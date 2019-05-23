ФИФА оставила 32 команды на ЧМ-2022, в «Ювентус» сватают Гвардиолу, а «Локомотив» взял Кубок России. Главное — в обзоре дня.

«Ювентус», Роналду и Гвардиола. Что ещё нужно, чтобы взять Лигу чемпионов?

«Локомотив» обыграл «Урал» и стал обладателем Кубка России

В финальном матче Кубка России московский «Локомотив» встречался с «Уралом». Игра состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников».

Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, отправив мяч в ворота екатеринбургской команды с подачи хавбека «железнодорожников» Мануэла Фернандеша на 27-й минуте.

«Локомотив» выиграл Кубок России. Итоги финала Репортаж из Самары.

Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей является десятым в коллекции московского клуба и восьмым, завоёванным в новейшей истории.

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«Арсенал» впервые в истории пробился в Лигу Европы

Тульский «Арсенал» по итогам финального матча Кубка России «Локомотива» с «Уралом» (1:0) впервые в истории получил путёвку в Лигу Европы.

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В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги за один тур до завершения чемпионата команда Игоря Черевченко занимает 6-е место. «Арсенал» уже не сможет ни подняться вверх (отставание от ЦСКА, который занимает 5-е место, составляет 3 очка, но преимущество по личным встречам у «армейцев»), ни опуститься ниже («Ростов», идущий 7-м, отстаёт на 4 очка).

«Твиттер» «Арсенала» уже прокомментировал выход команды в еврокубки: «Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» — в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»!».

Источник: Гвардиола согласовал 4-летний контракт с «Ювентусом»

Новым главным тренером «Ювентуса» станет Хосеп Гвардиола, ныне работающий с «Манчестер Сити». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли.



По его информации, стороны уже согласовали условия будущего контракта. Соглашение о сотрудничестве будет подписано сроком на 4 года.



Ранее «Ювентус» объявил об уходе с тренерского мостика Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе последние пять лет.

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ФИФА отказалась от увеличения числа участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 команд

Состав участников чемпионата мира 2022 года не будет расширен с 32 до 48 команд и останется прежним, сообщает официальный сайт ФИФА.



ФИФА пришла к выводу, что не успевает подготовить страну к проведению большего количества матчей. Федерация отказалась также от идеи проведения некоторых игр чемпионата мира — 2022 за пределами Катара.

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Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что существует возможность увеличения количества участников на чемпионате мира, который пройдёт в Катаре, а также заявил, что часть игр может пройти на территории соседних стран. При этом Инфантино отметил, что нововведение точно вступит в силу в 2026 году.

Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, ныне возглавляющий мексиканский клуб «Дорадос», был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса, сообщает The Sun со ссылкой на аргентинские СМИ.



По информации источника, бывший игрок прилетел на родину из Мексики. После посадки Марадона был задержан в аэропорту. Позже стало известно, что бывшая девушка аргентинца Росио Олива подала на 58-летнего Марадону в суд за невыплату £ 5 млн (около € 5,6 млн).

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Олива подала иск в суд Сан-Мигеля по семейным делам с требованием о компенсации. Олива и Марадона были вместе на протяжении шести лет. После задержания власти уведомили аргентинского специалиста о начале судебного разбирательства против него. Дата суда назначена на 13 июня.

«Манчестер Юнайтед» продал все абонементы на следующий сезон в рекордные сроки

Неудачное завершение минувшего сезона для «Манчестер Юнайтед» не сказалось на поддержке со стороны болельщиков.

Как сообщает Daily Mail, английский клуб уже реализовал все 52 тыс. абонементов на следующую кампанию, что является рекордным сроком для «красных дьяволов».

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В завершившемся сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от зоны Лиги чемпионов на пять очков, а от триумфатора турнира в лице «Манчестер Сити» – на 32 очка. В Лиге чемпионов манкунианцы добрались до стадии 1/4 финала, где проиграли «Барселоне». В Кубке Англии комнада также дошла до четвертьфинала, где уступила «Вулверхэмптону». Розыгрыш Кубка лиги «красные дьяволы» покинули уже в 3-м раунде, проиграв «Дерби Каунти» в серии пенальти.

Вот сейчас Сульшеру можно давать новый контракт. И это не сарказм Нет, он не физрук. Проблема вообще не в тренере.

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Намли

«Краснодар» и «ПЕК Зволле» достигли договорённости о переходе в ряды российского клуба 24-летнего атакующего полузащитника Юнеса Намли, датчанина марокканского происхождения.



В настоящее время «Краснодар» урегулировал с «ПЕК Звлолле» все детали трансфера Намли. Полузащитник подписал с чёрно-зелёными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года, и в июне начнёт в составе своей новой команды готовиться к старту сезона-2019/20. Об этом сообщила пресс-служба «Быков».



24-летний Юнес перешёл в «ПЕК Зволле» летом 2017 года из «Херенвена» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей.