Отмена лимита — не революция. Чем скорее мы это поймём, тем клубам будет проще

Ох, некоторые из нынешних игроков Премьер-Лиги заведут внуков, а вопрос лимита на легионеров по-прежнему почему-то будет висеть топором в воздухе. Помните, в феврале, в разгар предвыборной кампании единственного кандидата в президенты РФС, мы робко так выражали надежду, что тут произойдут какие-то перемены? Забудьте. Сегодня Александр Дюков дал понять, что решительно действовать не хочет.

Памятка для будущего президента РФС: лимит на легионеров всё же важен После чемпионата мира этот вопрос даже важнее, чем раньше.

Ну, раз так, то нам ничего не остаётся, как в очередной раз достать здравый смысл из верхнего ящика стола и, вооружившись им, как дедовым обрезом, пойти в атаку. Забудем о том, что ранее говорилось, что заявочный лимит — дело решенное. Забудем даже о том, что вопрос по лимиту на новый сезон отложен до момента, когда клубы уже комплектуются на этот новый сезон. Давайте о другом.

Возьмём четыре последних сезона, начнём с того, что закончился перед предыдущим крупным международным турниром. За это время чемпионат России окончательно утвердился, как самая старая лига Европы относительно топ-5. Ни в одном из сезонов РПЛ не была ниже никого из пятёрки, задвинув средний возраст футболистов, выходящих на поле за отметку в 26 лет. При лимите в семь иностранцев, на заре существования этого ограничения, средний возраст выходивших на поле игроков составлял 24,8 лет, а ещё раньше, до лимита, средний возраст россиян, выходивших на поле, был и того ниже — 24,6 лет.



Неизвестно почему, но чиновники избегают очевидного факта: лимит на легионеров породил настоящую охоту на опытных футболистов с паспортом. Логика руководителей была простой: зачем нам нужен молодой футболист на паспортную позицию, если он может ошибиться? Лучше подписать того, кто уже много лет поиграл и знает реалии чемпионата. Пока весь мир сходит с ума по молодёжи, в чемпионате России, с реалиями лимита, всем нужны возрастные, матёрые мужчины.



Разумеется, теперь, сквозь лимит, приходится принимать меры с обратной стороны — так, правило обязательного выхода на поле молодого футболиста, действовавшее только в ПФЛ, теперь работает и в ФНЛ. Учитывая старение футболистов с паспортом в РПЛ, такое правило скоро возможно и в нашей высшей лиге. Доплачивать придётся не только за паспорт, но и за молодость — упрямо веря в странное ограничение, в российском футболе обогащают игроков за счёт сокращения и внешней, и внутренней конкуренции.



В итоге в нынешнем сезоне только два клуба из 16 в чемпионате имели средний возраст ниже 25 лет — это «Анжи», которому было уже без разницы, кого выпускать, и ЦСКА, начавший перестройку после коллективного старения. Для сравнения: в Англии таких клубов пять. В Испании — тоже пять, в Италии, традиционно считающейся опытной лигой, — четыре. В Германии — девять. Во Франции — 13.



Две последних страны выиграли два последних чемпионата мира, и вот какова доля легионеров в их высших лигах за четыре последних сезона:



Германия — 56%, 55%, 56%, 58%



Франция — 48%, 46%, 49%, 48%.

И вот цифры России за эти же четыре сезона:



Россия — 41%, 40%, 40%, 40%.



Бояться, кажется, нужно Франции и особенно Германии, но там даже не думают о лимитах. Напротив, все рады тому, насколько открытый рынок футболистов — с распространением интернета и онлайн-скаутинга стало возможно приобрести любого футболиста из любой лиги в любую страну. Это позволяет клубам жить по средствам, находя более дешёвые варианты в других лигах без потери качества.



Лимит на легионеров должен пройти проверку главным вопросом: для чего он всё же существует? Если для того, чтобы клубы не покупали «второсортных легионеров», то, не имея в том числе и из-за уже почти 15 лет ограничений много качественных российских игроков, мы просто делаем нашу лигу всё более и более старой, параллельно убивая развитие молодых футболистов в низших лигах. Если же для того, чтобы сборная имела больше выбора, то вот один простой факт. В 18 клубах немецкой Бундеслиги в этом сезоне на поле выходили 196 немцев. В 16 клубах РПЛ на поле выходили 266 футболистов с российским паспортом. На семьдесят человек больше.



Одна сборная может позволить себе отказаться от Боатенга, Хуммельса и Мюллера. Другая, с более широким выбором паспортов, вынуждена натурализовывать футболистов в том числе и в той же Германии.



Один этот факт должен отправлять полевой лимит на свалку сегодня же. Но вместо этого новый президент РФС употребляет блестящее для русской риторики слово «революция». Слишком часто в современной России нежелание перенимать чей-то успешный опыт сопровождается аргументом с этим словом.