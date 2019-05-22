Баринов – настоящий герой финала Кубка. А ведь он собирался уйти из «Локо»

Победный гол «Локомотива» в финале Кубка России забил собственный воспитанник – полузащитник Дмитрий Баринов. Что может быть приятнее для болельщиков команды? Председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков тоже отметил эту тему сразу после завоевания трофея:

«Пять выпускников нашей академии сегодня играли, плюс на скамейке ещё были игроки. Это говорит о том, что академия, мягко говоря, работает неплохо. Это меня радует не меньше, чем Кубок России. Выражаю всем благодарность», – сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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Прогресс Баринова в нынешнем сезоне впечатляет. Так получилось, что жертвой его стал ключевой полузащитник «Локомотива» в чемпионском сезоне Игорь Денисов. 22-летний «опорник» вытеснил из состава 35-летнего коллегу по амплуа. Денисов, насколько известно, обиделся на решение Сёмина отправить его в запас, взял больничный и перестал появляться на тренировках. Но главный тренер точно не заслуживает упрёка: Баринов уже как минимум не хуже Денисова, поэтому Сёмин логично сделал ставку на перспективного футболиста и вдобавок воспитанника «Локомотива». Дмитрий, окрылённый доверием тренера, забил единственный гол «Уралу» и заслуженно получил награду MVP финала Кубка России.

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А ведь Баринов мог сейчас не поднимать трофей над головой, а болеть за «Локомотив» у телеэкрана, чтобы попасть в Лигу Европу в качестве игрока тульского «Арсенала». Зимой полузащитник был близок к уходу из родного клуба – Сёмин отговорил.

«Принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем, – признался Дмитрий. – Он мне сказал: «Никуда не дёргайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть». В тот момент я понял, что нужно ещё в чём-то добавить, ещё больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой. Какие существовали варианты? Хороший был с Тулой. Самый оптимальный вариант в том, что недалеко от дома, да и сам главный тренер мне звонил – Олег Кононов. В личном разговоре он сказал, что ждёт меня».

Более того, это был не первый раз, когда Сёмин уговорил Баринова продолжать биться за место в основе «Локомотивом». По словам агента игрока, прошлым летом полузащитника приглашал клуб из Европы. Но очевидно, что главный тренер уже тогда видел Дмитрия в стартовом составе, просто аккуратно готовил его к новой роли.

Возможно, период адаптации Баринова во взрослом футболе чуть-чуть затянулся. Всё-таки Дмитрий давно ходит в подающих надежды, дебютировал за первую команду «Локомотива» ещё в мае 2015-го. Он выступал за «золотую» юношескую сборную Дмитрия Хомухи, которая победила на Евро-2013 (для игроков не старше 17 лет) и сыграла в финале Евро-2015 (для 19-летних). Тогда было сложно предсказать, что Александр Головин добьётся к 22 годам значительно большего, чем Баринов. Благодаря работе с Сёминым полузащитник «Локомотива» начинает догонять полузащитника «Монако».

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У Баринова бойцовский характер, что тренер, конечно же, особенно ценит. Дмитрий играет в агрессивной манере, как и положено «опорнику». Правда, у этой медали есть и обратная сторона. Нередко молодой полузащитник «увлекается», совершает ненужные фолы и получает лишние карточки. Кроме того, попал в неприятную историю за пределами поля. Помните, как Баринов прошёлся по «Спартаку» в день чемпионства «Локомотива», а потом встретился в самолёте с фанатами красно-белых? Они не приняли извинений Дмитрия. Футболисту сборную России важно помнить об имидже.

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Кажется, про Баринова можно смело писать «футболист сборной России». С такой игрой он имеет высокие шансы закрепиться в национальной команде. В марте Станислав Черчесов вызвал полузащитника «Локомотива», чтобы получше познакомиться с ним. Теперь же включил Дмитрия в расширенный список кандидатов на участие в матчах с Сан-Марино и Кипром. Финал Кубка России наверняка убедил Черчесова, что автор победного гола «железнодорожников» должен попасть в окончательный состав.

Игру Баринова с «Уралом» высоко оценил и InStat. Полузащитник заработал 310 баллов: совершил 65 ТТД при 72% успешных, в том числе вступил в 20 единоборств (10 выигранных), семь раз отобрал мяч и четыре раза вернул его команде. И это на фоне травмы! Последние два матча чемпионата и кубковый полуфинал с «Ростовом» Дмитрий пропустил из-за повреждения, тем не менее сумел выйти на битву за трофей. «У меня болела нога. Но я знал, что надо помогать команде, а не соскакивать, когда тяжело», – сказал по окончании финала его лучший игрок.