АПЛ на Okko Sport: как это будет. Рассказывает Владимир Стогниенко

– Что вас привлекло в проекте Okko Спорт и какие главные цели вы видите перед собой сейчас?

– Главная цель – сделать с нуля редакцию, которая будет заниматься трансляциями. Это амбициозно, учитывая, что такой формат трансляций — исключительно через онлайн-кинотеатр – в России никто никогда не делал. А есть ещё своя специфика и нюансы у Английской премьер-лиги, которые необходимо учитывать. Это 10 матчей в каждом туре, каждый из которых должен быть освещён на высоком уровне. Плюс дополнительный контент, в том числе тот, который мы будем создавать самостоятельно.



Для меня это вызов как человеку, которому предстоит возглавить отдел трансляций. Ведь как для комментатора у меня, по сути, один вызов — самосовершенствование. Особенно после финала домашнего ЧМ. Никому не говорил про это, конечно, но если бы он не достался мне, то я бы расстроился.

– В чём сейчас заключается ваша работа?

– Провожу по 3-4 встречи в день, набираю редакцию. Со всеми, начиная от монтажёров и заканчивая комментаторами, естественно, общаюсь лично. Потому что редакция не гигантская, человек 12, не считая внештатников. Хотелось бы всех понимать. Очень рад, что в нашей команде уж есть сверхопытные люди в области спортивного телевидения, такие как главный режиссёр Артём Шадров и технический директор Вадим Григорьев.



– Быстро приняли предложение?

– Я обычно решения принимаю сразу, но мне нужно пару дней, чтобы убедить себя в его правильности. Мотивация в том, что я никогда не строил редакцию с нуля, а здесь как раз такой случай. Тяги быть большим руководителем у меня никогда не было и нет, но выстроить, чтобы всё это работало, интересно. Тем более что отделов трансляций на рынке мало. С нами конкуренция в области спортивного вещания будет острее, и это всем пойдёт на пользу.



– В одном интервью вы говорили, что являетесь консервативным человеком…

– Ну это же не значит, что я по дисковому телефону должен дома звонить. Помните, как у Васи в фильме «День выборов»? «Я обычный человек. На завтрак люблю яичницу с колбасой». Я по таким вещам. Много лет я живу в одном районе, и он мне нравится. Одно время жили в другом – там было неплохо, но всё равно хотелось вернуться.



– Не склонны менять привычки?

– Да, они у меня меняются медленно. Да и что такое консервативный человек? Англия вот очень консервативная страна. Многие их клубы основаны в XIX веке, посмотрите на этот отвратительный чай с молоком, который все пьют. При этом все тенденции технического прогресса она активно использует. Все свидетельства того, что жизнь идёт вперёд, я только приветствую.



– Сколько вы сейчас спите в среднем?

– Готов работать без выходных, но не могу не высыпаться. Но сплю я столько, сколько хочет Ольга Владимировна Стогниенко (дочь Владимира. – Прим. «Чемпионата»).

Фото: instagram.com/vstognienko

***



– Вы впервые оказались в положении практически амбассадора нового проекта. Комфортно ощущается подобный статус?

– Спокойно. Работа комментатора и ведущего предполагает определённую публичность, пусть и умеренную. Я к этому отношусь очень спокойно.



– Есть понимание в голове, чего вы хотите в итоге?

– Хочу, чтобы было много хороших комментаторов. Чтобы комментарий активно развивался. Прошло то время, когда мои комментарии считались чем-то совсем новым. Они не могут быть такими, потому что я комментирую почти 20 лет. Это не значит, что в новой редакции все будут молодые и говорить на сленге. Но должны появляться новые люди и новая манера работы, и я хочу этому помочь.



Плюс есть мысли, которые я буду обсуждать с нашими техниками: насколько вообще мои идеи возможны для реализации. Много вещей, которые надо пробовать, даже если они будут выглядеть диковато. Все говорят, что телевидение умирает. Но оно просто сливается с интернетом. Всё превратится в смарт-ТВ.



– А что будет с комментированием?

– Я глубоко убеждён, что рано или поздно эта профессия станет народной. И каждый будет комментатором. Включать трансляцию дома и стримить её. А у зрителя будет выбор из огромного списка. Примерно так, как происходит сейчас в киберспорте.



Понятно, что сейчас это выглядит слишком революционно плюс требует очень серьёзного технического оснащения. Но мне интересно обсудить такое с нашими специалистами.

– В комментировании есть свои тренды?

– Тренды в ютубе есть. Но с каждым новым поколением людей приходят новые увлечения и новый сленг. Хотя я честно скажу, что от слова ассист раздражаюсь. Или лонгболлы. Понимаю, что использование иностранных слов, особенно спортивных, это совершенно нормально и естественно. Но зачем нагнетать-то! Длинная передача! Только вот с сейвом сложнее, потому что наше спасение звучит не очень.



– А как относитесь к моде на xG и другую продвинутую статистику?

– Это очень круто, это новые возможности пересмотра статистики. Но к футболу нельзя подходить как к чистой математике. Футбол не работает по теории вероятности. Можно всё обсчитать, но потом Месси одним гениальным движением принесёт своей команде победу.



Гвардиола – математик, который выигрывал бы любые турниры, длись они тысячу туров. Но в Лиге чемпионов, где надо что-то быстро придумать, у него проблемы возникают.

Фото: instagram.com/vstognienko

– Вы готовы к тому, что будет очень много хейта?

– Да, но надеюсь, что в технической составляющей никаких проблем не будет. Могут ругать за то, что всё это платно. Но дискуссии о том, платно или бесплатно показывать футбол, идут уже несколько лет. Матчи своего чемпионата, сборной России, отечественных клубов в еврокубках – это, возможно, должно быть бесплатным. Хотя и здесь есть с чем спорить и что обсуждать.



Но показ матчей элитного европейского чемпионата очевидно не относится к условным необходимостям. Это уже сегмент развлечений. Как сериалы или кино. Если хочешь всё это смотреть, надо платить. Можно прожить без того, чтобы посмотреть финальную серию «Игры Престолов». Сложно, но можно. Если же хочется – нужно заплатить за эту возможность.



Тем более цена за подписку на АПЛ будет вполне приемлемой. К тому же посмотрите, сколько людей ходит с приличными телефонами, даже те, кто не зарабатывает много. Потому что забабахать айфон в кредит – это нормально. За чемпионат Англии тоже надо платить. Нам его не бесплатно дали, это дорогое удовольствие. Кроме того, в проект будет вложено очень много нашей работы. В «Okko Спорт» и на ресурсах Rambler Group появится ряд дополнительных материалов: аналитики, анонсов и обзоров матчей и туров, турнирной таблицы — «вся Англия в одном месте».



– Разве люди привыкли платить?

– Когда я начинал смотреть «Игру Престолов», то все, включая меня, качали его с торрентов. Сейчас очень многие пользуются онлайн-кинотеатрами и смотрят легально. И количество таких людей растёт.



Тут же всё просто: людям нужно качество, доступность и стабильная работа. Если три вещи совпадают, за продукт будут платить.

– У вас сейчас сколько подписок на разные платные сервисы?

– Мне сложно сейчас посчитать, потому что у меня переезд, а на нынешней квартире есть технические проблемы. Перееду, и будет понятнее. Но даже сейчас 3-4 сервиса платных у меня, безусловно, есть.



***



– Вы уже можете назвать какие-то фамилии из будущей редакции?

– Да – Кирилл Дементьев согласился быть в нашей команде, и я очень этому рад. Если кто-то не в курсе, у Кирилла свой винный бар в Грузии, поэтому штатным работником ему быть не совсем удобно. Но он будет комментировать много, и я этим доволен. Мы довольно редко слышали его в последнее время, теперь будем чаще.



– А нет никакого бана от «Матч ТВ» на работу штатных сотрудников в вашей редакции?

– Не знаю, и это не моё дело. Мне интересно, чтобы на матчах АПЛ были сильнейшие комментаторы. Если на «Матч ТВ» будут против, я никак повлиять не могу – их дело. Но у меня точно нет настроя не приглашать кого-то только из-за того, что у него штатные обязательства перед «Матч ТВ».



– Василия Уткина ждать в составе редакции?

– Вася – суперталант. Мы с ним говорили, я всегда рад выпить с ним кофе. Если Вася хочет комментировать, мы будем рады. Если у него появятся идеи о своём большом проекте в рамках того, что мы будем делать, – это вообще отлично. Я ему сказал, что хочу слышать его комментарий АПЛ. Ответный Васин месседж был довольно туманным: он талантливый человек и говорит непростым языком метафор. Не всегда можно понять, чего он хочет и на что намекает. Я Василия рад видеть всегда.

Фото: instagram.com/vstognienko

– Вас уже заваливают своими резюме молодые комментаторы?

– Да, я в своем видеообращении сказал, что хотел бы видеть в проекте и новые лица тоже. Все, разумеется, восприняли это как сигнал. Но мы наберём сейчас опытных людей, потому что молодёжь надо брать в сложившуюся редакцию. А потом уже обсуждать и стажёров, и конкурсы. Но редакция должна к этому моменту уже работать.



– Будут ли женщины-комментаторы?

– Я работал матчи с Машей Макаровой, с Вероникой Гибадиевой. Но потребность в женщинах-комментаторах по-прежнему невелика. 85% аудитории – мужчины, и спрос определяет предложения. На фигурном катании привычнее слушать женщин, а на футболе – мужчин. А вообще – посмотрим.



– Вы готовы предложить аудитории возможность смотреть матчи с интершумом (звуковая дорожка без комментариев с естественным шумом со стадиона. – Прим. «Чемпионата»)?

– Это реально, но, уверяю, не будет пользоваться большой популярностью. Опция для небольшой аудитории. Но попробовать можно. Я вообще за то, чтобы предлагать потребителю максимум услуг. Про все технические новинки вы скоро узнаете либо от меня, либо от моих коллег.



– У вас есть понимание, как часто лично вы будете комментировать, вести студии, снимать программы?

– Я буду достаточно много комментировать. Но безусловно, главным комментатором я не буду. Мне важнее сейчас следить за тем, как всё это работает. В первые месяцы так точно. Мы пригласим на проект лучших комментаторов – их фамилии я назову позже.



***



– Rambler Group покупает права на АПЛ после сезона, в котором будет два английских финала еврокубков. Англия как никогда в порядке?

– Безусловно, английские топ-клубы сейчас очень хороши. Три года в Лиге чемпионов побеждал «Реал», другие испанские клубы выходили в финалы Лиги Европы и выигрывали их. Это был их цикл. Сейчас начинается цикл АПЛ, и мы вовремя купили права на их футбол.



– А ваши личные впечатления: АПЛ – это сильнейшая лига, если учитывать не только лидеров, но средний уровень в целом?

– Да, в целом. Дальше Испания, которую я не люблю и говорю об этом каждый раз. Дальше Германия, Италия и Франция где-то рядом. В этих лигах чемпион известен ещё до начала сезона. А потом уже наша РПЛ. Хотя тоже: смотря по чему равняться. У голландцев сами видели, кто есть. А у нас нет. Да и у португальцев.



В 90-е в футболе доминировала оборона, сейчас – атака. Причём сильно в ущерб обороне. Потому что камбэки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» – это не только их подвиг, но и абсолютное неумение соперника играть по счёту. Ну как можно было слить второй тайм на месте «Аякса»?! Ну чуть-чуть бы по счёту поиграть. А то, что «Барселона» приехала делать в Ливерпуль… за это кое-кого надо лишать статуса профессионалов.



– В РПЛ как раз голов мало – это вредит?

– Конечно не помогает. Зато появились стадионы, подросла посещаемость. Но вот как получается: стала команда чемпионом, отпраздновала. Наступает осень, никто не может выйти из группы Лиги чемпионов. Все пожали плечами, забыли. А весной опять: чемпионство, еврокубки, ликование. Грустно, хочется большего.

Фото: instagram.com/vstognienko

***



– Как у вас строятся отношения с интернетом? Сколько можете максимум провести без телефона?

– Раньше вообще не мог. Но сейчас у меня двое детей, и если я буду постоянно сидеть в телефоне… И так многовато сижу. Безусловно, проверять соцсети по несколько раз в день – особенность журналистики. Ну и желательно оповещения поставить, чтобы ты был в курсе событий. Но бултыхаться там днями, якобы желая быть в теме: так ты скорее просто делать ничего не хочешь.



– Вы поняли, как работает ютуб?

– Не до конца, но значительно лучше, чем год назад. Когда мы делали проект «4D», мы же его вообще не раскручивали. Мы просто пробовали разные штуки, снятые на телефон и думали: что лучше работает? Ну и потом я советовался с людьми, которые занимаются продвижением. Аудитория будет меняться. Она сейчас молодая, но с каждым годом её средний возраст будет увеличиваться. Папа у меня с интернетом не очень, но и он освоил мессенджеры. А мама во всех соцсетях, давно свой человек в Сети. Просто поняла – там есть много удобных вещей. Например, можно платить коммунальные платежи, заказывать такси. Для тех, кто постарше, эти вещи же удивительны. А ютуб… Наверняка после него появится ещё что-нибудь.



– Готовы приглашать ведущих блогеров ютуба вести программу про АПЛ? Евгений Савин, Ник Ковальчук.

– С Евгением Савиным у нас, насколько я знаю, уже была интеграция, и мы планируем развивать подобные активности в дальнейшем. Есть много интересных форм сотрудничества с блогерами, но за это уже не только я отвечаю. Конечно, с медийными лицами нужно общаться и договариваться. В то же время надо понимать, что это не сквозное вещание, как на ТВ. Это не то, что ты включил канал, а там пошли матчи, а между ними студии с ведущими. Тут просто выбрал в приложении нужный матч и смотришь.



– Как вы понимаете запросы молодой аудитории? Каким должен быть старт АПЛ на Okko, чтобы вы сказали: «Офигенно!».

– В первую очередь все матчи должны быть здорово показаны и откомментированы. Кроме того, будем думать над новыми вариантами работы, брать молодёжь, добавлять контент, разработанный специально для этой аудитории. Например, на «Чемпионате» планируются подкасты об английском футболе. Но я уверен, что благодаря нашей технологичности они точно это скажут. Все матчи в отличном (Full HD) качестве изображения и звука, с профессиональными комментариями будут транслироваться одновременно в прямом эфире. И на любых устройствах: на Smart TV, мобильных платформах iOS и Android, а также web-сайте. К своему аккаунту можно подключить до 5 устройств и одновременно смотреть два матча: один – по телевизору, другой – на экране планшета. Плюс можно переключаться между устройствами: начать смотреть в машине, продолжить – дома не с того момента, где остановился, а продолжить в лайве, с возможностью перемотать.



– Есть какие-то западные тенденции, которые хотелось бы интегрировать в Россию?

– Я сейчас активно изучаю эту область, но надо обязательно ориентироваться на ментальность. Я, например, до сих пор очень настороженно отношусь даже к парным комментариям. Это хорошо, но требует очень тщательной подготовки. Мне нравится, что зрителя всё больше погружают, и я сейчас не только про футбол. Например, как в американском футболе, когда судья бегал с микрофоном. Когда камера у человека на голове. Но картинку формируем не мы.

Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

***



– Стартовать с АПЛ самое простое, что можно придумать?

– Наоборот, самое сложное – все будут за ней следить. Мы открываем продажу подписок на «Okko Спорт» с 3 июня – об этом мы сообщим на сайте проекта – следите за обновлениями! «Okko Спорт» работает по подписной модели, и зрителю не нужно будет оплачивать каждую трансляцию отдельно.



– Главные ассоциации с английским футболом, которые сложились исторически?

– Традиции, качество, борьба и «support your local team». Это то, чему у англичан надо поучиться. Невозможно человеку объяснить, когда мне говорят: «Ну вот я болею за «Баварию», вы же машину тоже немецкую выбираете». Ну слушайте, свой клуб – это не покупка, это такая штука, которая тебя идентифицирует. Англичане очень хорошо это понимают.



– Помните первый матч АПЛ, который вы комментировали?

– «Челси» – «Саутгемптон». Не помню, как закончился, но там забил Джеймс Битти. Он потом перешёл в «Эвертон» и там завял.



– Топ-3 самых крутых футболиста АПЛ.

– Криштиану, Видич и Джеррард.



– Самая любимая команда?

– Я же являюсь президентом ямальского фан-клуба «Борнмута». Каждый год езжу рыбачить на Ямал в жилете, который мне подарил «Борнмут». Был пресс-тур в Борнмут, клуб тогда только боролся за выход в Чемпионшип. Мы поехали в Англию, чтобы записать, как они живут. Увидел у них в магазине жилетку и говорю: «Давайте её куплю?». Отвечают: «Она очень тёплая». Я им: «В Тайгу поеду – в Сибирь». В итоге они мне её подарили. Лет пять уже езжу в ней.



Но вообще было несколько команд, которые становились мне симпатичны. Например, «Ливерпуль» 2014-го, который не выиграл АПЛ.



– Как вы относитесь к тому, что в России принято болеть за какой-то из клубов в ЛЧ?

– Никак. Я смотрю Лигу чемпионов как кино, высококлассный блокбастер. Там тоже есть симпатичные команды, но женатым быть можно только на одной женщине. Как и болеть – за одну команду. У меня много друзей-аргентинцев, которые очень внимательно следят за своими людьми в Европе. Но я не заметил среди них ни одного болельщика «Барселоны».



– Когда в британский футбол приходят латиноамериканские истории вроде подглядывания за соперником, как вы к этому относитесь?

– Вы про Бьельсу? Он очень разный. Приглашение Сарри тоже было очень странной идеей, но тем не менее это интересно. Поскольку английский футбол самый богатый, он просто помогает аккумулировать идеи со всего мира.



– Будете делать что-то подобное с британскими футболистами?

– Нужно думать. Безусловно, обладая эксклюзивными правами на трансляции, мы будем максимально использовать возможности. Просто не надо думать, что Агуэро завтра же может приехать в Москву – там всё немножко сложнее.

Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

– Хотели бы, чтобы кто-то из российских футболистов уехал в Англию?

– Конечно. С точки зрения привлечения общего внимания это прекрасно. Вон Дзюба говорил, что хочет, – пусть едет. Будь он на три-четыре года помоложе, я бы сказал, что в «Эвертон» – не с точки зрения места, а в плане масштаба. «Вулверхэмптон» – вполне, Рондон же в «Ньюкасле» нормально играет. Если Артём уедет, будет ещё интереснее.



– У вас есть ощущение социальной миссии – классно показывать АПЛ в России?

– Социальная миссия – это помощь ветеранам. А моя миссия – профессиональная. Кстати, хочу вспомнить, что когда я только-только пришёл на «Спорт», мы тоже стали показывать АПЛ. И когда я прокомментировал самый важный на тот момент матч своей жизни – финал ЧМ-2010 – во второй раз мы стали показывать АПЛ.



– То есть вас можно назвать послом английской Премьер-лиги?

– Мне многие пишут об этом. Несмотря на мою любовь к Серии А, все связывают меня с АПЛ, что, может, и хорошо. Английский футбол – мощная штука, как и Rambler Group.