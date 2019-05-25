Чемпион «на воде, на небе и на суше». Петербург готовится праздновать

В Петербурге продолжают праздновать пятое в российской истории «Зенита» чемпионство. Сине-бело-голубые на этой неделе анонсировали масштабное общегородское шоу – чемпионский парад — сразу после матча 30-го тура РПЛ.

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Начнется он на воде – как-никак город называют северной Венецией и морской столицей России. В «Зените» уже предупредили горожан, что по пути следования чемпионского водного кортежа остановок не будет, но сообщили точки на маршруте, откуда наблюдать парад будет лучше всего.



Затем команда пересядет на чемпионский автобус и проедет по главной улице Петербурга – Невскому проспекту. В канун Дня рождения города на Неве у петербуржцев будет двойной праздник. Если вспомнить, что первый раз команда отпраздновала свое чемпионство в воздухе на пути из Грозного в Пулково, воскресный парад будет в некотором смысле символичный – «Зенит» (в полном соответствии со словами известного гимна) — чемпион «на воде, на небе и на суше».



Болельщики со стажем нечто подобное уже видели 20 лет назад, когда в Петербурге праздновали завоевание первого в новейшей истории клуба трофея – Кубка России. Тогда впервые не только в северной столице, но и в стране футбольная команда проехала на кабриолетах по главной улице города. Встречали её, как когда-то первых космонавтов – тротуары Невского проспекта не вмещали всех желающих поприветствовать футболистов и увидеть Кубок, Рассказывали, что когда бельгийский легионер «Зенита» Николас Ломбертс увидел кинохронику тех торжеств, у него появилась мечта когда-нибудь вот так же проехать по Невскому проспекту.

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С тех пор «Зенит» выигрывал не только Кубок России, но Кубок и Суперкубок УЕФА, четырежды становился чемпионом страны, в честь чего были и красочные встречи в аэропорту Пулково, и вояжи чемпионского автобуса по Невскому и другим улицам Петербурга, и зажигательные шоу на стадионе и спортивно-концертных комплексах. Но, как потом признавался Ломбертс, все эти торжества все же немножко не дотягивали до того, увиденного им в кинохронике 1999 года.



Возможно, в этот раз праздник будет как раз таким, о каком мечтал бельгиец. Поскольку в этом сезоне к золотым медалям команду привел отечественный тренер, да ещё и бывший игрок команды.

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Болельщики «Зенита», начавшие 2019 год феерично, а точнее «фаерично», устроив огненную встречу команды на подъезде к стадиону перед игрой Лиги Европы, к чемпионскому параду придумали новую «фишку». Они хотят устроить некий флешмоб, которого в России еще не было, а вот в Испании так отмечают каждую победу «Барселоны». Все, кто в конце весны – начале лета оказываются на Коста Браво или в каком-нибудь другом туристическом местечке Каталонии, могут без труда понять насколько футбольная эта часть Испании и за какой клуб болеет большинство ее жителей. Едва ли не на каждом доме там красуются флаги «Барселоны». В это воскресенье Петербург, похоже, станет немножко Испанией – болельщики «Зенита» намерены тоже украсить свои балконы и окна сине-бело-голубыми флагами.

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К слову, в Мадриде, где «прописаны» две элитные команды испанского чемпионата, каждую из них болельщики после побед в Ла Лиге или еврокубке встречают на площади у фонтана. За «Реалом» в испанской столице «закреплен» один фонтан, за «Атлетико» — другой. В Петербурге тоже много фонтанов, но самое статусное место в городе, конечно, Дворцовая площадь. Именно там логично было бы завершить чемпионский парад «Зенита» встречей с болельщиками. Правда, пока информации о том, будет она или нет, в клубе не дают, но то, что в воскресенье в Петербурге будет интересно и необычно, сомнений нет. Во всяком случае в России ещё ни одно чемпионство с таким размахом не праздновалось. Да и в Европе – тоже.