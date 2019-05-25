Два экс-главных тренера сборной России сошлись в борьбе за путёвку в Лигу Европы.

Слуцкий и Адвокат разыгрывают путёвку в еврокубки. Пока россиянин впереди

Леонид Слуцкий борется за еврокубки. В чемпионате Нидерландов предусмотрен плей-офф, в котором разыгрывается одно место в Лиге Европы между четырьмя командами. Клубы занявшие места с пятого по восьмое играют полуфиналы (дома/в гостях) и финал (дома/в гостях). Причём «Витесс» был пятым в таблице. Обидно.

Первый этап «Витесс» успешно преодолел. Проиграл первый матч.

Слуцкий проиграл в первом матче плей-офф за Лигу Европы. Но его «Витесс» забил А сам тренер успел чуть-чуть поругаться с «Аяксом» до игры.

Но преодолел.

В финал плей-офф Слуцкого вывел лучший игрок Нидерландов за пределами «Аякса» Великий вечер Мартина Эдегора, который хочет играть за основную команду «Реала».

В финале Слуцкого ждал «Утрехт» Дика Адвоката. Встреча двух бывших главных тренеров сборной.

Сам матч складывался для «Витесса» трудно. Команда Слуцкого вообще плохо играет против команд, которые умеют обороняться.

А команда Адвоката хорошо обороняется и умело контратакует.

«Утрехт» начал активно, создал один голевой момент, а на 18-й минуте открыл счёт. Сандер ван де Стрек остался один в штрафной и поразил ворота «Витесса».

Помогла случайность. На 31-й минуте после подачи углового и удара Дауда Мохаммеда, мяч попал в Тима Матавжа и залетел в ворота.

Дальше «Витесс» только оборонялся, но выстоял и сохранил счёт 1:1. В ответном матче у Слуцкого преимущество.