Торган Азар наконец выйдет из тени брата. Переезд в Дортмунд – идеальное решение

Когда Эден Азар переходил в «Челси», его младшего брата Торгана брали скорее прицепом. Едва ли можно было поверить, что полузащитник, сыгравший до этого лишь 14 матчей в профессиональном клубе («Ланс»), даже спустя время начнёт феерить в АПЛ. Тогда молодой бельгиец жил мечтой – сыграть за лондонский клуб вместе с Эденом. Однако у руководства синих были на Торгана совершенно другие планы.

Сначала боссы «Челси» сослали его в аренду в бельгийский «Зюлте-Варегем», а затем и в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В итоге обратно в Лондон Торган не вернулся, подписав полноценный контракт с немецким клубом. Ни в одном официальном матче за синих он так и не сыграл.

Тем не менее переезд в Германию пошел полузащитнику на пользу. За пять лет в «Гладбахе» Азар заматерел и постепенно превратился в одного из лучших игроков Бундеслиги. В нынешнем сезоне он забил 10 голов, отдал столько же результативных передач и по праву занял место в сборной года в Германии по версии Whoscored.



Переезд в Дортмунд — лучшее, что могло случиться с хавбеком в конце весны. Теперь ничего не помешает ему по-настоящему завить о себе на весь мир.

Азар давно перерос «Гладбах»

Уже второй сезон подряд никто в «Боруссии» не может сравниться с Торганом по результативности. Он раздаёт больше всех голевых передач и забивает меньше разве что только Алассана Плеа. В 26 лет вингер абсолютно точно стал лидером клуба. Дальнейшее пребывание в Мёнхенгладбахе могло только затормозить его прогресс.

В отличие от своего старшего брата полузащитник более зависим от игры одноклубников. Торган так же хорош в дриблинге (2.2 обводки за игру), как и Эден и тоже очень любит смещаться с фланга в центр, обыгрывая соперников. Однако протащить мяч через толпу защитников младший Азар вряд ли сможет. Зачастую он предпочтет обводке обостряющий пас. Едва ли в плане взаимодействия игроков «Гладбаха» можно назвать «топорами», однако в комбинационной игре они, без сомнения, уступают Дортмунду, где просто больше футболистов, способных отыграться с бельгийцем.



К тому же бывший клуб Азара не смог отобраться в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Шмели» же не только постоянные участники самого престижного клубного турнира Европы, но и завсегдатаи плей-офф, что только на руку футболисту, нуждающемуся в серьезном опыте.

Торган — потрясающая замена Пулишичу

Наверняка в Дортмунде бельгиец будет играть на позиции Кристиана Пулишича, который ушел в «Челси». Если в прошлом году такая рокировка смотрелась бы сомнительно, то теперь Азар выглядит ораздо предпочтительнее молодого американца. Из-за многочисленных травм сезон у Пулишича получился скомканным. Неизвестно, сможет ли и в следующем сезоне вингер наконец выйти на уровень, который от него ждут. Пока же в пользу американца – только его возраст. Практически во всех компонентах игры он уступает Торгану.

Главное преимущество Азара – его универсальность. За прошедший сезон бельгиец успел поиграть на левом и правом флангах полузащиты, атакующим хавбеком, а также слева, справа и в центре нападения. При этом на всех позициях он смотрелся уверенно и вносил неоценимый вклад в результат команды.



В атаке Торган действует очень разнообразно. В отличие от Пулишича, он хорошо выполняет не только короткие передачи, но и отлично владеет кроссами и забросами, что поможет «Боруссии» быть более универсальной в нападении. Кроме того, бельгиец значительно чаще обостряет игру, чем американец. В среднем за матч у Азара в два раза больше ключевых передач.

Бельгиец идеально подходит Дортмунду

«Дортмунд» и «Гладбах» в своей игре имеют схожие черты. Обе «Боруссии» предпочитают высокий прессинг и очень опасны в контратаках. В стремительном нападении бельгиец чувствует себя, как рыба в воде, поэтому для «шмелей» он придётся как никогда кстати.



Азар способен усилить оба фланга, через которые Дортмунд любит атаковать. Техническая оснащенность полузащитника позволит Люсьену Фавру органично вписать футболиста в игру «шмелей», которая нередко строится на «стенках» и коротком пасе, а отличные передачи Торгана вдоль линии ворот станут великолепным бонусом для команды.

При этом проблем с адаптацией у бельгийца точно не будет. Азару нужно лишь привыкнуть к одноклубникам, чтобы продолжить «жечь» в Бундеслиге за новую команду.

«Мой брат – гений, а я – нет». Единственный нормальный Азар Эден Азар не прилетел в Россию на матч с нашей сборной, зато прилетел его брат, Торган Азар, которого давно стоит рассматривать отдельно.

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Три года назад мечта Торгана всё-таки сбылась. С 2016 года он играет вместе со старшим братом, пусть и за национальную сборную, а не за «Челси».



Пока Роберто Мартинес использует младшего из двух Азаров только в качестве латераля. Торган вынужден страховать Эдена и «подчищать» за братом, отбирая мячи и находясь в его тени.



Что ж, в будущем году у новичка «Боруссии» есть все шансы для того, чтобы заставить смотреть на себя по-другому не только главного тренера Бельгии, но и весь мир.