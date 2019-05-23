«Я противник лимита. Но сейчас было бы неправильно устраивать революцию»

Перед началом пресс-конференции Александр Дюков попросил собравшихся журналистов побыстрее его отпустить:



— Времени немного — у меня встреча с Инфантино.



После президент РФС изложил итоги исполкома.



Кратко:



— В РФС появится подразделение, которое будет отвечать за анализ методической работы в сборных, еще одно будет заниматься селекцией.



— Часть средств, которые РФС получит от сотрудничества с FIFA Forward, будет направлено на создание видео-контента, который бы дополнял методические, письменные материалы.

— Еще один вопрос касался лимита на легионеров. За две недели нам нужно закончить все консультации, затем мы примем окончательное решение. Для меня очень важно, чтобы было единодушие – чтобы все клубы РПЛ высказались. Сейчас обсуждается два варианта: все остается, как и есть, и 8+17. Мнения разделились, но большинство клубов склоняются ко второму варианту. Я неоднократно заявлял, что противник лимитов, — при этом же мнении остаюсь. Но сейчас было бы неправильно устраивать эту революцию, поэтому в ближайшие годы мы останемся в рамках лимита. Если говорить о вариантах, то мне ближе 8+17. Для меня в нем значительно больше плюсов. Во-первых, более ответственное отношение клубов при подписании контрактов с легионерами. Достаточно часто мы наблюдаем, когда подписывают легионеров, которые вызывают вопросы, что они делают в нашем чемпионате, и почему лучше не предоставить их место в заявке русскому футболисту. Во-вторых, все тренеры, с которыми я говорил, поддерживают этот вариант, так как считают, что так проще работать и принимать решения. Если человек готов, он выходит на поле, вне зависимости от паспорта. В-третьих, этот вариант лимита поможет снизить затраты клубов. В-четвертых, мы хотим серьезно заниматься подготовкой спортивного резерва. Нам важно, чтобы молодые российские игроки получали практику. Если посмотрите на составы клубов, то на одну позицию есть до трех легионеров. А четвертый — это русский. И если с одним из легионеров что-то происходит, выходит другой. И шансы попасть на поле молодому россиянину стремятся к нулю. В европейских клубах достаточно смело доверяют место в составе молодым. Если не постоянно, то хотя бы иногда.



— Обсуждался также вопрос бюджета. За это время было подписано ряд соглашений, поэтому мы можем говорить, что доходная часть РФС будет выше, чем в прошлом году.



— Было принято решение, чтобы со следующего сезона в ФНЛ один игрок 1998 года рождения постоянно был на поле.



Далее Александр Дюков ответил на вопросы журналистов.



— Вы сказали, что противник лимита. Возможно ли, что когда-нибудь его не будет вовсе?

— Все будет зависеть от того, как быстро мы сможем создать эффективную систему подготовки спортивного резерва. Тут много неопределенностей. На мой взгляд, нам нужно несколько лет. Мы уже начали реформы – вопрос лишь в том, как быстро мы получим эффект. Я считаю, что следующим шагом могло бы быть увеличение количества легионеров в заявке.



— В зале действительно была мощная дискуссия?

— Конечно, можно принять волевое административное решение, но для меня важно, чтобы было единодушие. В процессе дискуссии мы нашли бы решение, которое было бы правильным. Понимаю, что полный консенсус невозможен, но, как показал ход обсуждения, динамика есть. Мы начинали с того, что различные представители выражали диаметральные позиции. Сейчас мы достаточно близки к принятию решения.



— С кем вы проводите консультации?

— Дискуссии будем проводить с тренерами, руководством клубов, комитетами профессионального футбола и коллегами по РФС, которые отвечают за развитие футбола.



— Есть ли какие-то другие варианты лимита?

— Возможен и третий вариант, если кого-нибудь посетит какая-нибудь идея, но в целом будет выбирать из этих двух.

— Что будете обсуждать с Джанни Инфантино?

— У нас рабочая встреча. Давайте я позже расскажу, если будет что-то интересное.



— Чисто теоретически — возможно ли совмещение работы тренера сборной и клуба?

— Теоретически да, но практически – было бы неправильно. Это на данный момент. Может быть, через какое-то время я найду в этом какие-то плюсы.