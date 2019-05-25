Жена Радомеля Фалькао, спасшего «Монако» от вылета, готова к переезду в Испанию

Испанские и французские СМИ объявили, что нападающий «Монако» Радамель Фалькао покинет команду по окончании сезона. Игроком интересуются «Валенсия» и «Атлетико». Если Радамель всё же переберётся в Испанию, Монако потеряет прекрасную Лорелей Дайане Тарон, которая вышла замуж за форварда в 2007 году. Сейчас чета Фалькао воспитывает трёх дочерей – Доминику, Дезире и Аннет.
Девушка родилась в небольшом городке Хардин Америка, расположенном на северо-востоке Аргентины. С раннего детства Лорелей нравилось петь, поэтому в 17 лет она переехала в Буэнос-Айрес, начав учёбу в Национальном университете искусств. Первое выступление аргентинки состоялось в концертном зале Lacasademusica в Порту, когда Фалькао выступал там за местный клуб. В декабре 2016 года Лорелей выпустила свой первый альбом Nosurrender.
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