Весной Агуэро покорил не только три турнира, но и сердце этой девушки
После расставания с певицей Серхио нашёл новую спутницу. Это 22-летняя модель.
Серхио Агуэро заканчивает клубный сезон на позитивной ноте: «Манчестер Сити» завоевал три трофея, сборная призвала его под свои знамёна на Кубок Америки, а сам нападающий смешно разыграл болельщиков, разбив фейковый кубок чемпионов Англии. Оказывается, и в личной жизни у аргентинца всё в порядке: его новая девушка – модель София Кальцетти. Девушке 22 года, и с Агуэро она познакомилась пару месяцев назад в боулинге.
Отношения Серхио и Софии подтвердились через «Инстаграм», где Кальцетти загрузила их совместное фото, дополнив его эмодзи сердца. Помимо своего возлюбленного девушка увлечена футболом: она болеет за «Ривер Плейт». Впрочем, это не стало камнем преткновения при её общении с воспитанником «Индепендьенте» Агуэро.
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