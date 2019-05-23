«Атлетико» хочет перехватить Фернандеса у «Зенита». Трансферы РПЛ

«Зенит»

Главная трансферная интрига внутри России: возможный переезд Марио Фернандеса из Москвы в Петербург. Ещё две недели назад «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА рассматривает возможность продажи правого защитника «Зениту», но потребует за 28-летнего игрока сборной России около 30 млн евро. Впрочем, петербургскому клубу придётся выдержать серьёзную конкуренцию в борьбе за натурализованного бразильца. По данным El Partidazo de COPE, мадридский «Атлетико» готов выкупить Марио за эту сумму. Кроме того, Фернандес находится в фокусе внимания целого ряда европейских топ-клубов – «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварии» и «Челси». Свежая новость: в борьбу за «армейца» включился «Ньюкасл».

«Зенит» и Марио Фернандес. Да, этот трансфер реален Не говорите потом, что мы не предупреждали!

«Ньюкасл» — очередной претендент на Марио Фернандеса

В задачу селекционной службы «Зенита» входит также поиск левого защитника и одного-двух полузащитников. По-видимому, чемпион России вернёт из «Уфы» собственного воспитанника Данилу Кругового, но понятно, что это пока вариант не для стартового состава. Новичками сине-бело-голубых могут стать Алексей Сутормин из «Оренбурга» и голландец Гус Тиль из АЗ. Ранее петербургскому клубу приписывали интерес к македонскому центрхаву «Фенербахче» Эльйифу Эльмасу.

Что касается трансферов «на выход», то «Зенит» точно покинет на правах свободного агента Луиш Нету, подписавший предварительный контракт с лиссабонским «Спортингом». Под вопросом будущее в команде ещё группы игроков – Эльмира Набиуллина, Матиаса Краневиттера, Роберта Мака, Эрнани, Олега Шатова и Антона Заболотного. Тем временем Артём Дзюба ждёт предложения из АПЛ, а жена Юрия Жиркова намекнула на скорый отъезд семьи из Петербурга: у защитника сборной России тоже завершается контракт с клубом.

«Локомотив»

Экс-чемпион и обладатель Кубка России готовит несколько трансферов. «Локомотив» продолжает переговоры по поводу перехода защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова, а главный тренер Юрий Сёмин хотел бы видеть в команде двух полузащитников – Романа Ерёменко из «Ростова» и Резиуана Мирзова, который также принадлежит ростовскому клубу, но выступает на правах аренды за «Арсенал». Не исключено возвращение в «Локомотив» центрального защитника Максима Беляева, чей контракт с тульским клубом завершается в конце сезона. Помимо того, сообщалось о других потенциальных новичках «железнодорожников»: фланговом защитнике «Севильи» Алейше Видале и центрхаве «Флуминенсе» Доди.

«Краснодар» поборется с «Локомотивом» за Ерёменко

Летом покинет «Локомотив» Тарас Михалик. Очень высока вероятность, что в новом сезоне не будет в команде Игоря Денисова и Мануэла Фернандеша. Под вопросом будущее Дмитрия Тарасова и Антонио Эдера, а Фёдор Смолов может продолжить карьеру в Бундеслиге.

И. Денисов может продолжить карьеру в «Сочи»

«Краснодар»

В краснодарском клубе стремятся побыстрее решить трансферные задачи перед дебютом в Лиге чемпионов. «Быки» уже объявили о приобретениях двух полузащитников – Кайо Панталеао из «Санта-Клары» и Юнеса Намли из «Зволле». Помимо того, в «Краснодаре» хотят поспорить с «Локомотивом» за Ерёменко и готовы вернуть Шатова, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды.

Кайо и Намли – замены Шарлю Каборе и Маурисио Перейре. Опытные полузащитники не будут продлевать контракты с краснодарским клубом и уйдут на правах свободных агентов.

В «Краснодаре» ещё один новичок. Очень интересный и талантливый Рассказываем о Юнесе Намли, который стал уже вторым летним приобретением «быков».

«Спартак»

Как уже писал «Чемпионат», «Спартак» планирует усилить летом три позиции: опорного полузащитника (требуется игрок с сильными оборонительными характеристиками), центрального атакующего полузащитника (нужна «десятка») и форварда, способного сыграть как на острие, так и на фланге. При идеальном сценарии на трёх исполнителей потратят до 25-30 миллионов евро.

«Ресурсы исчерпаны». С кем из футболистов «Спартак» расстанется летом В списке восемь человек. Наши инсайды.

«Спартак» вышел на рынок, и с каждым днём растёт список потенциальных новичков команды Олега Кононова. Красно-белые проявляют интерес к трём российским игрокам «Арсенала» – голкиперу Михаилу Левашову, Беляеву и Мирзову. Между тем, летом из тульского клуба будет возвращён отданный в аренду Зелимхан Бакаев.

Кто такой Томаш Соучек — потенциальный новичок «Спартака» В его активе уже есть гол в ворота Лунёва.

Список легионеров, за которых ведёт борьбу «Спартак», ещё шире – это защитник Даниэл Каррису («Севилья»), полузащитники Руслан Малиновский («Генк»), Томаш Соучек («Славия») и Ханс Ванакен («Брюгге»). Связывали с московским клубом и Тиля, чью кандидатуру изучает «Зенит».

Кто такой Руслан Малиновский, который близок к переходу в «Спартак» Он – украинец, и это очень интересно.

По информации, имеющейся у «Чемпионата», «Спартак» намерен разорвать контракт с Денисом Глушаковым, продать Софьяна Ханни и Александра Ташаева. Вместе с Глушаковым команду, скорее всего, покинет Дмитрий Комбаров. В случае выгодных предложений красно-белые не против трансферов Фернандо, а также кого-то из пары форвардов Луис Адриано – Зе Луиш.

ЦСКА

«Армейцы» остались на будущий сезон без Лиги чемпионов, так что продажа Фернандеса поможет клубу компенсировать финансовые потери. В качестве замены защитнику сборной России ЦСКА рассматривает собственного воспитанника Вячеслава Караваева, выступающего за «Витесс». Судя по всему, часть денег, полученных от трансфера Фернандеса, красно-синие готовы отдать «Эвертону», чтобы выкупить права на Николу Влашича. Как стало известно «Чемпионату», существует вероятность перехода в ЦСКА нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец принадлежит «Роме», но в этом сезоне выступал на правах аренды за АЕК, став одним из лучших снайперов чемпионата Греции.

ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе

Понсе может заменить в составе «армейцев» Абеля Эрнандеса. Два других футболиста ЦСКА, чьё будущее пока не определено, – Бекао и Алан Дзагоев. Защитник Никита Чернов, по всей видимости, отправится куда-то за игровой практикой, а вот уходившего в аренду полузащитника Хетага Хосонова планирует выкупить «Тамбов». По-прежнему принадлежащий красно-синим, но игравший на правах аренды Сергей Ткачёв, точно попрощается с московским клубом. У Ткачёва есть несколько предложений.

«Динамо»

В «Динамо» собираются выделить большие средства на трансферную кампанию и порадовать болельщиков клуба серьёзными приобретениями. По нашей информации, первым новичком бело-голубых должен стать левой полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир. За одного из лучших дриблёров РПЛ будет заплачено 2,5 млн евро. Есть кандидат и на левый фланг обороны – Милад Мохаммади, который уйдёт из «Ахмата» свободным агентом. Интерес к иранцу приписывали «Зениту» и «Спартаку», однако эти слухи скорее напоминали желание посильнее разрекламировать футболиста, нежели правдоподобную информацию. Ещё динамовцы наряду с «Локомотивом» и «Спартаком» претендуют на Мирзова.

«Динамо» близко к покупке у «Урала» Эль-Кабира за € 2,5 млн

Количество игроков, с которыми расстанется «Динамо», очевидно, зависит от количества новичков. Похоже, с Россией попрощается Жоаозиньо. Турецкие СМИ рассказали о переговорах натурализованного бразильца с «Фенербахче».