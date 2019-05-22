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«Арсенал», Слуцкий, «Спартак», «Локо», «Ювентус» — в дайджесте дня

Даниэль Карриса и Алейш Видаль
«Чемпионат»
«Спартак» и «Локомотив» ищут усиление в «Севилье»
Трансферные слухи, отказ Мхитаряна ехать на финал ЛЕ, успешность Головина и другое – в обзоре новостей дня.
Футбол 0

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф в борьбе за Лигу Европы

В ответном полуфинальном матче плей-офф в борьбе за Лигу Европы «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Гронинген» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мартин Эдегор, которому ассистировал Тулани Сереро. На 28-й минуте преимущество хозяев увеличил Тим Матавж с паса Эдегора. Ещё через несколько минут Матавж довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Эдегор. Во втором тайме гостям удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Кая Сирхёйса.

В первом матче победу одержал «Гронинген» со счётом 2:1, поэтому путёвку в финал по сумме двух встреч завоевал «Витесс». В решающем матче подопечные Слуцкого сыграют с «Утрехтом».

Нидерланды - Эредивизия. Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
21 мая 2019, вторник. 21:45 МСК
Витесс
Арнем
3 : 1
Гронинген
Гронинген
1:0 – Эдегор – 2, 2:0 – Матавж – 28, 3:0 – Матавж – 31, 3:1 – Сирхёйс – 81
В финал плей-офф Слуцкого вывел лучший игрок Нидерландов за пределами «Аякса»
Великий вечер Мартина Эдегора, который хочет играть за основную команду «Реала».

«Арсенал»: Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы в Баку

«Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление об участии полузащитника команды Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы с «Челси» в Баку.

«Мы с разочарованием сообщаем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы с „Челси“. Мы тщательно изучили все варианты участия Генриха в матче, но после обсуждения этого вопроса с Мхитаряном и его семьёй решили, что ему лучше не ехать на финал с командой.

Мы написали письмо в УЕФА и выразили глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян был ключевым игроком для нас, поэтому это большая потеря для „Арсенала“ в финале. Нам также очень грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира при таких обстоятельствах. Такое редко случается в карьере футболиста. Мхитарян продолжит участвовать в подготовке „Арсенала“ к финалу Лиги Европы, пока команда не уедет в Баку», — говорится в заявлении «Арсенала».

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.

Футбол проиграл политике. Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Но кто виноват – УЕФА с сомнительным выбором города-организатора или сам футболист со своими страхами?

«Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»

Сразу два футболиста «Севильи» могут продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает ABC de Sevilla.

По информации издания, в услугах полузащитника испанской команды Даниэла Каррису заинтересован московский «Спартак», а его партнёра – защитника Алейша Видаля – хочет заполучить «Локомотив». И красно-белые, и «железнодорожники» уже контактировали с окружением игроков и дали им понять, что хотят видеть их в команде.

Проблемой может стать тот факт, что ни Каррису, ни Видаль не горят желанием покидать «Севилью». Испанский клуб хочет продлить контракт с защитником, в то время как хавбек хочет для начала ознакомиться с планами тренерского штаба на следующий сезон.

Напомним, об интересе «Локомотива» к Видалю сообщалось ещё летом прошлого года, однако тогда переход так и не состоялся.

В завершившемся сезоне испанской Примеры 30-летний Каррису провёл 24 матча, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей, а также получил 10 жёлтых карточек. На счету 29-летнего Видаля 3 «горчичника» в 11 встречах.

«Ювентус» достиг договорённости с Милинкович-Савичем

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, бьянконери уже согласовали с сербским футболистом условия контракта. Теперь «старой синьоре» предстоит договориться с «Лацио». При этом ожидается, что переговоры не будут лёгкими, поскольку «орлы» потребуют за игрока крупную сумму.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 31 матче итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов и 3 результативные передачи. «Лацио» за тур до конца кампании занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Кроме того, 24-летний полузащитник отметился голом в победной игре финала Кубка Италии с «Аталантой» (2:0).

Аллегри не хватало креатива и молодости в составе с Криштиану. Отставка логична
«Ювентусу» придётся перестраиваться летом.

«Айнтрахт» оценил Йовича в € 100 млн, «Реал» отказался платить такую сумму

Переход сербского нападающего франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал» Луки Йовича может не состояться из-за требований немецкого клуба. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, «Айнтрахт» хочет получить за футболиста € 100 млн, а «Реал» не намерен платить такую сумму. При этом у форварда есть вариант с «Барселоной». Ранее издание AS сообщало, что «Реал» согласовал трансфер Йовича за € 60 млн. «Айнтрахт» должен был получить из этой суммы € 48 млн, а € 12 млн — бывший клуб Йовича «Бенфика», которая сохранила 20% прав на него.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги (25 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отметился пятью результативными передачами.

Головин сделал важнейшую победу «Монако»! У россиянина гол и результативный пас
Один из лучших матчей полузащитника сборной России в этом сезоне.

Forbes включил Головина в списки самых успешных россиян до 30 лет

Российская редакция издания Forbes опубликовала ежегодный рейтинг «30 до 30», в который включены граждане России, не достигшие 30 лет, которые стали наиболее успешными и известными в своей сфере деятельности.

В категории «Спорт и киберспорт» отметился полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, а также хоккеист, игрок ЦСКА и национальной команды России Кирилл Капризов.

В списке номинантов на победу в данной категории значились боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, фигуристка Алина Загитова, лыжник Александр Большунов, теннисист Карен Хачанов, боксёр Мурат Гассиев, баскетболист Дмитрий Кулагин и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

22-летний Головин перешёл в «Монако» летом прошлого года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн.

Конте отсудил у «Челси» более € 10 млн

Итальянский тренер Антонио Конте выиграл судебный процесс против «Челси». Об этом сообщает The Times.

По данным источника, суд обязал лондонский клуб выплатить итальянскому специалисту компенсацию в размере € 10,25 млн за досрочный разрыв контракта.

Таким образом, сумма компенсаций, которую «Челси» выплатил уволенным тренерам в эпоху Романа Абрамовича, превысила € 100 млн, и она может вырасти в ближайшее время, если клуб уволит нынешнего наставника Маурицио Сарри.

49-летний Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Под его руководством клуб в первом сезоне стал чемпионом английской Премьер-лиги. Во втором сезоне лондонский клуб стал обладателем Кубка Англии, а в чемпионате Англии финишировал на пятом месте.

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