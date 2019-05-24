У «Реала» будет 600 млн евро на новичков! Трансферы в Европе

Англия

«Манчестер Сити» близок к приобретению флангового защитника «Ювентуса» Жоау Канселу. По информации Record, сумма трансфера португальца составит 60 млн евро. Английский и итальянский клубы уже близки к закрытию сделки. Нашли «горожане» замену и центральному защитнику Венсану Компани. Согласно Daily Mail, клуб из Манчестера пытается уговорить «Лестер» отпустить Гарри Магуайра. На этой кандидатуре настаивает Хосеп Гвардиола, а сумма трансфера может стать рекордной для игрока обороны.

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» 85 млн евро за форварда Пауло Дибалу. 25-летний аргентинец готов покинуть туринский клуб, так как получает недостаточно игрового времени из-за Криштиану Роналду. При этом манкунианцам придётся выдержать серьёзную конкуренцию в борьбе за Дибалу. На игрока претендуют несколько больших европейских клубов, включая «Атлетико». Для мадридцев это вариант заменить Антуана Гризманна.

5 важных трансферов лета, о которых стало известно уже сейчас Вы в курсе, что «Реал» уже потратил 100 млн евро? А от «Атлетико» почти ничего не осталось.

Испания

Как сообщает Le Parisien, трансферный бюджет «Реала» на лето вырос до 600 млн евро. Президент «сливочных» Флорентино Перес пообещал главному тренеру Зинедину Зидану, что клуб проделает впечатляющую работу на рынке. После финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов может быть объявлено о трансферах соответственно Эдена Азара из «Челси» и Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма». Мадрид не оставляет попыток выкупить и Килиана Мбаппе у «ПСЖ». Возможно, ситуацию для «Реала» упростит конфликт Мбаппе с Неймаром, о котором сообщили зарубежные СМИ.

Источник: между Неймаром и Мбаппе испортились отношения

Тем временем срывается переход в «Реал» из «Айнтрахта» Луки Йовича. Немецкий клуб неожиданно поднял цену на сербского нападающего с 60 до 100 млн евро. В Мадриде, несмотря на огромный трансферный бюджет, отказываются платить столько за Йовича.



«Барселона» купила полузащитника «Гронингена» Людовита Рейса. Каталонский клуб заплатил за 18-летнего голландца всего 3,25 млн евро. Контракт подписан на три года с опцией продления ещё на два сезона, а отступные за игрока составят 100 млн евро.

Кроме того, «Барселона» продолжает поиски нападающего на подмену Луису Суаресу. Согласно Radio Galega, чемпионы Испании сделали предложение «Сельте» о трансфере Макси Гомеса. Каталонцы готовы отдать за уругвайца 25 млн евро, но клуб из Виго требует 40 млн. Другими кандидатами на эту роль называются Дивок Ориги («Ливерпуль») и Фернандо Льоренте («Тоттенхэм»).



«Атлетико» нашёл замену Диего Годину, который переходит в «Интер». Новичком команды должен стать Ерай Альварес из «Атлетика» Бильбао. Мадридский клуб готов заплатить прописанные в контракте 24-летнего защитника отступные – 30 млн евро.

Италия

«Ювентус» близок к приобретению полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича. Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил в «Твиттере», что туринский клуб уже согласовал контракт с 24-летним сербом. Теперь «Ювентусу» необходимо завершить переговоры с «Лацио».



Gazzetta dello Sport поделилась собственным инсайдом: чемпион Италии согласовал личный контракт с Мауро Икарди. В случае перехода аргентинец подпишет пятилетний контракт с зарплатой 8 млн евро в год. Ранее «Ювентус» предлагал «Интеру» обменять Икарди на Дугласа Косту, однако миланцы отказались.

Ванда выбивает Икарди новый контракт. Иногда жена-агент — это хорошо Супруга нападающего – девушка без комплексов. Впрочем, Мауро, кажется, тоже.

«Интер» по просьбе будущего главного тренера Антонио Конте ведёт переговоры о трансферах полузащитника Виктора Мозеса (принадлежит «Челси», отдан в аренду «Фенербахче») и нападающего Ромелу Лукаку. Бельгиец из «Манчестер Юнайтед» рассматривается в качестве замены Икарди. При этом миланский клуб хотел бы включить в сделку по Лукаку своего хавбека Ивана Перишича, чтобы сэкономить деньги для других трансферов. Помимо того, игроками «Интера» могут стать защитник Жером Боатенг, за которого «Бавария» просит 20 млн евро, и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич. На хорвата миланский клуб должен потратить 50-60 млн.

Германия

«Бавария» ведёт переговоры с «Манчестер Сити» по поводу трансфера вингера Лероя Зане. Президент мюнхенского клуба Ули Хёнесс подтвердил эту информацию. По данным Kicker, «горожане» не собираются завышать цену на Зане, а сам игрок сборной Германии хочет перейти только в «Баварию» или остаться в Манчестере.



Дортмундская «Боруссия» объявила о приобретении полузащитника «Байера» Юлиана Брандта и вингера мёнхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара. За немца заплатили 25 млн евро, он подписал пятилетний контракт. Трансфер бельгийца обошёлся в 25,5 млн (по данным Transfermarkt), с ним тоже заключён договор на пять лет. Ранее новичком Дортмунда стал защитник «Хоффенхайма» Нико Шульц, за которого также заплатили 25,5 млн.

Как стало известно «Чемпионату», «Фортуна» и «Аугсбург» заинтересованы в приобретении Николая Комличенко. Российский нападающий «Млады Болеслав» выиграл гонку бомбардиров чемпионата Чехии с 27 голами. Напомним, несколько дней назад появлялась информации о возможном переходе Комличенко в ПАОК.

Комличенко может продолжить карьеру в «Фортуне» или «Аугсбурге»

Не исключено, что окажется в Бундеслиге и полузащитник сборной России Александр Головин. 22-летний игрок «Монако» стал приоритетной трансферной целью «Хоффенхайма», правда, монегаски не отпустят Головина за меньшую сумму, чем заплатили прошлым летом ЦСКА (30 млн евро). «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» тоже изучают вопрос с покупкой нашего футболиста.

Головин — приоритетная трансферная цель «Хоффенхайма»

Франция

«ПСЖ» близок к приобретению полузащитника «Наполи» Аллана. Стоимость трансфера 28-летнего бразильца составит около 50 млн евро.



Интересно, что парижский клуб ещё зимой вёл переговоры по Аллану, однако тогда стороны не договорились.



Помимо того, чемпион Франции намерен побороться с «Барселоной» за Гризманна. Очевидно, французский нападающий – вариант на случай продажи Мбаппе или Неймара. Иначе «ПСЖ» окончательно дискредитирует финансовый фэйр-плей, ведь за Гризманна нужно заплатить отступные в размере 120 млн евро.