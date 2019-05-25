Шесть клубов РПЛ в еврокубках. Кто? Когда? На какую стадию?

В следующем сезоне от России в еврокубках снова примут участие шесть команд. Уже понятно, какие клубы в какой турнир отправятся. «Чемпионат» напоминает в какой раунд заявятся наши команды.

Первое место РПЛ

Чемпион России сыграет в Лиге чемпионов и начнет сразу с группового этапа. Причем при жеребьевке «Зенит» окажется в первой корзине среди победителей топ-6 лиг Европы («Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ»). Оставшиеся два места в первой корзине – у победителей ЛЧ и ЛЕ, которые определятся на следующей неделе. С этими командами «Зенит» точно не встретится на групповом этапе.



Первый матч – 17/18 сентября.

Второе место РПЛ

«Локомотив» или «Краснодар» борются за вторую строчку. Разница между вторым и третьим местом колоссальная. Серебро позволяет отправиться сразу в групповой этап, как и «Зенит». Ни на первую, ни на вторую корзину у обеих команд нет шансов. А вот на третью – вполне.



«Краснодар» находится на 43-м месте в таблице коэффициентов, которая учитывает результаты в еврокубках за последние пять лет. У команды Галицкого актуальный рейтинг – 34,500. Из 42 двух команд, которые находятся выше в таблице 16 точно пролетели мимо нового сезона ЛЧ: «Севилья», «Рома», «МЮ», «Вильярреал», «Шальке», «Бешикташ», «Монако», «Спортинг», ЦСКА, «Андерлехт», «Атлетик», «Вольфсбург», «Брюгге», «Фиорентина», «Лацио», «Спарта». Это уже делает «Краснодар» минимум 27-й командой при жеребьевке.

Плюс из «нечемпионского» отбора пройдут лишь две команды с рейтингом выше, чем у «Краснодара». То есть не пройдут минимум 3 команды из числа: «Порту», «ПСВ», «Динамо» Киев, «Базель», «Олимпиакос». Таким образом, если «Краснодар» закончит вторым, то будет точно в третьей корзине при жеребьевке.



Если же «Локомотив» (28,500) закончит вторым, то так же может оказаться в третьей корзине при жеребьевке групп. Хотя это уже будет зависеть от того, команды с каким рейтингом пробьются через отборочные раунды.



Первый матч – 17/18 сентября.

Третье место РПЛ

Бронзовому призеру РПЛ предстоит пройти двух соперников для попадания в групповой этап ЛЧ. Среди потенциальных соперников: «Порту», «Лион», «Базель», «Олимпиакос», «Брюгге», ПСВ, «Виктория Пльзень»… С киевским «Динамо» УЕФА нас скорее всего разведет при жеребьевке. «Лион» может выпасть из этого списка (если ЛЕ выиграет «Челси», то вместо «Арсенала» в групповой этап напрямую отправятся именно третья французская команда).



Пройти двух сопоставимых соперников – сложная задача, но одна вещь может тут радовать. В случае вылета на любом из двух этапов наша команда отправиться напрямую в группу ЛЕ. Так, например, «Спартак» в этом сезоне споткнулся уже на ПАОКе и отправился в группу ЛЕ без дополнительных барьеров.



Первый матч – 6/7 августа.

Четвёртое место РПЛ

У РПЛ есть три путёвки в ЛЕ – и все на разные этапы. Самая ценная – напрямую в групповой этап. Эта путёвка предназначена победителю Кубка России. Но поскольку трофей выиграл «Локомотив», который стартует в Лиге чемпионов, в группу ЛЕ отправится четвёртая команда РПЛ. Если это будет «Спартак» (16,000), то он, скорее всего, опять окажется в третьей корзине при жеребьёвке, а «ЦСКА» (48,000) – в первой.



Первый матч – 19 сентября.

Пятое место РПЛ

Пятой команде придется пройти двух соперников, чтобы добраться до группы ЛЕ. В каком-то смысле для России было бы хорошо, если именно ЦСКА стал бы пятой командой. Тогда наш клуб оказался точно сеянным на обоих этапах и оба раза получил бы более проходимых соперников. Если «Спартак» станет пятым клубом, то, скорее всего, при своей первой жеребьёвке будет сеянным, а при второй – нет.

Первый матч – 8 августа.

Шестое место РПЛ

«Арсенал» дебютирует в еврокубках и начнёт со второго квалификационного раунда. Это значит, что тулякам предстоит пройти трёх соперников, чтобы пробиться в группу ЛЕ. Поскольку команда Черевченко еще не выступала в еврокубках, у неё будет рейтинг чемпионата РПЛ – 10,109. Таким образом «Арсенал» будет сеянным при своей первой жеребьёвке в ЛЕ. А вот будет ли он сеянным, получая второго соперника – неясно. Получая третьего соперника – точно нет.



Первый матч – 25 июля.