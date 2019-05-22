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Перед финалом Кубка России «Локомотив» – «Урал» полиция задержала 53 фаната

В Самаре массово задерживают фанатов «Локо»
Григорий Телингатер
В Самаре массово задерживают фанатов «Локо». Что происходит?
53 болельщика рискуют не попасть на финал Кубка России.
Футбол / РПЛ 0

Сегодня в Самаре пройдёт финал Кубка России, в котором встретятся «Локомотив» и «Урал» (начало матча — в 18:30 мск). За текстовой трансляцией можно следить тут.

Кубок России. Финал
22 мая 2019, среда. 18:30 МСК
Локомотив
Москва
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Баринов – 27

Однако попасть на игру, похоже, смогут не все желающие.

Перед игрой «Чемпионату» сообщили о массовом задержании фанатов «Локомотива», которые находились в баре недалеко от «Самара Арены». Об инциденте нам рассказал Иван Крылов, представитель объединения United South.

– Подъехали сотрудники полиции и задержали 53 человека. Притом что народ вёл себя адекватно, никто не прыгал, не дрался. Задержали в том числе девушек. И всё без объяснения причин. Утрамбовали в два «пазика» и отвезли в отделение на улице Калинина, 13. На месте никаких внятных причин задержания также не указали. Сотрудник отделения заявил, что задержания произвели не их сотрудники. Речь идёт о проверке документов, но почему-то на месте о паспортах никто даже не спрашивал. Конечно, фанаты были готовы их предъявить. «Уралу» разрешили организовать коллективный проход к стадиону перед игрой, а у нас он сорвался, потому что народ собирался в этом баре.

По поводу перформанса на стадионе тоже удивительная ситуация. Не пускают наши традиционные баннеры, которые допускались на все прошлые матчи. Нам и фанатам «Урала» сказали: «Пропустим три баннера. Сами выбирайте какие. Больше нельзя». У нас флаги были частью перформанса – их запретили. А то немногое, что проносим, нам позволяют использовать только до стартового свистка! Ну кретинизм же. Это не первый наш финал за последнее время, но такого бреда не помню. И ладно у нас было бы что-то жёсткое, типа «бей-убей», но ничего провокационного и близко нет. Нам просто запретили перформанс, который до этого разрешили.

Видео предоставлено «Чемпионату» фанатами «Локомотива».

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Позже Крылов сообщил, что часть фанатов отпустили из отделения.

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