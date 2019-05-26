Голы Левандовского украсили финал Кубка Германии. Титул – у «Баварии»

«Валенсия» обыграла «Барселону» и стала победителем Кубка Испании



В Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» состоялся финальный матч Кубка Испании «Барселона» — «Валенсия». Победу со счётом 2:1 одержали «летучие мыши».



Автором первого мяча стал нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро, отличившийся на 21-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайи. До свистка на перерыв преимущество команды Марселино Гарсии Тораля увеличил форвард Родриго, голевой пас отдал хавбек Карлос Солер. На 73-й минуте нападающий «Барселоны» Лионель Месси отыграл один мяч.

«Валенсия» завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории. В предыдущий раз «летучие мыши» стали победителями турнира в 2008 году. Лидером по количеству титулов остаётся «Барселона» (30), второе место занимает «Атлетик» из Бильбао (23), третье — мадридский «Реал» (19).

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«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» и завоевала Кубок Германии



Прозвучал финальный свисток в решающем матче Кубка Германии, в котором встретились «РБ Лейцпиг» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 3:0 в пользу номинальных гостей.



Мюнхенцы вышли вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Роберта Левандовского. Ближе к концовке встречи, на 78-й минуте, полузащитник Кингсли Коман удвоил преимущество «Баварии», а спустя ещё семь минут Левандовски оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.



Для «Баварии» этот триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. При этом мюнхенцам в нынешнем сезоне удалось завоевать оба внутренних трофея — ранее они стали чемпионами страны. Для «РБ Лейпциг», основанного в 2009 году, это был первый финал в данном турнире.

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри, Гвардиола в третий раз отказал туринцам



Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Италию в летнее межсезонье.



Как утверждает известный журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере», наставник синих согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.



По информации источника, бьянконери не удалось договориться также с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Таким образом, испанский специалист отказал «старой синьоре» уже в третий раз.



Ранее сообщалось, что, помимо Сарри и Гвардиолы, «Ювентус» рассматривал также кандидатуру Маурисио Почеттино, который на протяжении последних пяти лет возглавляет «Тоттенхэм Хотспур».

Аллегри не хватало креатива и молодости в составе с Криштиану. Отставка логична «Ювентусу» придётся перестраиваться летом.

«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем до 2021 года



«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте клуба сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем до 30 июня 2021 года. Сотрудники тренерского штаба также продлили соглашения с парижским клубом.



«Счастлив и горжусь, что продлил контракт с „ПСЖ“. Спасибо президенту и клубу за оказанное доверие. Это только укрепляет моё стремление достичь с командой самых главных вершин. Я также очень тронут поддержкой болельщиков. Уверен, „ПСЖ“ сможет показать, на что способен», — отметил Тухель.



45-летний Тухель возглавил «ПСЖ» в июне 2018 года. «ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе подопечных Томаса Тухеля 91 очко. Парижане стали первой командой в истории, которой удалось забить во всех 38 играх Лиги 1.

«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву



«Рубин» рассматривает нескольких кандидатов на случай, если главный тренер команды Курбан Бердыев всё же решит покинуть клуб по окончании текущего сезона и его отставка будет принята. Об этом сообщает Спорт Бизнем Online.



Во многом имя нового главного тренера казанского клуба будет зависеть от решения CAS по апелляции на участие команды в европейских клубных турнирах. Если дисквалификация будет сокращена с двух лет до одного года, «Рубин» пригласит опытного тренера для решения задачи выхода в еврокубки — Игоря Черевченко («Арсенал»), Рашида Рахимова («Ахмат») или Роберта Евдокимова (без клуба). Если апелляция будет отклонена, казанский клуб сделает ставку на тренера из собственной системы — Романа Шаронова или бывшего наставника дубля «Рубина» Юрия Уткульбаева, сейчас работающего с «Нефтехимиком».

«Динамо» продало почти все билеты на первый матч на новом стадионе



Глава пресс-службы московского «Динамо» Илья Кузенкин рассказал об успешной продаже билетов на предстоящий матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», который станет для команды первым на новом стадионе – «ВТБ Арене».



«На матч с «Арсеналом» продано почти всё, осталось лишь небольшое количество билетов Gold и Premium. Это точно последняя партия. Мы ожидали аншлага, понимая, что народ хочет посмотреть, но не ожидали таких темпов продаж онлайн, ведь болельщики «Динамо» ещё не привыкли к такому способу. Это хорошая тенденция, чтобы люди не стояли в кассах перед стадионом.



Перед матчем будет открытие, поэтому призываем прибывать зрителей заранее. Будет интересная торжественная часть», — сказал Кузенкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится 26 мая. Начало — в 14:00 мск.

«Динамо» возвращается домой. Кажется, не все понимают, что это значит Третий вагон, третья дверь.

«Зенит» сделал предложение Жиркову, футболист взял время на размышление



Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что получил предложение от петербургского клуба о продлении действующего контракта.



«Зенит» мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем. Если мне предлагают, думаю, надо оставаться. Тем более есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул», — приводит слова Жиркова Sport24.

Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из «Динамо». Трансфер футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 0,64 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне Жирков сыграл 11 матчей, на счету полузащитника три результативные передачи. Контракт 35-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета нынешнего года. Ранее полузащитник выступал также за «Спартак» (Тамбов), ЦСКА, «Челси» и «Анжи».

«Реал» готовит новое предложение по Азару, «Челси» требует за игрока € 150 млн



«Реал» намерен предпринять новую попытку заполучить вингера «Челси» Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.



По информации источника, «сливочные» планируют сделать новое предложение по 28-летнему игроку синих после финала Лиги Европы. При этом на «Сантьяго Бернабеу» ожидают сложных переговоров с лондонским клубом, который хочет получить за бельгийца € 150 млн с учётом бонусов, но всё же уверены, что в конечном итоге футболист переберётся в Мадрид. Сам игрок уже сообщил «Челси», что хочет продолжить карьеру в «Реале».



В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар принял участие в 51 матче, отметился 19 результативными ударами и 16 голевыми передачами. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.