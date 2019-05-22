В «Краснодаре» ещё один новичок. Очень интересный и талантливый

Среди российских клубов «Краснодар» ведёт себя на рынке активнее остальных. Ещё не закончился сезон, не успело распахнуться новое трансферное окно – а у клуба Сергея Галицкого уже два новичка! Вслед за бразильским опорником-разрушителем Кайо сегодня «быки» объявили о приобретении полузащитника «Зволле» Юнеса Намли.

Активность «Краснодара» абсолютно логична. Во-первых, команда впервые в своей истории попала в Лигу чемпионов, и в новом сезоне ей непременно потребуется глубина «скамейки». Главный тренер Мурад Мусаев, побывавший на днях на телевидении, одной из причин спада в весенней части назвал как раз нехватку игроков из-за травм или дисквалификаций. В будущем «быки» постараются избежать этих проблем.

Во-вторых, не далее как в понедельник «Краснодар» официально объявил об уходе Каборе и Перейры. Оба были системообразующими футболистами, без них средняя линия лишится доли надёжности и креатива, поэтому было просто необходимо как можно скорее найти новые кадровые ресурсы и возместить потери. Можно было бы обратить внимание на имеющиеся активы, но полузащитники Ольссон и Куэва, которых краснодарцы приобрели ранее, в команде не прижились. Швед пока сидит на замене, а перуанец ещё зимой отправился повышать свой уровень в «Сантос».

Покупка Намли – это, вне всяких сомнений, попытка заменить Перейру.

Два года прогресса

Намли – датчанин марокканского происхождения. Он начинал взрослую карьеру в клубе под названием «АБ Гладсаксе» из второго по значимости датского дивизиона, а в 2015-м, не получив предложений от более статусных команд из элиты, решился на переезд в Нидерланды.



В 21 год Юнес стал игроком ротации «Херенвена». Не сказать, что он стремительно ворвался в голландский футбол. Наоборот, поначалу его успехи были скромными. В сезоне-2014/15 – 12 матчей за первую команду, в 2015/16 – всего три игры (вмешалась травма мышц живота), в 2017/18 – 18 матчей, но ноль результативных действий.



Взлёт Намли произошёл уже в «Зволле», куда он перешёл в 2017-м на правах свободного агента. В новой команде полузащитник стал выглядеть гораздо увереннее: «5+4» по системе «гол+пас» в 32 матчах сезона-2017/18 и «4+7» по итогам минувшего чемпионата. Юнес стал лидером, проявил себя как универсальный атакующий футболист и привлёк внимание со стороны других клубов.

Сильные стороны: дриблинг, ключевые передачи

Главное, что нужно знать об игровых качествах Намли: он очень универсален. В «Херенвене» и первом сезоне в «Зволле» в 99% случаев его использовали как правого вингера. Благодаря отличной рабочей левой ноге, дриблингу и скорости Юнес совершал прорывы по флангу, смещался в центр под удар или обостряющую передачу. Однако сейчас датчанин превратился в центрального полузащитника-плеймейкера. И кажется, что эта позиция подходит ему больше. Здесь он чаще встречается с мячом и имеет больше возможностей для креативного действия. «Краснодар», скорее всего, видит Намли именно на этой позиции. Справа у клуба и так есть исполнители.

Главная сильная сторона Намли – это, несомненно, умение выполнить качественный ключевой пас, будь то мягкий навес с игры, подача со стандарта или скрытая разрезающая передача между линиями. Согласно статистике Opta, в текущем сезоне он создал 65 голевых моментов с игры – это лучший показатель среди команд не из «топ-3».

В среднем Намли выполняет за матч 2,7 передачи под удар – это четвёртый показатель в Эредивизи.

Другое отличительное качество датчанина – классная работа с мячом. Он успешно использует дриблинг (2,7 удачной попытки за игру – седьмой показатель в чемпионате), умеет как таскать мяч на скорости, так и разворачиваться с ним в статике в условиях опеки. Аналитики InStat его самыми сильными сторонами считают как раз дриблинг и обострения. Очень неплохой у него и удар – мяч летит пусть не столь сильно, но точно и по сложной для голкиперов траектории.



Безусловно, есть у этого футболиста и ограничения, которые могут помешать закрепиться в основе «Краснодара», если их не устранить. Намли не лучшим образом работает без мяча – выигрывает только половину единоборств, внешне выглядит недостаточно крепким и резким, не слишком качественно помогает в прессинге. В техничном чемпионате Нидерландов это не так критично, в России же недостатки могут вылезти наружу. Хотя даже сейчас Намли, сталкиваясь с жёстким противодействием, периодически унывает и растворяется на поле, выпадает из игры на 5-10 минут. Стабильность – не главная его черта.



Но если сравнивать с прошлыми годами, Намли растёт – это очевидно. В «Краснодаре», где у него будут более сильные партнёры по сравнению с 13-й командой чемпионата Нидерландов, он должен добавить в физике и конкретике.

Конкуренция с «Фейеноордом» и «Аяксом»

Ещё год назад Намли интересовались в «Дженоа», но тогда трансфер сорвался в последний момент. В последние недели шли разговоры о переезде в один из более статусных клубов Голландии – «Фейеноорд» и «Аякс».



«Понятно, что место в основе мне нигде не гарантировано, — рассуждал футболист. – Но при переходе я должен чувствовать, что тренер нового клуба верит в меня. Статус и зарплата для меня сейчас не так важны. Главное – стабильная игровая практика, и с этой точки зрения переход в «Зволле» из «Херенвена» два года назад оказался правильным решением. Сейчас я должен тоже выбрать лучший вариант.



В «Краснодаре» у Намли будут все возможности продолжить свой рост. Перейра ушёл – и теперь за креатив в средней линии будет отвечать именно датчанин.