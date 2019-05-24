«Динамо» возвращается домой. Кажется, не все понимают, что это значит

Об этом поколениями помнили болельщики «Динамо», которые на метро добирались до стадиона в Петровском парке. И вот спустя 10 лет снова актуально – третий вагон, третья дверь.

Кто-то считает, что самый легендарный стадион России – «Лужники», но он – новенький (открыт в 1956-м) по сравнению с ареной «Динамо», которая была открыта в 1928-м. Во время Второй мировой тут прямо на поле высаживали ели, чтобы враг не догадался, что здесь объект культуры и не бомбил его. Здесь Лев Яшин (22 сезона в «Динамо») совершал круг почета. Совершал на машине, потому что нога была ампутирована.

Понятно, что настолько старый стадион нуждался в реконструкции. В ноябре 2008-го тут провели последний матч – «Динамо» победило «Томь» (2:0). Реконструкция затянулась, но все-таки закончилась и сегодня игроки «Динамо» впервые тренировались на обновленной арене.

«Будут сюрпризы для болельщиков», – говорят сотрудники «Динамо» о воскресном матче против «Арсенала». Судя по всему, речь может идти как о футболках, так и об оформлении матча в целом с привлечением ностальгических атрибутов.

Видно, что пока работа на новом стадионе еще только отлаживается. За два дня до матча в коридорах еще свалены материалы, рабочие доделывают проводку, охранники не сразу понимают кого и куда пускать, а дверь, которая должна была открыться для журналистов – не открылась. Наверное, небольших косячков при открытии такого объекта просто невозможно было избежать.

Небольшая несогласованность получилось и в отношении скамеек запасных. Тренер «Динамо» Хохлов попросил, чтобы их приподняли – неудобно смотреть футбол, когда глаза на уровне газона. Как этот вопрос решится пока непонятно в том числе для самого Хохлова.

На пресс-конференции перед воскресным матчем Дмитрий Хохлов пришел вместе с вратарем Антоном Шуниным. Вратарь первым делом вспомнил о том, как прощался со стадионом.

– 10,5 лет назад мы закончили здесь сезон. Тогда мы взяли бронзу. Я мечтал, чтобы мне повезло и я вышел на поле уже новой арены. Этот момент наступил и я с нетерпением жду грядущий матч. Тогда, 10 лет назад, мы с Дмитрием Валерьевичем были в одной команде.



– А сейчас мы в разных? – переспросил Хохлов. – Для меня самое яркое воспоминание о том стадионе – тоннель, по которому мы долго шли от раздевалки к полю. Не самое приятное ощущение в подземелье, особенно при дожде. Пока дойдешь уже можно было и не разминаться. Потом еще в перерыве там шли в раздевалке, получили похвалу или кое-какую пилюлю и снова по этому туннелю.



– Помню, в нем было перекрытие сверху и мне каждый раз приходилось пригибаться. Но главное, что на этом стадионе и у меня были первые игры, взлеты и падения. Здорово сюда вернуться, тем более на такую шикарную арену. Уверен, что такой стадион будет заполняться.

Заполняемость стадиона в этом сезоне вполне вероятно окажется лучшей в лиге. Просто потому что остался один матч и по оценкам клуба будет реализовано 100% билетов. В кассы билеты так и не поступили. Через сайт раскупили все буквально за час. В продаже остается менее сотни билетов.