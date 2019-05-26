«Спартак»: без характера, без группы Лиги Европы, без перспективы

Год назад в последнем туре чемпионата «Спартак» сам у себя отнял Лигу чемпионов. 13 мая 2018-го тогда ещё команда Массимо Карреры проиграла дома «Динамо», пропустила на второе место ЦСКА и сделала шаг в сторону собственного самоуничтожения.



Прошло 12 месяцев – и история повторилась почти с точностью. Разве что в других декорациях. Теперь заочная борьба с «армейцами» шла за группу не богатой Лиги чемпионов, а скромной Лиги Европы. Напротив было не спасающееся от вылета «Динамо», а «Оренбург», не имеющий турнирной мотивации. Происходило действо не на «Открытие Арене», а на стадионе «Газовик». А на бровке стоял не Каррера, а Олег Кононов.

Но даже в новых декорациях прослеживался столь знакомый уже сценарий: как только важность матча превысила норму, «Спартак» сразу же предстал слабой, дезорганизованной командой, неспособной добиваться результата.



Игра с «Оренбургом» — она ведь стала для красно-белых словно отражением всего сезона, вместила в себя все недостатки, проблемы и пороки, которые сопровождали их осенью и весной.

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Снова не было возможности рассчитывать на сильнейший состав. Куча травмированных продолжает восстанавливаться, Фернандо и Луис Адриано получили неделю назад по четвёртой жёлтой карточке, чтобы поскорее уехать в отпуск. В результате пока команда мучилась на поле с экспериментальной средней линией Умяров – Зобнин – Гулиев (последний в роли атакующего полузащитника!), бразильский форвард с довольным лицом вёл эфир в «Инстаграме» из Москвы. Единство и дружное движение к цели – это точно не про сегодняшний «Спартак».

Снова произошла грубейшая ошибка вратаря. Мы помним, как ляп в дерби с ЦСКА допускал Селихов, а Максименко ранее ронял мяч из рук в Греции и капитулировал при ударе Рыкова с центра поля. В этот раз Максименко снова привёз: занял чудовищно неверную позицию перед дальним штрафным «Оренбурга», заранее приготовился к игре на выходе, тем самым нарушив первое правило голкипера (расположиться так, чтобы реагировать на удар), и запустил от Рикардо Алвеша пусть и красивую, но «бабочку».



Справедливости ради, в дальнейшем Максименко четырежды выручал команду после новых обводящих ударов и один раз самоотверженно бросился в ноги Деспотовичу – но счёт-то был уже 0:1. А в концовке молодой голкипер на ровном месте привёз ещё один гол. Такое количество глупейших ошибок за сезон – это катастрофа. И молодость не должна служить оправданием.

Наконец, снова – и это главное! – «Спартак» удивительно серо сыграл впереди. Про позиционный футбол промолчим, но в этот раз команда не могла довести до ума даже быстрые атаки. Первый удар в створ лишь на 34-й минуте, вялое движение, россыпь глупых ошибок при простых передачах на несколько метров, миллион бестолковых навесов – это всё про весенний «Спартак». Болельщики в комментариях часто обижались и ругались на меня за то, что критиковал команду даже после победных игр, но уж простите, что оценивал не только результат, а ещё и игру. И видел, что команде банально везёт при дворовом, катастрофически некачественном футболе против слабых соперников.

Вопросов к Кононову сейчас слишком много. Например, очень хочется взглянуть на его спрятанный от журналистов и всех-всех-всех тренировочный процесс, поскольку когда смотришь на футбол «Спартака», иногда кажется, что команда вообще не тренируется. Она играет как получится. Без всякого наличия системы. С расчётом на элементы случайности и индивидуальное мастерство легионеров, которого, кстати, тоже на глазах становится меньше и меньше.



Поражение красно-белых абсолютно логично и закономерно. Пролёт мимо группы Лиги Европы – тоже. Весну они провалили, что бы там Кононов ни думал по поводу серии из трёх натужных побед подряд. Путешествия по отборочным раундам, на условный Кипр, в Хорватию или Норвегию, – это и есть уровень, которому соответствует сегодняшний «Спартак». На большее команда не наиграла, а Кононов – не наработал.