там он уже обрёл себя. Настолько, что отказался даже от сумасшедшего предложения «Анжи», о котором в интервью «Чемпионату» рассказал бывший вице-президент «Ростова» Шикунов:



«Весной 2014 года Калачёва хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьёзные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если ещё и Калачёв уходит – беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – всё, царь Беларуси. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом «Ростова» по количеству матчей». Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я всё прочухал».



В результате Калачёв побил рекорд Осинова по количеству матчей за «Ростов» (как и Гацкан). Но что важнее, он обрёл в Ростове-на-Дону народную любовь. Его узнавали повсюду. Таксисты отказывались брать с него деньги. Однажды после посещения Центрального рынка он принёс домой целую сумку рыбы, за которую не заплатил ни копейки.



Его полюбили в первую очередь за характер. Если одни футболисты фотографировались с Моуринью, то Калачёв не стеснялся зарубаться с ним по ходу матча. Кажется, это впечатлило даже самого португальца, который обнял соперника после матча.

У игроков «Ростова» есть прозвище «Мужики», и очевидно, кто больше всего подходит под этот образ. Тем более в 38 лет вообще мало кто выступает в РПЛ. Да, при Карпине он выходил на поле не часто, но всё равно смотрелся убедительно.

Калачёв как Тьерри Анри. Им восхищаются даже те, кто вообще болеет за другие команды. А если не восхищаются, то по крайней мере уважают. Он это заслужил и тем, как шёл в борьбу за мяч, и тем, как смахивал более заманчивые предложения. На вопрос, что может его разозлить, отвечал: несправедливость. Его татуировка на руке «Carpe diem» переводится с латыни «живи настоящим». Этому он и следовал всю карьеру.

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