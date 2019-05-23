«Локомотив» скромно праздновал победу в Кубке. Все хотят Лигу чемпионов

За час до игры показалось, что у «Самара Арены» вообще ничего не происходит. У входа на сектор для болельщиков «Локомотива» стояло несколько человек, но всё было в полной тишине. При этом на противоположной стороне стадиона шло максимально веселье.

Кажется, РФС ещё никогда не организовывал столько активностей для болельщиков перед матчем. Подобного не было даже перед играми сборной на ЧМ-2018. Анонсировали мероприятие так, будто в Самару приехал финал Лиги чемпионов. К Кубку России отношение в стране в целом пренебрежительное, а тут предприняли попытку сделать из финала классный праздник. Развлечений было действительно много: где-то играли в футбол на «коробке», где-то устроили барбершоп, в одном месте даже организовали показательную чистку самарского леща:

Большинство зрителей собралось у сцены, где выступала группа «Градусы». Её солист странно шутил с аудиторией: «Нам говорили, что публика не очень будет. А вы живые. У «Гербалайф» похуже зрители будут». Но в целом выбор артистов был идеальным: главные хиты «Градусов» знают почти все.



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За день до игры было объявлено, что на стадионе будет аншлаг: проданы все 43 тыс. доступных билетов. В итоге, согласно официальной статистике, на арене было 38 тыс. зрителей, и куда исчезли ещё 5 тысяч – вопрос. Но при этом не было грустной истории, когда половину стадиона забивают пригласительными, а после первого тайма обладатели халявных билетов просто едут домой. Нет, 38 тысяч честно отсмотрели весь матч.

Единственный инцидент, связанный с болельщиками, случился до матча у фанатов «Локомотива». Согласованные ранее средства поддержки частично были забанены уже на месте. Не пропустили некоторые баннеры, запретили флаги. Болельщики «Локо» готовили масштабный перформанс, но из-за конфликта отказались от него. Поддержка была только голосом.



В этом проблема того, что называется наследием чемпионата мира. Мы месяц смотрели, как бывает красиво на трибунах. Но потом турнир закончился, и на места улыбающихся людей из ФИФА вернулись угрюмые безопасники. Им ничего не нравится, они везде видят угрозу. Причём зачастую не безопасности, а своей карьере. В итоге один не очень важный дядя с полномочиями оказывает влияние больше чем десять других человек с полномочиями. Потому что подчиняется он только своему начальнику, у которого тоже есть свой начальник, и дальше там целый клубок. Диалог такие угрюмые мужчины обычно строить не умеют и общаются только на языке агрессии и власти. Так что пока с одной стороны стадиона одни устраивали крутой праздник, по другую его часть веселье старательно запрещали. Не положено.



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На свой последний угловой в матче «Урал» собрался в штрафной соперника полным составом. Подачу в итоге забрал Гилерме и мог бы быстро выносить. Но вместо этого вратарь предпочёл более надёжный вариант: упасть и полежать, пока кончается добавленное время.

Победу на поле «Локомотив» праздновал, но без какого-то безумного варианта. Два года назад в Сочи тот же Гилерме дико прыгал на бортике, заряжая вместе с фанатами. Сейчас все веселились, но не более. Многие футболисты объясняли это тем, что через несколько дней предстоит последний тур РПЛ. От результата матча с «Уфой» зависит, сохранит ли московский клуб второе место в таблице, а с ним прямую путёвку в Лигу чемпионов. Эти два слова, кажется, сейчас возбуждают всех игроков «Локомотива» намного больше любых внутренних трофеев. Ещё зимой, в Катаре, все говорили, как важно вновь вернуться в эту атмосферу.

Даже в чемпионской раздевалке в целом всё было довольно спокойно. Гилерме и Дмитрий Тарасов долго искали ножницы, чтобы срезать ленточки и снять крышку с кубка. Потом так же долго они искали Фёдора Смолова: чтобы тот из кубка выпил. Нападающий «Локомотива» в итоге тихо сидел в углу и отвечал на сообщения в мессенджере. Чуть ранее, на поле, у него произошёл чудный диалог с Фарфаном: Джеф уточнял, почему у Смолова не получилось забить в одном из моментов первого тайма. Фёдор долго махал ногой, показывая, с чем были сложности.

Больше всех в раздевалке радовалась молодёжь «Локомотива». Клуб вышел на финал Кубка с пятью воспитанниками (Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов и Лысов) плюс те, кто был на скамейке. В какой-то момент их стремление залить всех вокруг шампанским пришлось останавливать Ведрану Чорлуке. «Эй! Ну вы чего! Давайте аккуратно!» – буркнул хорват.



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Но лучшее, что было в этой игре и во всём праздновании, – вот это выступление Юрия Сёмина:

11 мая он отметил 72-й день рождения. Вчера выиграл свой шестой Кубок России и рекордный, 10-й, для «Локомотива». Всего у Сёмина на данный момент стабильно по титулу в год после возвращения в «Локо»: кубок, чемпионство и вновь кубок. Стремится попасть напрямую во вторую подряд Лигу чемпионов. И вот так легко преодолевает рекламные щиты.