А если бы лимит обновили завтра? Количество легионеров в клубах РПЛ

Начиная с сезона-2020/21 в России может быть изменён лимит на легионеров. За новую формулу «8+17» — большинство клубов и президент РФС Александр Дюков. Если этот вариант примут, в заявку на сезон можно будет вносить не более 8 иностранцев (сейчас ограничения действуют только по числу игроков на поле).



Давайте посмотрим, каким командам «8+17» выгодны, а каким новый лимит принесёт головную боль. Все данные по контрактам взяты с transfermarkt.de.

«Я противник лимита. Но сейчас было бы неправильно устраивать революцию» Александр Дюков подвёл итоги исполкома РФС.

Переизбыток легионеров

«Зенит»

На конец сезона-2018/19 – 13 легионеров (Маммана, Ракицкий, Нету, Иванович, Барриос, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Нобоа, Ригони, Мак, Дриусси, Азмун). Также из аренды по окончании сезона вернутся Джорджевич и Мевля.



Новый чемпион России – абсолютный король не только в таблице, но и по количеству легионеров. Беспорядочная трансферная политика прошлых лет (речь о временах Мирчи Луческу и Роберто Манчини) привела к тому, что на балансе клуба сейчас находится чересчур много игроков. Хотя не всё так плохо. Нету уже ушёл в «Спортинг». У двух футболистов – Ивановича и арендованного «Ростовом» Мевли – также заканчиваются контракты. Если сербского защитника, видимо продлят, то словенец будет искать новую команду.

Ещё у трёх человек (Нобоа, Маркизио, Мак) соглашения действуют до июня 2020-го. Однако несколько дополнительных контрактов сине-бело-голубым, скорее всего, перед принятием нового лимита для комфортной жизни и новых трансферных манёвров придётся расторгнуть. Хотя бы потому, что уже ближайшим летом «Зенит» планирует покупку качественных исполнителей под Лигу чемпионов, и среди приобретений наверняка окажутся иностранцы.

Наименее прочными смотрятся позиции Краневиттера, Эрнани, да и Мамманы с Джорджевичем, которые вряд ли будут получать много игрового времени у Семака. А вот Ракицкий, Барриос, Дриусси и Азмун за своё будущее могут не переживать. Их чистка затронуть не должна.

«Локомотив»

На конец сезона-2018/19 – 11 легионеров (Эдер, Фарфан, Кварацхелия, Крыховяк, Фернандеш, Идову, Чорлука, Кверквелия, Михалик, Рыбус, Хеведес). Также в аренде в «Крыльях» играл Виталий Денисов.



Михалик уйдёт из «Локо» летом. Фернандеш тоже с вероятностью в 99,99% не продлит истекающий контракт. Как и отыгравший сезон в Самаре Денисов. Кварацхелия арендован у «Рустави», но кажется, что Сёмину молодой грузин нравится, и его трансфер будет выкуплен. Права на Крыховяка уже де-факто приобретены, он станет «железнодорожником» на постоянной основе.



Итого на будущий сезон без учёта вероятных новичков у «Локомотива» остаётся девять иностранцев. У четверых из них – Чорлуки, Рыбуса, Фарфана и Эдера – соглашения как раз до 2020 года. Фарфану к моменту окончания исполнится 35, Чорлуке – 34, Эдеру – 32, Рыбусу – 31. Время подумать по поводу каждого у руководства «Локо» ещё есть, пространство для манёвра – тоже. Ввод нового лимита не должен обернуться для клуба неприятностями.

«Ростов»

На конец сезона-2018/19 – 11 легионеров (Сигурдссон, Мевля, Вилюш, Хаджикадунич, Гацкан, Норманн, Ерёменко, Попов, Зайнутдинов, Сигурдарсон, Шомуродов). Также в аренде находятся Салетрос, Бобен, Кьяртанссон, Эззатоллахи.



Мевля играл за донской клуб на правах аренды, с его будущим пока нет определённости. Также неизвестно, продолжит ли выступления Гацкан, у которого заканчивается контракт, или он простится вслед за Калачёвым. К 2020-му истекут соглашения у Сигурдссона, Вилюша, Зайнутдинова, Бобена и Эззатоллахи. Однако иностранцев у «Ростова» всё равно на балансе многовато – сегодня в новый лимит клуб бы не вписался и близко.

«Ахмат»

На конец сезона-2018/19 — 11 легионеров (Вилкер Анхель, Нижич, Родолфо, Мохаммади, Шиманьский, Исмаэл Силва, Раванелли, Роши, Бериша, Мбенг, Балай).



Шиманьский играл в аренде. Контракты с Мбенгом, Балаем, Роши, Родолфу и Мохаммади истекают 30 июня. При принятии решения об их продлении «Ахмат» уже сейчас может держать в голове новый лимит на легионеров. От чьих-то услуг можно отказаться прямо сейчас.

«Уфа»

На конец сезона-2018/19 – 11 легионеров (Неделчару, Табидзе, Йокич, Пауревич, Карп, Салатич, Тилль, Ванек, Игбун, Вомбергар, Бизяк). Также в аренде Сейдахмет.



Иностранцев у «Уфы» много, но проблем при введении «8+17» быть не должно. У Йокича и Салатича соглашения заканчиваются в июне, у Табидзе, Пауревича, Карпа, Ванека и Игбуна – через год. Команда запросто может варьировать состав и приспосабливаться к любому лимиту. Удержаться бы в РПЛ по итогам переходных матчей.

Впритык

«Краснодар»

На конец сезона-2018/19 — 8 легионеров (Спайич, Фьолусон, Рамирес, Каборе, Ольссон, Перейра, Классон, Вандерсон). Также в аренде в «Рапиде» находится Андрей Иван.



Можно сразу вычеркнуть из списка иностранцев Каборе и Перейру, объявивших об уходе из клуба, но количество останется как минимум прежним, ведь на неделе «быки» приобрели бразильского опорника Кайо и датского плеймейкера Намли. Контракты со всеми действующими легионерами заключены длительные: у Фьолусона, Рамиреса и Классона до 2021 года, у остальных – до 2022 или 2023-го. Поэтому в случае формулы «8+17» и при желании приобрести нового футболиста кем-то «Краснодару» придётся предварительно пожертвовать.

«Спартак»

На конец сезона-2018/19 – 8 легионеров (Жиго, Боккетти, Айртон, Фернандо, Ханни, Мельгарехо, Зе Луиш, Луис Адриано). Также в аренде в других клубах Ананидзе и Педро Роша.



У красно-белых ситуация не такая критичная, какой могла бы быть, если бы клуб не провёл масштабную кампанию «на выход» перед весенней частью чемпионата. Тогда из «Спартака» ушли с концами Попов, Ерёменко, Петкович, а Джано и Педро Роша отправились в аренду. Летом грядут новые продажи: уйдёт Ханни, вероятны трансферы Фернандо и одного из форвардов. К 2020-му году истекут контракты Боккетти, Мельгарехо и Адриано. «Спартак» к новому лимиту точно будет готов. И места в заявке для новичков-иностранцев есть и будут.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА

На конец сезона-2018/19 – 9 легионеров (Бекао, Магнуссон, Бистрович, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Нисимура, Абель Эрнандес, Н’Диайе)



Влашич и Бекао – в аренде, и пока неизвестно, сможет ли ЦСКА договориться о полноценных контрактах. Абель Эрнандес не оправдал ожидания и, видимо, летом ЦСКА с ним расстанется, такая опция прописана. У всех остальных – Магнуссона, Бистровича, Бийола, Сигурдссона, Нисимуры и совсем зеленого Н’Диайе – длительные соглашения. «Армейцы» вполне вписываются в новый лимит и могут себе позволить ещё парочку иностранных новичков в случае ухода Влашича и Бекао.

«Урал»

На конец сезона-2018/19 – 10 легионеров (Хароян, Балажич, Динга, Страндберг, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе, Бикфалви, Димитров).



В июне контракты заканчиваются у Харояна, Балажича, Динги, Бикфалви, Димитрова и Страндберга (последний был в аренде). Кроме того, близок к уходу в «Динамо» Эль-Кабир. На бумаге легионеров много, а в реальности в скором времени их число может сократиться вдвое.

«Крылья Советов»

На конец сезона-2018/19 – 9 легионеров (Рохель, Самарджич, Денисов, Мияилович, Рабиу, Паул Антон, Ананидзе, Шейдаев, Вучичевич).



Если вычесть арендованных Ананидзе и Денисова, то иностранцев у самарской команды всего семь. У Мияиловича, Рабиу, Шейдаева и Вучичевича соглашения рассчитаны лишь до конца сезона. Проблема переизбытка легионеров «Крыльям» пока не грозит.

Вне опасности

«Арсенал»

На конец сезона-2018/19 – 9 легионеров (Григалава, Коне, Альварес, Александров, Кадири, Костадинов, Кангва, Ожегович, Джорджевич).



Тульский клуб живёт не завтрашним днём, а исключительно сегодняшним. Ожегович и Джорджевич были в аренде. Почти все контракты с действующими футболистами истекают через месяц. Более долгие соглашения из легионеров имеют лишь Коне и Костадинов. Так что «Арсенал» перед новым сезоном может перестраиваться хоть целиком – и подстраиваться под любой лимит.

Тула идёт в Европу. В каком виде дойдёт – непонятно У 18 игроков «Арсенала» истекают контракты.

«Оренбург»

На конец сезона-2018/19 – 6 легионеров (Бегич, Афонин, Рикарду Алвеш, Попович, Мишкич, Деспотович).

«Динамо»

На конец сезона-2018/19 — 6 легионеров (Хольмен, Шуньич, Соу, Теттех, Черных, Кардозу).

«Рубин»

На конец сезона-2018/19 — 2 легионера (Уремович, Шекари).

«Тамбов»

На конец сезона-2018/19 — 5 легионеров (Секу Думбия, Кашчелан, Чуперка, Галиулин, Бенито).

«Сочи»

На конец сезона-2018/19 – 4 легионера (Миладинович, Лагатор, Бахтияров, Альфред).



Последним пяти клубам, куда мы также включили двух дебютантов РПЛ, оглядываться назад не нужно. Всё, что от них требуется сейчас – планировать будущие покупки (особенно это касается «Динамо» с его меняющимся курсом) с учётом лимита, который, хочется верить, в скором времени всё-таки утвердят.

Лимит на легионеров принимают люди на иномарках. Пора пересесть на «Жигули»? Революции не будет.