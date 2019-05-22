Мбаппе недоволен своим положением в «ПСЖ». Его слова разозлили всех

В воскресенье в Париже награждали всех лучших по итогам сезона 2018/19. Определяли лучшего игрока, лучшего молодого игрока, лучшего тренера, автора лучшего гола и так далее. Знаменитостей хватало и кроме действующих игроков. Церемонию посетили Арсен Венгер, Дидье Дрогба, Тьерри Анри и многие другие легенды. Главной звездой вечера стал Килиан Мбаппе.

Мбаппе получил сразу две награды: «Надежда сезона» (то есть лучший молодой игрок) и «Лучший игрок сезона». Зачем отдавать их одному футболисту – вопрос риторический. В любом случае, Мбаппе опередил Уссема Ауара из «Лиона» и Николя Пепе и получил всё. А во время награждения он произнёс речь, которая взорвала футбольный мир во Франции и продолжает эхом отдаваться в новостях и сегодня.

«Я очень рад получить награду лучшему игрока сезона. Хочу посвятить её президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, я благодарен ему за то, что он всегда был со мной честен.

Также я хочу поблагодарить «Монако», клуб, где я выиграл свой первый чемпионат Франции. «ПСЖ» — совершенно другой проект, но мне удалось сразу здесь адаптироваться. Конечно, были и разочарования, но таков футбол. Мы выиграли чемпионат, это компенсирует другие неудачи. Хочу ещё раз поблагодарить партнёров по команде, тренеров и клуб. Это очень важный момент для меня. Думаю, приближается первый или второй поворотный момент в моей карьере.



Я получил большой опыт, и думаю, что пришло время взять на себя ещё больше ответственности. Надеюсь, это произойдёт в «ПСЖ», я буду этому рад. Или в другом месте, в другом проекте».



Сказав это, Килиан ушёл со сцены. Позднее вечером журналисты попросили его пояснили слова. Вот, что он ответил: «Я сказал то, что должен был. Бывают ситуации, когда нужно послать сообщение. Я выразил своё мнение, говорить больше – это было бы уже чересчур».



Руководство клуба отреагировало сразу же. В «твиттере» «ПСЖ» появился пост: «Два года назад Мбаппе и «ПСЖ» связали близкие отношения. В следующем сезоне они продолжатся. У нас общая цель – добиться успеха на европейской арене в год 50-летия клуба».

Ладно, намерение клуба понятно. Там хотят сохранить игрока. Но чего хочет сам Килиан? Ведь он недвусмысленно дал понять, что ему нужны что-то изменить.



Возможно, он хочет больше влияния на поле. Например, играть в центре, а не на фланге и влиять на трансферы. Об этом писали в газетах L’Equipe и Le Parisien. В других французских СМИ были слухи, что у француза проблема с Неймаром и тренером. Вернее, не лично с ними, а с тем, что Томас Тухель считает главной звездой «ПСЖ» Неймара, а не Мбаппе.

Неймар портит футбол. Просто бесхребетный и избалованный парень С таким характером Неймар никогда не получит «Золотой мяч».

Возможно, правы испанские журналисты, которые считают, что всё дело в Зидане. Зинедин Зидан хотел бы видеть Мбаппе в «Реале», а сам Мбаппе с детства болеет за «Реал». Он переехал из «Монако» в Париж, а не в Мадрид, но позже не скрывал, что это был трудный выбор. Тогда всё решили деньги: в Париже пошли на уступки и подняли предложенную зарплату. Возможно, сейчас Килиан думает, что ошибся в выборе. В той же газете L’Equipe предполагают, что трансфер в «Реал» зависит во многом от самого Мбаппе и того, как он будет вести себя с клубом, станет ли решительно настаивать на уходе. Его возможный трансфер разные СМИ оценивают в 250-280 млн евро.

«ПСЖ» могут оставить без денег. Катарские инвесторы недовольны Попытки исправить имидж с помощью футбола провалились.

Le Parisien, утверждает, что даже одноклубники Мбаппе возмущены его речью. Со ссылкой на собственные источники в клубе они приводят сообщение из командного чата в приложении WhatsApp: «Что ему нужно? Быть капитаном?».



Жёстче всех Мбаппе раскритиковал бывший форвард сборной Франции и чемпион мира 1998 года Кристофф Дюгарри, который сейчас работает ведущим на радио. «Что значит «нужно больше ответственности»? – спросил он вчера в прямом эфире – Пробить больше пенальти, чтобы улучшить статистику? У него была ответственность в матче с «МЮ», мы все всё видели. Он провёл отличный сезон, забил много голов, но это всё на индивидуальном уровне. Он был на поле в матче с «МЮ», что мешало проявить ответственность? Он говорит как наёмник, мне противно такое поведение. Тебе дают 20 млн евро, а ты потом класть хочешь на клуб».l



Экс-футболист «ПСЖ» Викаш Дорасо также остался недоволен речью Мбаппе на награждении. «Использовать такой момент, радостный для множества людей, праздник, чтобы надавить на руководство клуба – это ошибка. Открытая враждебность в отношениях с клубом не заканчивается хорошо для игрока. Мбаппе не хватает зрелости и класса».

Кстати, среди прокомментировавших неожиданное выступление Мбаппе, нет его партнёра по команде и «пока» главной звезды «ПСЖ» — Неймара. Более того, бразильца не было и на самой церемонии награждения. Он, наверняка, знал, что не получит приз лучшему игроку сезона, но он попал в сборную сезона. Тем не менее, не вечере его не было. В тот же вечер бразилец выложил в «инстаграме» селфи с другого мероприятия, где тоже было весело: с Рианной.

Итак, одна звезда хочет больше ответственности и шлёт сигналы руководству клуба на праздничном мероприятии, а другая звезда пропускает церемонию награждения лучшего игрока сезона ради вечеринки с Рианной. Кажется, этот клуб просто не может существовать без скандалов.

