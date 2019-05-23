Тула идёт в Европу. В каком виде дойдёт – непонятно

«Арсенал» сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы наряду со «Спартаком» и ЦСКА. Это стало понятно после победы «Локомотива» в финале Кубка России над «Уралом». За тур до финиша чемпионата тульские «канониры» гарантировали себе шестое место, благодаря чему дебютируют в еврокубках.

«Арсенал» – вторая команда РПЛ весной. Туляки рвутся в еврокубки Черевченко изменил «Арсенал» после ухода Кононова так, что команда рвёт топ-клубы.

Есть ли у «Арсенала» лицензия?

Да, есть. Неделю назад «Арсенал» проинформировал на своём официальном сайте об успешном прохождении процедуры лицензирования в РФС и УЕФА. Туляки сообщили, что принимавшая решение о допуске «канониров» к участию в соревнованиях сезона-2019/20 комиссия отметила профессиональную работу сотрудников клуба с требуемыми документами. Никаких замечаний «Арсенал» не получил. Само лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый.

Напомним, что после зимнего перерыва у тульского клуба возникли проблемы с полем стадиона «Арсенал». Специальную комиссию РПЛ не устроило качество газона на домашней арене «канониров», поэтому игру команды Игоря Черевченко с ЦСКА в 18-м туре чемпионата России перенесли в Грозный. Впрочем, возвращение к этой теме будет актуально только в том случае, если «Арсенал» преодолеет групповой этап Лиги Европы и сыграет в плей-офф.

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Сохранят ли «канониры» тренера и состав?

Несмотря на слухи об интересе к главному тренеру «Арсенала» со стороны сербской «Црвены Звезды», Черевченко продолжит работу в Туле. Он уже подписал новый контракт с «канонирами». Об этом сказал сам 44-летний специалист, комментируя в интервью для «Чемпионата» своё будущее.

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Ситуация с составом сложнее. Семь игроков не принадлежат «Арсеналу», а находятся в аренде до конца сезона – это полузащитники Резиуан Мирзов («Ростов»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Сергей Ткачёв (ЦСКА), Мохаммед Кадири («Аустрия», Австрия), Даниил Лесовой («Зенит»), а также нападающие Лука Джорджевич («Зенит») и Огнен Ожегович («Партизан», Сербия).

Удастся ли «Арсеналу» сохранить Луку Джорджевича Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кроме того, летом завершаются контракты ещё у 11 игроков тульского клуба – это вратари Артур Нигматуллин, Егор Шамов, защитники Максим Беляев, Кирилл Комбаров, Гия Григалава, Виктор Альварес, Анри Хагуш, Александр Денисов, полузащитники Кантемир Берхамов, Михаил Александров и нападающий Эванс Кангва.

Вопросы с продлением контрактов будут решаться после окончания сезона. По имеющейся информации, Бакаев почти наверняка останется в «Спартаке». Соответствует действительности информация и об интересе красно-белых к Беляеву и голкиперу Михаилу Левашову. Ткачёв точно уйдёт из ЦСКА. Тульский клуб постарается выкупить одного из своих ведущих игроков, однако на полузащитника есть и другие претенденты. Кроме того, известно об интересе со стороны разных клубов к Мирзову и Джорджевичу.

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Что думают в Туле о попадании в Лигу Европы?

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал для «Чемпионата» историческое достижение команды.

«Конечно, сейчас очень хорошие, позитивные эмоции затмевают всё. Наверное, чуть позже придёт полное понимание и осознание того, что произошло. Однако можно смело сказать, что мы пишем новую историю тульского «Арсенала», всего тульского футбола. Убеждён, что наши болельщики заслужили, чтобы в Туле была Лига Европы. Это прежде всего их успех, их заслуга.

Мы всей командой смотрели этот финал. Понятно, что переживали за «Локомотив». Естественно, поздравляем «железнодорожников» с этим трофеем. Сейчас все очень довольны и счастливы, что по сути нам удалось выйти на новый уровень. Нас уже поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который всегда рядом с командой. Без его поддержки этот успех был бы невозможен.

Вопросы комплектования команды, подготовки к новому сезону, планы — всё это будет чуть позже. Сейчас хочется просто насладиться этим великолепным вечером, поблагодарить и поздравить всех, кто на протяжении многих месяцев работал, терпел, прикладывал все усилия, чтобы тульский «Арсенал» добился этого исторического результата», – сказал Аджоев.