«Против «Локомотива» идет травля». О чем говорили после победы в Кубке России

«Я с тобой зимой общался и говорил – следующее интервью через год. Ты чего опять прибежал», – Ведран Чорлука даже после победы в финале продолжать сохранять максимально шутливый настрой. Но свои слова все-таки сказал.



«Я счастлив! Всегда счастлив, когда выигрываешь! Это уже четвёртый трофей за последние пять лет. Эмоции переполняют! Жалко «Урал», но что поделаешь. Настрой на «Уфу»? Для меня игра с ней важнее финала сегодня, ведь можно напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов».

После игры на поле, в раздевалке и подтрибунных помещениях творился полный бардак. Пресс-конференция Дмитрия Парфенова прошла практически незамеченной. Зато Юрия Семина встретили аплодисментами.



«Матч отличался, мы первый тайм играли лучше, чем в Екатеринбурге. Играли лучше в обороне весь матч. Давление во втором тайме на нас со стандартных положений было серьёзное. Победа — всегда есть победа, она всегда закономерная. Нас приехали поддерживать со всей России наши ребята. Играли ради них. Выиграли новый-старый трофей, все счастливы и рады. Хватит ли эмоций на 26 число, увидим 26 числа. Будем серьёзно готовиться, потому что следующий матч ещё более важен, чем финал Кубка. Секрет в осмотре поля мной перед матчем? Никакого секрета, просто обхожу поле, могу подсказать ребятам, какие шипы надеть.

«Локомотив» выиграл Кубок России. Итоги финала Репортаж из Самары.

Выход Фернандеша связан с тем, что он хорошо готовился, хотел сыграть в финале. Играть он умеет, принёс сегодня нам большую пользу», – говорил главный тренер «Локомотива».



Когда генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе спросили об эмоциях после победы, он поморщился: «Десятый раз этот вопрос слышу. Убью вас сейчас. Верю, что вы можете спросить что-то лучше». А на следующий вопрос про слабые эмоции в раздевалке ответил отрицательно.



– Ой-ой. Это ваши впечатления и они ошибочные. Праздновали по полной программе, это уникальное достижение. 10 Кубок России в истории выиграли. Никого рядом с нами нет. У Палыча за три года два Кубка и чемпионство. Не знаю, кто за последние 15-20 лет может сравниться.



– Последние дни появилось много публикаций о том, что «Локомотиву» помогает судейское прошлое начальника команды Станислава Сухины. Это мешало?

– Тяжёлый вопрос, я не хотел его трогать, но… Началось всё с выступления Евгения Ленноровича на телевидении. Потом подхватили эту тему Уткин и Андрей Червиченко. Всё, что сейчас делается, никак как кроме травлей назвать нельзя. Это беспринципно, это не доказано. То, что вчера сделал Хусаинов, мы будем думать над его словами. Не знаю, будем ли рассматривать его судебную историю. Он не подвержен комитету по этике, как отдельная личность. Если есть доказательства, то на стол. Если нет, то нечего языком молоть.



– Какая цель у такой травли сейчас, в конце сезона?

– Цель травли простая. Успешный клуб вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но не все эти чувства разделяют.

Баринов – настоящий герой финала Кубка. А ведь он собирался уйти из «Локо» Мудрый Сёмин отказался отпускать своего воспитанника в аренду.

– Клуб продлевает контракт с Семиным после победы в Кубке России?

– При той игре, которую демонстрирует команда, вопрос не стоит. Юрий Павлович во главе команды.



– Ждать изменений в составе в межсезонье?

– Изменения в составе летом станут ясны в ближайшие недели. Нас уже некоторые ребята удивили в хорошем смысле из тех, про которых мы думали, что уже всё, а они вышли на поле и показали хорошую игру. Это заставило ещё раз вернуться к обсуждению. 27-28 мая встретимся, к трансферной кампании готовы. Понимаем цели, понимаем то, что нас интересует. Решения будут приниматься быстро, думаю. По Фернандешу ничего не скажу, как и по Денисову. Окончательное решение сразу сообщим. Позиции на вход? 25 на вход, 25 на выход (смеётся).

– Как вы переживали последние матчи?

– Были тяжёлые две недели. Не ожидал от себя, что меня ничто так не торкало: Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, как с того момента, как вошёл в клуб с зимы. Я получаю удовольствие, хорошая команда, хороший коллектив, амбициозные задачи, взаимопонимание с РЖД и советом директоров. На следующий сезон задачи самые высокие везде. В ЛЧ? А вы думаете, российский клуб ничего не может? Посмотрим. Если попадётся «Реал», я буду очень счастлив, потому что я испанец по образованию. Они нас примут хорошо, а мы их.

– Будете арендовывать «Лужники» в таком случае?

– Не исключаю. Будет жеребьёвка — будет понятно. Дом есть дом, но если количество желающих посетить матч будет превышать вместимость нашего стадиона, то рассмотрим вариант другого стадиона».

Футболисты выходили из раздевалки после шампанского, но в большинстве своем максимально серьезные. Не игравший Мацей Рыбусь хвалил всех партнеров.

«В прошлом году выиграли чемпионат, в этом Кубок. Это очень важно для клуба. Горжусь этой командой, что мы это сделали. К сожалению, не смог выйти на поле. У нас остался один финал против «Уфы». Будем биться, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Выделяю всех ребят и на поле, и запасных. Даже нас, кто был на трибуне. Это успех всей команды»



У Владислава Игнатьева через месяц истекает контракт с клубом. Футболист признался, что ситуация мешает концентрироваться на работе, но все тренируются, чтобы заслужить новое соглашение.



«Все довольны, все счастливы. Делаю всё возможное, чтобы быть готовым к игре против «Уфы». Идову сегодня здорово сыграл, я его похвалил. Съел сегодня Эль Кабира. Насчёт будущего не знаю, посмотрим. Пока переговоров не было, мы все ждём. Тяжело работать в режиме, когда месяц до конца контракта и ничего не знаешь. Делаем всё возможное, чтобы заслужить контракт. В Сочи победа в Кубке была приятнее, там первый трофей, сам играл. Ощущалось по-другому. Хорошая атмосфера в раздевалке, все счастливы и довольны»