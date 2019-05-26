30-й тур РПЛ. «Локо» или «Краснодар»? «Спартак» или ЦСКА? LIVE!

Турнирная таблица РПЛ

ОНЛАЙН

14:05. «Динамо» забивает!!! Первый гол в туре есть. И на новой арене.

Жоаозиньо сместился на левый край и навесил в штрафную, Кардозу пробил головой — Нигматуллин среагировал, но Мигел со второй попытки добил мяч в сетку!

14:02. Евгений Гинер нанёс первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Крылья Советов». Сегодня президенту «армейского» клуба исполняется 59 лет.

Фото: «Чемпионат»

14:00. Поехали!

13:55. На стадионе «Динамо» сейчас.

Фото: «Чемпионат»

13:50. 10-минутная готовность.

13:45. «ВЭБ-Арена».

13:40. Украинский защитник Тарас Михалик рассказал о переходе в московский «Локомотив» из киевского «Динамо» летом 2013 года. Сегодня, 26 мая, 35-летний футболист проведёт последний матч в составе «железнодорожников».



«Не смущал ли при переезде тот факт, что «Локомотив» тогда переживал не лучшие времена? Переезд в Россию — это не переезд заграницу всё-таки. Менталитет у нас похож. А неудачи «Локомотива» — вопрос определённого периода. Да и я понимал, что за тренер — Леонид Кучук и чего команда может добиться при нём.



В начале здесь было тяжело. После семи с половиной лет одного футбола — меня стали учить другому. Кучук говорил: «Ты со своими киевскими «бей в диагональ» заканчивай давай!». Незадолго до переезда в России у меня родился сын. Маленький, по ночам плохо спал — жена не спала вместе с ним, а я был на подхвате. Сбросил килограммов пять в тот период. В общем, факторов было много — поэтому не всё складывалось.



За шесть лет в «Локо» ни разу не мог сказать «плохой коллектив» или «плохая атмосфера». С этим у нас всегда полный порядок. При всех тренерах комфортно. Наверное, самый весёлый Миодраг Божович — у него отлично чувство юмора. Юрий Палыч тоже может пошутить, но построже!» — цитирует Михалика пресс-служба «Локомотива» в программке к домашнему матчу 30-го тура с «Уфой».

13:35. Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».



«Этот матч вызывает у меня сильные чувства и эмоции, поскольку это будет мой заключительный матч с командой. Очень горжусь тем, что являюсь частью истории клуба!» — приводит слова Перейры пресс-служба «Краснодара».



Перейра выступает в составе «Краснодара» с 2013 года. В нынешнем сезоне 29-летний уругвайский полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата России, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

13:30. В Санкт-Петербурге.

13:25. «Краснодар» готовится к проводам нескольких игроков.

13:20. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».



«Наши домашние матчи этой весны показали, что соперники играют „от ножа“. Даже в матче с „Анжи“ не было такого, что мы „прикурили“ и спокойно довели дело до конца. На своём стадионе в этом чемпионате мы играли не так хорошо, как могли бы, и только победа над „Крыльями Советов“ станет достойным окончанием сезона», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

13:15. «Динамо» сегодня играет на новом стадионе. Впервые.

13:10. Составы.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов, Обляков, Бийол, Сигурдссон, Чалов.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш.

13:00. Здравствуйте! Сегодня в 14:00 начнутся все матчи последнего, 30-го тура РПЛ. Чемпион уже известен, но интриги есть. «Локомотив» и «Краснодар» уже в Лиге чемпионов, но между вторым и третьим местом громадная разница. Также как и в ситуации со «Спартаком» и ЦСКА, которые разыграют четвёртое место.

Вот здесь подробнее на это тему.

Шесть клубов РПЛ в еврокубках. Кто? Когда? На какую стадию? После победы «Локомотива» в Кубке России многое стало понятно.

Прогнозы на матчи тура.

«На кону большие деньги, „Локомотив“ победит». Прогнозы на 30-й тур РПЛ Прогнозы на 30-й тур РПЛ, в котором ещё есть интриги.

«Зенит», к слову, после матча с «Енисеем», начнёт праздновать по-взрослому. В Петербурге ожидается нечто грандиозное.

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А «Динамо» проведёт первый матч на новой арене.