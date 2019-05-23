«Арсенал» и «Челси» возвращают УЕФА свои билеты на финал ЛЕ. Это провал

К сожалению, отсутствие Генриха Мхитаряна в Баку на финале Лиги Европы не единственная неприятность. Напомним, несмотря на то что официальные лица Азербайджана, включая генсека федерации футбола, дали гарантии безопасности, сам игрок после консультации с руководством «Арсенала» принял решение не лететь с командой на матч.

Футбол проиграл политике. Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Но кто виноват – УЕФА с сомнительным выбором города-организатора или сам футболист со своими страхами?

Добавим, когда Мхитарян сообщил о своём решении пропустить финал одноклубникам, они встретили его аплодисментами.

Отметим, что в то время как Генрих отказывался от поездки в Баку, его партнёр по команде Месут Озил поприветствовал жителей страны по-азербайджански.

«Азербайджанские друзья! Мы добрались до финала. Увидимся в Баку!» — написал Озил в посте в «Твиттере».



Другой серьёзной проблемой стала логистика. В связи с низкой пропускной способностью аэропорта Баку финалисты турнира «Арсенал» и «Челси» получили от УЕФА всего по 5800 билетов на клуб для своих болельщиках. Вместимость Олимпийского стадиона в Баку – 65 тыс. зрителей, так что фанаты финалистов составят меньше 10% аудитории.

Недовольство этим фактом уже высказали примерно все. От Юргена Клоппа («Не знаю, что парни из УЕФА ели на завтрак, когда принимали такое решение. Баку? Как вообще туда добираться?») до непосредственно «Арсенала». На официальном сайле лондонцев вышло мощное заявление.

«Клуб крайне разочарован тем, что из-за транспортных ограничений получил всего 6 тыс. билетов на стадион вместимостью более 60 тыс. мест. У нас 45 тыс. держателей сезонных абонементов. Неправильно, что столько людей пропустит финал только потому, что в УЕФА выбрали место проведения матча с настолько ограниченным транспортным обеспечением. Любой клуб, попавший в финал, не смог бы предоставить своим болельщикам достаточно билетов.

Вместе с нашими болельщиками мы хотели бы понять параметры, по которым в УЕФА выбирают финалы для проведения финалов. Рассчитываем, что в будущем УЕФА станет прислушиваться к пожеланиям болельщиков и учитывать логистику, поскольку то, что случилось в этом сезоне, неприемлемо».

Английские болельщики в бешенстве. Их не устраивает финал Лиги Европы в Баку УЕФА выделил «Арсеналу» и «Челси» ничтожно малое количество билетов.

В УЕФА ответили на эти обвинения. «Место проведения финала выбирается примерно за два года до его проведения. Невозможно предугадать, какие команды примут участие в финальном матче. Опыт проведения подобных мероприятий показывает, что у различных клубов запросы по количеству билетов могут значительно отличаться. Также мы считаем честным и справедливым, что финал европейского международного турнира могут вживую увидеть жители самых разных стран. Географическое расположение не должно быть поводом отказать стране в проведении финала».



Что касается пропускной способности аэропорта в Баку, будет полезно привести некоторые цифры. Максимальный пассажиропоток для первого терминала составляет шесть млн пассажиров в год, то есть 16 500 в день. Кроме того, есть ещё и второй терминал, который также принимает международные рейсы, но только лоукостеры. 16 тыс. в день, из которых в обычном режиме через терминал проходит только половина – это не настолько мало, чтобы считать город недоступным для болельщиков. Скорее, проблема в том, что из Англии в Азербайджан нет ежедневных рейсов. Можно воспользоваться чартерными рейсами. Британская чартерная компания Thomas Cook Airlines специально под финал запустила однодневный тур в Баку c пакетом «Всё включено» стоимостью 979 фунтов на человека. Но и этот вариант не устроил английских болельщиков. Потому что они не раскупили даже ту квоту, которую раньше сами назвали недостаточной.

Даже выданные УЕФА билеты для болельщиков «Челси» и «Арсенала» остались нераспроданными. Почти шесть тыс. билетов будут возвращены клубами организации – болельщики не захотели их покупать. Несмотря на то что «Арсенал» даже пытался звонить болельщикам и слать электронные письма – в попытке убедить купить билет. Не сработало.



Эти возвращённые билеты поступят в продажу в Баку для местных жителей. По последним данным, за неделю до финала на матч продано меньше половины билетов.